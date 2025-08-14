8%-os piaci hitelkamattal számol a kormány, amikor az Otthon Start előnyét szemlélteti

Mindenkit lázban tart a bő egy hónapja bejelentett, szeptembertől elérhető 3%-os támogatott lakáshitel, az Otthon Start ügye, a programmal kapcsolatos tájékoztatás céljából külön kormányzati oldal is létrejött, melyet a kormany.hu/startolj-ra webcímen érhetnek el az érdeklődők. A szöveg itt úgy utal az Otthon Start programra, mint "a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak".
8%-os kamatuk lenne a piaci hiteleknek?
Az oldal többek között példaszámításokat is közöl a támogatott lakáshitel főbb pénzügyi adatainak bemutatására, sőt, a 3%-os hitel törlesztőrészleteit egy "piaci törlesztővel" is összehasonlítja. Feltűnő, hogy a piaci törlesztőrészlet kiszámításához a kormány 8%-os lakáshitelkamattal kalkulál.
A valóságban viszont a jellemző banki lakáshitelkamatok ennél jóval lejjebb helyezkednek el, amit az online elérhető hitelkalkulátorok segítségével azok is könnyedén ellenőrizhetnek (ehhez érdemes a cikk végére görgetni), akik nem szívesen töltenék az idejüket banki hirdetmények böngészésével. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, júniusra vonatkozó kimutatása szerint a szerződéses összeggel súlyozott átlagkamat 6,73%-os értéket vett fel az újonnan folyósított lakáshitelek esetében.
A Bankmonitor 492 lakáshitelterméket tartalmazó kalkulátorában 2025. augusztus 14-én elérhető adatok szerint ma két átlagkeresettel rendelkező adós 6,69%-os, illetve 7,29%-os fix kamatszint mellett kaphatna 25 évre 30 millió forint piaci kamatozású lakáshitelt annál a két banknál, amelyek nyújtanak lakáshitelt ilyen paraméterekkel. (A két kamatláb számtani átlaga 6,99%.) Ha nem két adóst, hanem csak egy, változatlanul átlagkeresettel rendelkező adóst feltételezünk, akkor 6,69% és 7,99% (átlagosan 7,34%) a két elérhető bank által kínált kamatláb.
Azaz ma csak a legdrágább ajánlatot kiválasztva lehet alátámasztani a kormány által "piacinak" tekintett 8%-os kamatot, miközben mind az MNB által mért országos adat, mind az átlagbérrel elérhető legkedvezőbb piaci kamat 6,7% körül helyezkedik el.
A kormány tehát látszólag jócskán felfelé "kerekítette" a piaci kamatot az otthon start hivatalos tájékoztató oldalán.
A torzítás hatása igen jelentős: maradva a maximális, 25 éves futamidőnél,
- 20 millió forintos hitelösszegnél a teljes időszakra vonatkozóan 5,0 millió forinttal (havi 16 800 Ft),
- 30 millió forintnál 7,6 millió forinttal (havi 25 200 Ft),
- 50 millió forintos hitelnél pedig 12,6 millió forinttal (havi 42 000 Ft)
húzza felfelé a kormány a kamattámogatás várható pénzügyi előnyét ahhoz képest, mint ha a tényleges piaci helyzetnek megfelelő, 6,7% körüli piaci kamatszint alapján készült volna a számítás.
|Lakáshitel havi törlesztőrészletei 25 évre, különböző kamatokkal számolva
|Kormány számítása (8%)
|Jellemző piaci kamat (6,7%)
|Otthon Start (3%)
|20 millió Ft hitel
|154 363 Ft
|137 551 Ft
|94 842 Ft
|30 millió Ft hitel
|231 545 Ft
|206 327 Ft
|142 263 Ft
|50 millió Ft hitel
|385 908 Ft
|343 879 Ft
|237 106 Ft
|Forrás: kormany.hu, Portfolio-számítás
Miért számol a kormány 8%-os kamattal?
Felmerül a kérdés, hogy miért kalkulál a kormany.hu az átlagos piaci hitelkamatnál jóval magasabb kamattal, amikor a kamattámogatott Otthon Start hitel pénzügyi előnyét szemlélteti.
A kormányzati oldalon a fentebb bemutatott táblázaton túl több utalás is olvasható a piaci kamatszintre vonatkozóan:
- "A piacon jelenleg 7-9%-os kamatok mellett kapható lakáshitelekhez képest ez [a 3%-os fix kamat – a szerk.] példátlanul kedvező."
- "Egy 50 milliós hitelnél ma akár 385 000 forintot kellene havonta törlesztened – a Fix 3% Lakáshitel Programmal mindössze 237 000 forint. Ez havonta közel 150 000 forint megtakarítás. 25 év alatt több mint 44 millió forint különbség!"
- "A piacon ma jellemzően 7-9%-os kamattal kínálnak lakáshitelt. [...] Példa 30 millió forint hitel esetén: Piaci törlesztő: 231 545 forint. Fix 3% Lakáshitel: 142 263 forint. Különbség: 89 282 forint havonta. 25 év alatt: több mint 26 millió forint spórolás."
A túlzásnak tűnő kamatfeltételezés okára vonatkozó kérdésünket emailben feltettük a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, a minisztérium a Miniszterelnökséghez irányított minket, a Miniszterelnökségi Sajtóiroda az alábbi választ küldte:
Az Otthon Start Program keretében kínált Fix 3%-os lakáshitel 25 évig változatlan, fix kamatozást biztosít, amely a piacon jelenleg egyedülálló feltételeket jelent. Összehasonlításként az OTP Bank 25 évre fixált kamatozású lakáshitelét 7,99%-os kamatszinten kínálja egy átlagos jövedelmű ügyfél számára.
Fontos figyelembe venni továbbá, hogy a program számos olyan igénylő számára is nyitott lesz, akik jelenleg nem rendelkeznek saját ingatlannal, és akiket piaci viszonyok között csak jóval magasabb kamatszinten hiteleznének a bankok.
A fentiekre tekintettel reálisnak és indokoltnak tartjuk a 8%-os piaci kamatszinttel történő kalkulációt."
