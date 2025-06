Itt a nagy júniusi lakáshitel-táblázat: megdermedtek a kamatok, de vannak változások

Hullámzó hozamkörnyezet mellett ugyanazon a szinten hagyták lakáshitel-kamataikat a bankok június elején is, mint ahol azok május elején voltak. A legjobb, speciális feltételek nélkül elérhető lakáshitelkamat így továbbra is 6,14%. Az év első négy hónapjában a lakáshitelek 77%-át vette fel a lakosság piaci kamatozás mellett, ezért megnéztük, milyen kamatokkal és törlesztőrészletekkel csalogatják most a hitelintézetek a leendő hitelfelvevőket. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.