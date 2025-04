Jelentettek a világ legnagyobb bankjai, íme a számok

Vegyesen alakult az öt vezető kínai bank pénzügyi eredménye az idei első negyedévben, három bank nettó nyerségcsökkenésről jelentett.

Az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - amely eszközállománya alapján Kína és egyben a világ legnagyobb pénzintézete - adózott eredménye 4 százalékkal, 84,16 milliárd jüanra (1 jüan=48,82 forint) esett vissza.

A China Construction Bank szintén 4 százalékos nyereségcsökkenésről jelentett 83,4 milliárd jüanra. A Bank of China nettó nyeresége 2,9 százalékkal, 54,36 milliárd jüanra csökkent.

Eközben a Bank of Communications 1,5 százalékkal, 25,37 milliárd jüanra, az Agricultural Bank of China (ABC) pedig 2,2 százalékkal, 71,3 milliárd jüanra növelte adózott eredményét.

A rossz hitelek aránya mind az öt banknál csökkent március végén 2024 végéhez képest. Az ICBC esetében ez az arány 1,33 százalék, a China Construction Banknál 1,41 százalék, az Agricultural Bank of Chinánál 1,34 százalék, a Bank of Communications-nél 1,23 százalék, a Bank of Chinánál pedig 1,29 százalék.

