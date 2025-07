Hatalmas dobásra készül a Revolut – kiderültek a részletek

Portfolio 2025. július 09. 21:49

Új finanszírozási körre készül Európa egyik legismertebb, Magyarországon is népszerű fintech cége, a Revolut, amely ismét rekordközeli értékelést célozhat meg. A részletek egyelőre nem nyilvánosak, de a tervezett tranzakció nagyságrendje már most is figyelemre méltó.