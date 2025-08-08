Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!

Újabb mérföldkövet ért el a magyar tőzsde legfontosabb részvénye: a közel 30 éve tőzsdén lévő OTP árfolyama most először 30 ezer forint fölé emelkedett. Mutatjuk, mik voltak a legnagyobb napi esések és emelkedések, a 30 év alatt hány évben esett vagy emelkedett az árfolyam, mennyi pénzt lehetett keresni a bank részvényeivel, és hogy meddig emelkedhet még az árfolyam.

Nem az OTP volt az első

Joggal gondolhatnánk, hogy a magyar tőzsde messze legfontosabb tőzsdei vállalata, az OTP utat mutatva elsőként lépett tőzsdére, de ez nem így van, a bank papírjai viszonylag későn, az elsőként parketten megjelenő IBUSZ-hoz képest csak több mint 5 évvel később, 1995-ben jelentek meg a BÉT-en.

Gigantikus részvénykibocsátás

A részvényjegyzésre 1995. júliusban került sor, az ÁPV Rt. zárt körben külföldi intézményi befektetőknek, a menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében értékesítette a bank alaptőkéjének 33,43%-át. Az állam részesedése az OTP-ben az alaptőke 25%+1 részvényre csökkent.

Az 1995-ös tőzsdei privatizációban a részvényjegyzés papíronként 1200 forinton történt, a lakossági befektetők pedig kedvezményes áron, 1080 forinton jegyezhettek.