Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!

Nem az OTP volt az első
Joggal gondolhatnánk, hogy a magyar tőzsde messze legfontosabb tőzsdei vállalata, az OTP utat mutatva elsőként lépett tőzsdére, de ez nem így van, a bank papírjai viszonylag későn, az elsőként parketten megjelenő IBUSZ-hoz képest csak több mint 5 évvel később, 1995-ben jelentek meg a BÉT-en.
Gigantikus részvénykibocsátás
A részvényjegyzésre 1995. júliusban került sor, az ÁPV Rt. zárt körben külföldi intézményi befektetőknek, a menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében értékesítette a bank alaptőkéjének 33,43%-át. Az állam részesedése az OTP-ben az alaptőke 25%+1 részvényre csökkent.
Az 1995-ös tőzsdei privatizációban a részvényjegyzés papíronként 1200 forinton történt, a lakossági befektetők pedig kedvezményes áron, 1080 forinton jegyezhettek.
