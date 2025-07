Otthon Start: rövid időn belül kiderül, szemfényvesztés-e az új lakáshitel, de akkor már késő lesz

Palkó István 2025. július 25. 06:00

„Akkora lakásdrágulást hoz majd a 3%-os Otthon Start hitel, hogy ha ősszel abból vásárolok, rosszabbul járok vele, mint ha most vennék egy lakást piaci kamatozású hitelből” – vetítette előre egy kritikus olvasónk. Megnéztük, mekkora áremelkedésnek kell bekövetkeznie, hogy beigazolódjon ez a baljós forgatókönyv – és a vásárlók tényleg rosszabb helyzetbe kerüljenek, mint ma egy piaci hitellel. Ez esetben ugyanis érdemes inkább még most lakást venniük. Annyit előre elárulunk: minél nagyobb az önerő, és minél rövidebb a preferált futamidő, annál kisebb az Otthon Start hitel előnye a piaci kamatozású hitellel szemben, és annál kisebb lakásár-emelkedés is elég ahhoz, hogy ez az előny eltűnjön.