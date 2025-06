Lecsap a kormány a Revolutra, a magyar startupok is megisszák a levét a döntésnek

A bankok kérték, a kormány lépett: a külföldi és a magyar fintechek is fizethetik ezentúl a tranzakciós illetéket. Eddig az e-pénzes fizetések után nem kellett fizetni, a Revolut pedig a belső forgalmát e-pénzben bonyolította. A bankoknak az sem tetszett, hogy a tavaly elindult olcsó vállalati neobank, a Binx elkezdte elhalászni az ügyfeleiket, ám most már ők is nyöghetik a sarcot. A hazai alapítású fintech közölte: az árazásuk nem változik, de nem vennénk rá mérget, hogy ez örökké így is marad. A témáról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!