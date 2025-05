Olcsóbban vennél fel hitelt, mint maga az állam? Itt a májusi nagy lakáshitel-táblázat!

A vámháború kitörését övező kötvényhozam-emelkedés átmeneti jelenségnek bizonyult egyelőre, az utóbbi hetekben csillapodtak legalábbis a piaci feszültségek. Ez biztató hír azok számára is, akik a közeljövőben vennének fel lakáshitelt: egyelőre nem kell tömeges kamatemelkedéstől tartaniuk. Néhány változás azért történt a piaci kamatokban május elejével, ezért megnéztük, mit ajánlanak most a bankok a hitelfelvevőknek. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. Hogy mi várható a lakáshitelezésben, azzal részletesen is foglalkozunk a Portfolio közelgő Hitelezés 2025 konferenciáján , nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!