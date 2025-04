Európa szép csendben pénzügyi csodafegyvert tervez, a függetlenség a tét

Az európai vezetők és az EKB döntéshozói régóta tervezgetik egy digitális jegybankpénz kereteit, amely elektronikus formájú készpénzként funkcionálhat. A digitális euró alternatívát kíván jelenteni a nagyrészt amerikai kártyatársaságok és más fizetési cégek által dominált elektronikus fizetési piacon, ami különösen fontos lehet a vámháború és a globális kereskedelmi viszonyok átrendeződése miatt. Mindeközben egy piaci gyökerű, de az EKB és Brüsszel támogatását is élvező európai mobilfizetési platform is hasonló célok mentén terjeszkedik: a Wero már Németországban, Franciaországban és Belgiumban is elérhető. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről május 27-ei Financial IT konferenciánkon is szó lesz, érdemes eljönni!