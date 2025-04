Ebből nem lesz 2008-as bankválság: dugig van tőkével a bankrendszer

Az Egyesült Államok legnagyobb bankjai két évvel a legutóbbi piaci zavarok után ismét turbulens környezetben működnek, de ezúttal szinte senki sem kérdőjelezi meg a szektor ellenállóképességét. A Wells Fargo Securities veterán bankelemzője, Mike Mayo szerint "ez az iparág tőkeerejének csúcspontja", hiszen a tőke, a tartalékok és a jövedelemtermelő képesség tekintetében a bankok legalább annyira stabilak, mint az elmúlt két évtizedben bármikor.

A 20 legnagyobb amerikai bank tőkéje több mint 175 milliárd dollárral emelkedett az elmúlt három évben, ezáltal a legfontosabb mutatónak tekinthető elsődleges tőke (Tier 1 common equity) megközelítette az 1300 milliárd dollárt.

A bőséges likviditás miatt a bankok most több pénzt terveznek visszajuttatni a részvényeseknek. Az előzetes adatok szerint a 20 legnagyobb bank legalább 26,56 milliárd dollár értékben vásárolt vissza részvényeket az első negyedévben. Ebből a JP Morgan Chase 7,1 milliárd, a Bank of America pedig 4,5 milliárd dollárt fordított erre a célra. A Citigroup, amely korábban lemaradt versenytársaitól, most a következő két évre egy hatalmas, 20 milliárd dolláros visszavásárlási programot indított, amely az első negyedévben 1,75 milliárd dolláros visszavásárlást tartalmazott. A részvény-visszavásárlások az osztalékokon felül értendő juttatások.

A bankok a 2008-as pénzügyi válság után kényszerültek komoly tőkefelhalmozásra,

majd a Biden-adminisztráció alatt előírt magasabb követelmények teljesítésére a Bázel III nemzetközi standardoknak megfelelően. A 2023-as bankcsődöket követő javaslat 16%-os növekedést írt elő a Tier 1 alapvető tőkében a 100 milliárd dollárnál nagyobb eszközállománnyal rendelkező hitelintézetek számára.

A bankárok keményen harcoltak a plusz tőkekövetelmények ellen, például Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója akkor "rendkívül kiábrándítónak" nevezte a javaslatot. Mások szerint viszont a jelenlegi gazdasági helyzetben kifejezetten jól jön a többlettőke. A KeyCorp vezérigazgatója, Chris Gorman egy interjúban úgy vélekedett:

Ilyen környezetben a többlettőke – és mondhatjuk, hogy nekünk van – nem teher, hanem luxus.

A tőke megerősítése érdekében a KeyCorp tavaly mintegy 2,8 milliárd dollárért eladott egy kisebbségi részesedést a Scotiabanknak. Gorman azt is elmondta, hogy továbbra is szabadulnak a veszteséges értékpapírjaiktól, hogy a pénzből magasabb hozamú kötvényeket vásároljanak.

A veszteséges kötvények lejárata természetes módon is csökkentheti a tőkére nehezedő nyomást – mutatott rá Bruce Van Saun, a Citizens Financial vezérigazgatója. A társaság 2026 végére 500 millió dolláros nem realizált veszteség megszűnését várja, ami 30 bázisponttal javítja majd a jelenleg 9,1%-os korrigált CET1 mutatóját.

Az M&T Bank Corp. már a mostani piaci zavarok előtt nagyrészt megszüntette a nem realizált veszteségek hatását. John Taylor, az M&T tisztviselője úgy látja, a versenytársaikhoz képest irigylésre méltó helyzetben vannak, különösen a tőkepozíciójuk erőssége szempontjából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images