Visszaesett az MBH nyeresége, de hasít az üzlet a banknál

18 milliárd forintos számviteli és 58 milliárd forintos korrigált konszolidált adózás utáni eredménnyel zárta az első negyedévet az MBH Bank. Előbbi 63%-kal, utóbbi 27%-kal marad el az egy évvel korábbitól, amiben jelentős szerepe van a 12%-kal visszaeső kamateredménynek és a Fundamenta akvizíciója miatt 18% feletti mértékben emelkedő működési költségeknek. A bank hitelállománya azonban 9%-kal, betétállománya 6%-kal növekedett egy év alatt, és a lakossági mellett a vállalati hitelezés is a piaci átlag felett teljesített. Bankadó és extraprofitadó formájában több mint 43 milliárd forintot számolt el a bankcsoport.

Közzétette első negyedéves gyorsjelentését az MHB Bank, ami alapján a magyar bankszektor többi szereplőjéhez hasonlóan az egy évvel korábbitól jelentősen elmaradó eredménnyel zárta az év első három hónapját a társaság:

a számviteli nyereség 18, a korrigált adózás utáni eredmény 58 milliárd forint lett.

Utóbbi így is magas, 20,5%-os tőkearányos megtérülést jelent.

A visszaesésben szerepet játszik, hogy

a kamateredmény 12,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, miután a kamatráfordítások 5,7%-os emelkedését a kamatbevételek 9,0%-os visszaesése kísérte: a bank nettó kamatmarzsa 4,9%-ról 3,9%-ra esett, ami nyilván a tavaly év eleje óta csökkent kamatkörnyezet eredménye,

További részletek a gyorsjelentésből:

a bank mérlegfőösszege 12 824 milliárd forintra emelkedett, évi 8,8%-os dinamika mellett,

12 824 milliárd forintra emelkedett, évi 8,8%-os dinamika mellett, az erős, piaci átlag felett növekvő lakossági hitelezési tevékenységnek köszönhetően bruttó hitelállománya 6126 milliárd forintra, 8,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest,

6126 milliárd forintra, 8,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a bank ügyfélbetétállománya a negyedév végén csaknem elérte a 8 019 milliárd forintot, amely 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva,

a negyedév végén csaknem elérte a 8 019 milliárd forintot, amely 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, a lakossági bruttó hitelállomány éves szinten 9,8%-os növekedést követően március végére elérte a 2 432,8 milliárd forintot, a lakossági szegmens betétállománya 3 165,7 milliárd forint volt a negyedév végén,

bruttó hitelállomány éves szinten 9,8%-os növekedést követően március végére elérte a 2 432,8 milliárd forintot, a lakossági szegmens betétállománya 3 165,7 milliárd forint volt a negyedév végén, az új személyi kölcsön szerződések 82,8%-kal növekedett egy év alatt, elérve ezzel a 41,5 milliárd forintot, közel 2 százalékpontos piacrésznövekedést eredményezve az új szerződések tekintetében, miközben az új lakáshitel-szerződések összege 100,3 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévében,

szerződések 82,8%-kal növekedett egy év alatt, elérve ezzel a 41,5 milliárd forintot, közel 2 százalékpontos piacrésznövekedést eredményezve az új szerződések tekintetében, miközben az új összege 100,3 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévében, a vállalati betétállomány közel 4 587 milliárd forint volt, ami 13,6%-os növekedést jelent az előző év első negyedévével összevetésben, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya pedig 9,3%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, 3 010,8 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévének végén. Ezzel az MBH Bank tovább erősítette piacvezető szerepét a vállalati hitelezésben,

betétállomány közel 4 587 milliárd forint volt, ami 13,6%-os növekedést jelent az előző év első negyedévével összevetésben, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya pedig 9,3%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, 3 010,8 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévének végén. Ezzel az MBH Bank tovább erősítette piacvezető szerepét a vállalati hitelezésben, a hitelintézet vállalati hitelezés területén 20,0%-os, a lakossági hitelezésben 21,2%-os, míg a lízingpiacon 27,4%-os piaci részesedése tükrözi stabil piaci pozícióját,

az idei év első hónapjait a portfólióminőség további javulása jellemezte (fokozatosan 2,6%-ra csökkent a nem teljesítő hitelek aránya), miközben a bank tőkehelyzete 20%-os tőkemegfelelés mutató mellett továbbra is rendkívül szilárd,

több mint 43 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadót könyvelt el a csoport a teljes évre vonatkozóan.

A társaság közleménye szerint az eredményes évkezdés összhangban van az MBH Bank stratégiai céljaival és stabil alapot biztosít az idei célszámok eléréséhez. „Eredményesen kezdtük az idei évet is, hiszen a lakossági hitelezés terén növekedésünk továbbra is meghaladja a piaci átlagot, miközben portfóliónk minősége is tovább javult. Fontos kiemelni, hogy bár a tavalyi Fundamenta-akvizíció jelentős állománynövekedést hozott az MBH Bank számára a lakossági szegmensben, a mostani adatok viszont már egyértelműen az organikus növekedést tükrözik, ez igazolja az üzleti stratégiánk sikerét és jelzi ügyfeleink bizalmát.” – nyilatkozta az eredmények kapcsán Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

„Az első negyedévben elért eredményeink szilárd pénzügyi alapot teremtenek az év további részére. Stabilan magas jövedelmezőségünk, szilárd tőkemegfelelésünk és likviditási mutatóink, valamint kiegyensúlyozott portfólióminőségünk lehetővé teszik, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezetben továbbra is stratégiai terveink mentén haladjunk előre” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.