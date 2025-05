Óriási bejelentést tett az Erste, nem akármilyen felvásárlással lép be egy nagy bankpiacra

Az Erste Group 49%-os, ellenőrzési jogokat biztosító részesedést szerez Lengyelország harmadik legnagyobb bankjában, a Santander Bank Polska Groupban és 50%-os részesedést a hozzá tartozó alapkezelőben - közölte az osztrák bankcsoport, amely összesen 7,0 milliárd eurót fizet a spanyol Santander bankcsoportnak ezért. Nagy lépés a bankvásárlás az Erste számára, hiszen eddig csak egy brókercéggel volt jelen a lengyen pénzügyi szektorban, és most Európa egyik leggyorsabban növekvő és legjövedelmezőbb bankpiacán szerez az akvizícióval erős hídőfállást. A hírre eddig 6,1%-os emelkedéssel reagált a bank árfolyama a bécsi tőzsdén.

Mit lehet tudni az akvizícióról?

Két entitás megvásárlását jelentette be honlapján az Erste:

49%-os ellenőrző részesedést szerez a Santander Bank Polska Group S.A. bankcsoportban 6,8 milliárd eurórért és

50%-ot a Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. alapkezelőben 0,2 milliárd eurórért.

A 7,0 milliárd eurós akvizíciót teljes mértékben készpénzben fizeti ki, és belső forrásból finanszírozza a bankcsoport,

ennek érdekében törli nemrég bejelentett 700 millió eurónyi részvény-visszavásárlási tervét, és jövő évben esedékes 2025-ös osztalékból számolt osztalékfizetési arányt ideiglenesen csökkenti.

Az Erste Group lesz a bank egyetlen nagy részvényese, így a 49%-os részesedés tervezett megszerzése révén az Erste Group de facto ellenőrzést gyakorol a Santander Bank Polska felett, és jogosult lesz a felügyelőbizottság tagjainak jelölésére, valamint a felügyelőbizottságban lévő képviselői révén az igazgatótanács tagjainak jelölésére. A tranzakció befejezését követően a Santander Bank Polskát teljesen konszolidálni tudják az Erste Group pénzügyi beszámolóiban.

Honlapja szerint a bank 62%-a van jelenleg a Santander kezében (ez vélhetően 13%-ra csökken), az NN 5%-kal rendelkezik, a maradék 33%-a pedig kisbefektetők kezében van. A tranzakcióban a J.P. Morgan SE pénzügyi tanácsadóként, a Rymarz Zdort Maruta és a Wolf Theiss pedig jogi tanácsadóként segítette az Erste Groupot.

Mit lehet tudni az új leánybankról?

A Santander Bank Polska

Lengyelország harmadik legnagyobb bankja,

piaci részesedése 8% feletti,

egyben az ország egyik legnyereségesebb bankja,

univerzális bank: a kereskedelmi banki termékek teljes skáláját kínálja a lakossági, kkv- és vállalati ügyfelek számára,

a vele együtt megvásárolt Santander TFI egy vagyonkezelő vállalat, amely 2024 decemberében 6 milliárd eurónyi vagyont kezelt.

Mit lehet tudni az Erstére gyakorolt hatásról?

A bank közleménye szerint a tervezett tranzakcióval

az Erste Group mintegy 36%-kal, 23 millióra növeli teljes ügyfélköré t, és ~50%-kal a közép-kelet-európai ügyfélkörét, így 18 millió ügyfelet érne el Ausztrián kívül,

t, és ~50%-kal a közép-kelet-európai ügyfélkörét, így 18 millió ügyfelet érne el Ausztrián kívül, 94 milliárd euróról 131 milliárd euróra növeli régiós hitelállományá t a bankcsoport a 2024 végi adatok alaján,

t a bankcsoport a 2024 végi adatok alaján, várhatóan több mint 20%-kal növeli az Erste Group egy részvényre jutó eredményét (EPS) és

tőkearányos megtérülését (ROTE) mintegy 19%-ra 2026-ra, szemben a jelenlegi 15% körüli piaci konszenzussal.

