Otthon Start Program: máris könnyítés jöhet, vizsgálja a lehetőséget a kormány

A fiatalokat erőteljesebben segítő módosító javaslat megvalósíthatóságát vizsgálja a kormány.

Panyi Miklós miniszterhelyettessel egyeztetett az Otthon start program kapcsán Mohácsy István, a Fidelitas elnöke, és a szervezet nevében olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztálynak – írta meg szerdán a Magyar Nemzet.

A fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban, éppen ezért fogalmaztunk meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják

- fogalmazott az elnök, hangsúlyozva, hogy maximálisan támogatják és üdvözlik a kormány új, lakhatást segítő intézkedését, a módosító javaslatukról viszont további részleteket nem árult el.

A fiatalok számára a 41 év alattiaknak elérhető minimum 10%-os önerő, illetve a 4%-os vagyonszerzési illeték előteremtése, az alacsonyabb jövedelem miatt a banki jövedelemelvárásoknak való megfelelés, illetve a 2 éves tb-jogviszonyra vonatkozó elvárás is nehézséget jelenthet, így könnyen elképzelhető, hogy számukra ezek valamelyikén enyhíthet a kormány.



Állami önerő-támogatás (ahogy részben a közszolgálati dolgozók esetében tervezik január 1-jétől), részleges vagy teljes illetékmentesség, a futamidő elején csak kamatfizetésre kiterjedő törlesztési kötelezettség (ahogy a CSOK Plusz esetén az futamidő első évében láthatjuk) vagy a 2 éves tb-elvárás enyhítése is elképzelhető, de összességében ezek mindegyike segítséget jelentene a fiatal igénybevevőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images