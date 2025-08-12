Most is ugyanaz a dolog állította meg az OTP menetelését, mint már sokszor - Mekkora esés jöhet?

Idén már 40 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, és újra annak a falnak ütközött, aminek már többször is az elmúlt hónapokban. Mutatjuk, most mit érdemes tenni a befektetőknek.

Az OTP árfolyama nagyot esett az ukrajnai háború kirobbanását követően, ami nem is véletlen, a bankcsoport Ukrajnában és Oroszországban is jelen van, a befektetők attól tartottak, hogy mindkét országban hatalmas veszteségeket szenvedhet el a bankcsoport. Aztán ennek pont az ellenkezője lett igaz.

Ha ránézünk a grafikonra, akkor úgy tűnik, mintha már évek óta zsinóron húznák egyre magasabbra, az elmúlt hónapokban pedig az emelkedés meredeksége is nőtt.

Idén már közel 40 százalékot emelkedett az OTP. Hogy ez sok vagy kevés, ahhoz egy kis adalék: a cseh, lengyel és osztrák bankrészvényekkel összevetve az OTP a középmezőnyben van,