Kettészakadt a magyar hitelpiac, de mit mondanak a nagyágyúk?

Soha nem látott lendületben van a személyi hitelezés a magyar bankpiacon, öt év alatt 2,5-szeres volt a növekedés, ugyanakkor a hazai személyi kölcsön penetrációja az egyik legalacsonyabb Európában (nálunk 9%, a régióban 15%) – hívta fel a figyelmet előadásában Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese. Az elmúlt másfél év robbanásszerű növekedése szerinte nem magyarázható pusztán a csökkenő kamatokkal, hanem a szélesedő termékpaletta, a nagyobb elérhető hitelösszegek és az előtörlesztések, valamint a hitelkiváltások trendszerű emelkedésének is, lett tehát a terméknek egy áthidaló szerepe is. A személyi kölcsönökkel kapcsolatos elvárások is megváltoztak, komplexebbé váltak. A vezető bankok egyre inkább a big data és a GenAI eszközök segítségével értik meg és szolgálják ki ügyfeleik igényeit. Ezáltal a reaktív, fiókban történő kiszolgálás átalakult egy proaktív, digitális / omnichannel kiszolgálásba, magasabb volumen mellett. A legtöbb jel arra mutat, hogy a piac következő években is nagyot nőhet.