A bankcsoport CET1 tőkerátája a tranzakció lezárásakor2025 vége körül várhatóan 13,5% felett lesz, és a CET1-ráta 2026-ban eléri a14,25%-ot, ami egyben az Erste Group új célszintje is. A 2024-es üzleti évre vonatkozó osztalék változatlanul 3 euró/részvény marad, amelyet 2025. május 28-án kell kifizetni, a közgyűlés jóváhagyásától függően. Az Erste Group célja, hogy a 2026-os üzleti évtől visszatérjen a jelenlegi 40-50%-os osztalékfizetési tartományba.

A bank azt is közölte, hogy a befektetés megtérülése (ROI) az első évben (2026) az előrejelzések szerint 11% lesz, ami nagyjából összhangban van az alternatív tőkebefektetési lehetőségekkel. A társaság a múlt héten tette közzé első negyedéves gyorsjelentését:

Nyilatkozatok

Peter Bosek, az Erste Group vezérigazgatója így nyilatkozott: "A Santander Bank Polska többségi részesedésének tervezett megvásárlásával egy régóta fennálló stratégiai célunkat teljesítjük: Közép- és Kelet-Európa vezető hitelintézeteként tovább bővítjük jelenlétünket a régióban, és terjeszkedünk Európa egyik legdinamikusabb és legjövedelmezőbb banki piacán. Az Erste Groupot egyértelmű céllal alapították: a jólét és a pénzügyi egészség előmozdítására. A mai bejelentés, beleértve a Santander Csoporttal kötött új stratégiai együttműködésünket is, amelynek célja, hogy a kulcsfontosságú földrajzi területeken ügyfeleink számára kihasználjuk erősségeinket, megnyitja számunkra az utat, hogy még több millió embernek segítsünk a boldogulásában" - tette hozzá.

Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója így nyilatkozott: "A Santander Bank Polska többségi részesedésének megszerzése lehetővé teszi számunkra, hogy nyereséges és értékteremtő növekedést érjünk el. Ezáltal hatékonyan használjuk fel tőkénket, hogy kedvező hozamokat érjünk el befektetőink számára. Tőkepozíciónk erőssége azt jelenti, hogy ezt az akvizíciót teljes egészében az Erste Group belső forrásaiból tudjuk finanszírozni."

Miért éppen Lengyelország?

Az elmúlt 25 évben Lengyelországban volt megfigyelhető az egyik legnagyobb reál-GDP-növekedés Európában, és a bankszektor a legtöbb európai országhoz képest továbbra is alulpenetrált. Az akvizíció az Erste Group számára az egyik leggyorsabban növekvő és legjövedelmezőbb európai bankpiacot jelentené, amely hosszú távon vonzó növekedési pályán van.

A tranzakció lezárása a szokásos hatósági jóváhagyásoktól függ, beleértve különösen a lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) és az Európai Bizottság trösztellenes jóváhagyását. Az akvizíció várhatóan 2025 vége körül zárul le, a hatósági jóváhagyások és egyéb előfeltételek függvényében, beleértve a Santander Consumer Bank Santander Groupnak történő eladásának befejezését.

Stratégiai együttműködés az Erste Group és a Santander Group között

A bejelentett tervezett tranzakciókon kívül az Erste Group és a Santander Group bejelentette, hogy külön stratégiai együttműködést kötnek a vállalati és befektetési banki (CIB) és a fizetési szolgáltatások területén a kulcsfontosságú régióikban.

Régi álma teljesül ezzel az osztrák bankcsoportnak, amely korábban is szívesen terjeszkedett volna Lengyelországban, de a pénzügyi kondíciók erre sokáig nem voltak adottak számára a potenciális célpontok oldalán. Most viszont piacbarát gazdaságpolitikai környezetben, jó növekedési reményekkel lép be a régió legnagyobb ügyfélszámú bankpiacára, megszerezve az ország egyik legnagyobb kereskedelmi bankja feletti irányítást. Nagy fegyvertény az akvizíció az Erste számára más szempontból is, hiszen nemcsak a bank ügyfélszámát és várható növekedései pályáját emeli meg jelentősen, de a bank eddigi stabil pénzügyi helyzetéről is rendkívül pozitív üzenetet tud küldeni ezzel a befektetők számára.

Címlapkép forrása: Portfolio