8%-os piaci hitelkamattal számol a kormány, amikor az Otthon Start előnyét szemlélteti

Mindenkit lázban tart a bő egy hónapja bejelentett, szeptembertől elérhető 3%-os támogatott lakáshitel, az Otthon Start ügye, a programmal kapcsolatos tájékoztatás céljából külön kormányzati oldal is létrejött, melyet a kormany.hu/startolj-ra webcímen érhetnek el az érdeklődők. A szöveg itt úgy utal az Otthon Start programra, mint "a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak".

8%-os kamatuk lenne a piaci hiteleknek?

Az oldal többek között példaszámításokat is közöl a támogatott lakáshitel főbb pénzügyi adatainak bemutatására, sőt, a 3%-os hitel törlesztőrészleteit egy "piaci törlesztővel" is összehasonlítja. Feltűnő, hogy a piaci törlesztőrészlet kiszámításához a kormány 8%-os lakáshitelkamattal kalkulál.

Táblázat forrása: kormany.hu/startolj-ra

A valóságban viszont a jellemző banki lakáshitelkamatok ennél jóval lejjebb helyezkednek el, amit az online elérhető hitelkalkulátorok segítségével azok is könnyedén ellenőrizhetnek (ehhez érdemes a cikk végére görgetni), akik nem szívesen töltenék az idejüket banki hirdetmények böngészésével. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, júniusra vonatkozó kimutatása szerint a szerződéses összeggel súlyozott átlagkamat 6,73%-os értéket vett fel az újonnan folyósított lakáshitelek esetében.

A Bankmonitor 492 lakáshitelterméket tartalmazó kalkulátorában 2025. augusztus 14-én elérhető adatok szerint ma két átlagkeresettel rendelkező adós 6,69%-os, illetve 7,29%-os fix kamatszint mellett kaphatna 25 évre 30 millió forint piaci kamatozású lakáshitelt annál a két banknál, amelyek nyújtanak lakáshitelt ilyen paraméterekkel. (A két kamatláb számtani átlaga 6,99%.) Ha nem két adóst, hanem csak egy, változatlanul átlagkeresettel rendelkező adóst feltételezünk, akkor 6,69% és 7,99% (átlagosan 7,34%) a két elérhető bank által kínált kamatláb.

Azaz ma csak a legdrágább ajánlatot kiválasztva lehet alátámasztani a kormány által "piacinak" tekintett 8%-os kamatot, miközben mind az MNB által mért országos adat, mind az átlagbérrel elérhető legkedvezőbb piaci kamat 6,7% körül helyezkedik el.

A kormány tehát látszólag jócskán felfelé "kerekítette" a piaci kamatot az otthon start hivatalos tájékoztató oldalán.

A torzítás hatása igen jelentős: maradva a maximális, 25 éves futamidőnél,

20 millió forintos hitelösszegnél a teljes időszakra vonatkozóan 5,0 millió forinttal (havi 16 800 Ft),

30 millió forintnál 7,6 millió forinttal (havi 25 200 Ft),

50 millió forintos hitelnél pedig 12,6 millió forinttal (havi 42 000 Ft)

húzza felfelé a kormány a kamattámogatás várható pénzügyi előnyét ahhoz képest, mint ha a tényleges piaci helyzetnek megfelelő, 6,7% körüli piaci kamatszint alapján készült volna a számítás.

Lakáshitel havi törlesztőrészletei 25 évre, különböző kamatokkal számolva Kormány számítása (8%) Jellemző piaci kamat (6,7%) Otthon Start (3%) 20 millió Ft hitel 154 363 Ft 137 551 Ft 94 842 Ft 30 millió Ft hitel 231 545 Ft 206 327 Ft 142 263 Ft 50 millió Ft hitel 385 908 Ft 343 879 Ft 237 106 Ft Forrás: kormany.hu, Portfolio-számítás

Miért számol a kormány 8%-os kamattal?

Felmerül a kérdés, hogy miért kalkulál a kormany.hu az átlagos piaci hitelkamatnál jóval magasabb kamattal, amikor a kamattámogatott Otthon Start hitel pénzügyi előnyét szemlélteti.

A kormányzati oldalon a fentebb bemutatott táblázaton túl több utalás is olvasható a piaci kamatszintre vonatkozóan:

"A piacon jelenleg 7-9%-os kamatok mellett kapható lakáshitelekhez képest ez [a 3%-os fix kamat – a szerk.] példátlanul kedvező."

"Egy 50 milliós hitelnél ma akár 385 000 forintot kellene havonta törlesztened – a Fix 3% Lakáshitel Programmal mindössze 237 000 forint. Ez havonta közel 150 000 forint megtakarítás. 25 év alatt több mint 44 millió forint különbség!"

"A piacon ma jellemzően 7-9%-os kamattal kínálnak lakáshitelt. [...] Példa 30 millió forint hitel esetén: Piaci törlesztő: 231 545 forint. Fix 3% Lakáshitel: 142 263 forint. Különbség: 89 282 forint havonta. 25 év alatt: több mint 26 millió forint spórolás."

A túlzásnak tűnő kamatfeltételezés okára vonatkozó kérdésünket emailben feltettük a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, a minisztérium a Miniszterelnökséghez irányított minket, a Miniszterelnökségi Sajtóiroda az alábbi választ küldte:

Az Otthon Start Program keretében kínált Fix 3%-os lakáshitel 25 évig változatlan, fix kamatozást biztosít, amely a piacon jelenleg egyedülálló feltételeket jelent. Összehasonlításként az OTP Bank 25 évre fixált kamatozású lakáshitelét 7,99%-os kamatszinten kínálja egy átlagos jövedelmű ügyfél számára.



Fontos figyelembe venni továbbá, hogy a program számos olyan igénylő számára is nyitott lesz, akik jelenleg nem rendelkeznek saját ingatlannal, és akiket piaci viszonyok között csak jóval magasabb kamatszinten hiteleznének a bankok.



A fentiekre tekintettel reálisnak és indokoltnak tartjuk a 8%-os piaci kamatszinttel történő kalkulációt."

