Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

A Magyar Közlönyben megjelent 282/2025. (VIII. 25.) Korm. rendelet várható volt, hiszen augusztus elején társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az otthonteremtési programok összehangolásáról szóló változtatásokat, ugyanakkor ehhez képest is tartalmaz újdonságot a friss szabályozás.
Még el se indult, máris változik az Otthon Start
Nézzük először is az Otthon Startra vonatkozó módosításokat:
- a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha az igénylő már visszafizette az Otthon Start kölcsönt és az igénybe vett kamattámogatást,
- az sem igényelheti újra az Otthon Start hitelt, aki adóstársként már szerepelt a hitelügyletben, tehát csak akkor érdemes „elszegődni” adóstársnak (akár szülőként), ha biztosan nem akarjuk később felvenni saját magunk a hitelt,
- a hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, illetve szülője vonható be, és az igénylő szülője ebben az esetben nem szerezhet tulajdont az ingatlanban,
- házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe,
- nem minősül résztulajdon megszerzésének, így abban az esetben is igényelhető az Otthon Start hitel, ha az igénylő „a több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan” esetén a hitelcél szerinti otthont jelentő ingatlanrész kizárólagos tulajdonosává válik (ez könnyítés lehet az ikerházakba vagy más, osztatlan közös tulajdonban lévő lakásokba költözőknek),
- ugyanígy tisztázták azt is, hogy az sem kizáró ok, ha az egyes házastársak résztulajdont szereznek (hiszen együtt válnak tulajdonossá),
- pontosította a kormány a kamattámogatás mértékére vonatkozó szabályt is: nem haladhatja meg a hitelintézet által ténylegesen megállapított ügyleti kamat mértékét.
Élettárs továbbra sem vonható be adóstársaként, így rá azok a kedvezőbb szabályok sem vonatkoznak,
amelyek az adóstársak esetén lehetővé teszik, hogy a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, illetve a kétéves tb-viszonyra vonatkozó elvárásnak csak az egyik hitelfelvevő feleljen meg.
Összehangolják az otthonteremtési támogatásokat
Nemcsak az Otthon Start saját szabályait módosítja, hanem a többi otthonteremtési és gyermekvállalási támogatás szabályain is változtat a kormány a rendelettel:
- a babaváró hitelnél ha valaki a gyerek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérelmezte időben a törlesztés szüneteltetését (ez jelenleg 1 év), akkor 2025. október 1-jétől 60 napig újra lehetőséget kap a törlesztés hároméves felfüggesztésére,
- a CSOK Plusz esetében is az Otthon Startra vonatkozó felső ingatlanérték-korlátok lesznek érvényben, vagyis lakás esetében 100, családi ház esetében 150 millió forint lesz a felső értékhatár,
- a CSOK Plusz felhasználható lesz az Otthon Start hitel kiváltására is, megteremtve az átjárhatóságot a két program között, és lehetővé téve, hogy
aki eredetileg Otthon Start hitelt vett fel, az a CSOK Plusszá átalakuló tartozásából érvényesíthesse például a második új gyermektől járó gyermekenként 10-10 millió forintos tartozáselengedést,
- az Otthon Start Programnak megfelelően összehangolták az első lakás definícióját, illetve hasznos alapterület helyett az alapterület lesz a mérvadó a szabályokban,
- a falusi CSOK-ban is történnek technikai módosítások, és a falusi CSOK mellé igényelhető kedvezményes kamatozású hitel – amely két gyermek esetén 10, három gyermek esetén 15 millió forint lehet – az Otthon Start Programmal együtt is felvehető lesz, szemben a CSOK Plusszal, és
- az Otthon Start Program – a CSOK Pluszhoz hasonlóan – kivételt fog képezni azon szabály alól, amely szerint csökkenteni kell a falusi CSOK támogatás összegét, ha egyes gyermekekre már igénybe vettek más lakástámogatást.
További változások jöhetnek, mégpedig az önerőnél
„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.
Tegnap Gulyás Gergely bejelentette azonban, hogy 10%-os önerőt szeretne elérni a kormány az Otthon Start lakáshitelnél, ami enyhébb szabályozást jelentene a mostaninál. Ha lesz fejlemény, arról a jegybank legkésőbb a program indulása után néhány napon belül be fog számolni - jelezte.
Az MNB-rendelet jelenleg azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben
- a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és
- egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy
- kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve
- amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).
Magyarán jelenleg 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.
