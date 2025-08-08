  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!

Újabb mérföldkövet ért el a magyar tőzsde legfontosabb részvénye: a közel 30 éve tőzsdén lévő OTP árfolyama most először 30 ezer forint fölé emelkedett. Mutatjuk, mik voltak a legnagyobb napi esések és emelkedések, a 30 év alatt hány évben esett vagy emelkedett az árfolyam, mennyi pénzt lehetett keresni a bank részvényeivel, és hogy meddig emelkedhet még az árfolyam.

Nem az OTP volt az első

Joggal gondolhatnánk, hogy a magyar tőzsde messze legfontosabb tőzsdei vállalata, az OTP utat mutatva elsőként lépett tőzsdére, de ez nem így van, a bank papírjai viszonylag későn, az elsőként parketten megjelenő IBUSZ-hoz képest csak több mint 5 évvel később, 1995-ben jelentek meg a BÉT-en.

Gigantikus részvénykibocsátás

A részvényjegyzésre 1995. júliusban került sor, az ÁPV Rt. zárt körben külföldi intézményi befektetőknek, a menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében értékesítette a bank alaptőkéjének 33,43%-át. Az állam részesedése az OTP-ben az alaptőke 25%+1 részvényre csökkent.

Az 1995-ös tőzsdei privatizációban a részvényjegyzés papíronként 1200 forinton történt, a lakossági befektetők pedig kedvezményes áron, 1080 forinton jegyezhettek.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility