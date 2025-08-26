Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Portfolio Future of Finance 2025 Még nem késő regisztrálni a Future of Finance 2025 konferenciára!

A Magyar Közlönyben megjelent 282/2025. (VIII. 25.) Korm. rendelet várható volt, hiszen augusztus elején társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az otthonteremtési programok összehangolásáról szóló változtatásokat, ugyanakkor ehhez képest is tartalmaz újdonságot a friss szabályozás.

Még el se indult, máris változik az Otthon Start

Nézzük először is az Otthon Startra vonatkozó módosításokat:

a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha az igénylő már visszafizette az Otthon Start kölcsönt és az igénybe vett kamattámogatást,

jogosult, ideértve azt az esetet is, ha az igénylő már visszafizette az Otthon Start kölcsönt és az igénybe vett kamattámogatást, az sem igényelheti újra az Otthon Start hitelt, aki adóstársként már szerepelt a hitelügyletben, tehát csak akkor érdemes „elszegődni” adóstársnak (akár szülőként), ha biztosan nem akarjuk később felvenni saját magunk a hitelt,

a hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, illetve szülője vonható be , és az igénylő szülője ebben az esetben nem szerezhet tulajdont az ingatlanban,

, és az igénylő szülője ebben az esetben nem szerezhet tulajdont az ingatlanban, házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe,

nem minősül résztulajdon megszerzésének, így abban az esetben is igényelhető az Otthon Start hitel, ha az igénylő „a több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan ” esetén a hitelcél szerinti otthont jelentő ingatlanrész kizárólagos tulajdonosává válik (ez könnyítés lehet az ikerházakba vagy más, osztatlan közös tulajdonban lévő lakásokba költözőknek),

” esetén a hitelcél szerinti otthont jelentő ingatlanrész kizárólagos tulajdonosává válik (ez könnyítés lehet az ikerházakba vagy más, osztatlan közös tulajdonban lévő lakásokba költözőknek), ugyanígy tisztázták azt is, hogy az sem kizáró ok, ha az egyes házastársak résztulajdont szereznek (hiszen együtt válnak tulajdonossá),

pontosította a kormány a kamattámogatás mértékére vonatkozó szabályt is: nem haladhatja meg a hitelintézet által ténylegesen megállapított ügyleti kamat mértékét.

Élettárs továbbra sem vonható be adóstársaként, így rá azok a kedvezőbb szabályok sem vonatkoznak,

amelyek az adóstársak esetén lehetővé teszik, hogy a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, illetve a kétéves tb-viszonyra vonatkozó elvárásnak csak az egyik hitelfelvevő feleljen meg.

Összehangolják az otthonteremtési támogatásokat

Nemcsak az Otthon Start saját szabályait módosítja, hanem a többi otthonteremtési és gyermekvállalási támogatás szabályain is változtat a kormány a rendelettel:

a babaváró hitelnél ha valaki a gyerek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérelmezte időben a törlesztés szüneteltetését (ez jelenleg 1 év), akkor 2025. október 1-jétől 60 napig újra lehetőséget kap a törlesztés hároméves felfüggesztésére,

ha valaki a gyerek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérelmezte időben a törlesztés szüneteltetését (ez jelenleg 1 év), akkor 2025. a törlesztés hároméves felfüggesztésére, a CSOK Plusz esetében is az Otthon Startra vonatkozó felső ingatlanérték-korlátok lesznek érvényben, vagyis lakás esetében 100, családi ház esetében 150 millió forint lesz a felső értékhatár,

lesz a felső értékhatár, a CSOK Plusz felhasználható lesz az Otthon Start hitel kiváltására is, megteremtve az átjárhatóságot a két program között, és lehetővé téve, hogy

aki eredetileg Otthon Start hitelt vett fel, az a CSOK Plusszá átalakuló tartozásából érvényesíthesse például a második új gyermektől járó gyermekenként 10-10 millió forintos tartozáselengedést,

az Otthon Start Programnak megfelelően összehangolták az első lakás definícióját, illetve hasznos alapterület helyett az alapterület lesz a mérvadó a szabályokban,

lesz a mérvadó a szabályokban, a falusi CSOK-ban is történnek technikai módosítások, és a falusi CSOK mellé igényelhető kedvezményes kamatozású hitel – amely két gyermek esetén 10, három gyermek esetén 15 millió forint lehet – az Otthon Start Programmal együtt is felvehető lesz , szemben a CSOK Plusszal, és

, szemben a CSOK Plusszal, és az Otthon Start Program – a CSOK Pluszhoz hasonlóan – kivételt fog képezni azon szabály alól, amely szerint csökkenteni kell a falusi CSOK támogatás összegét, ha egyes gyermekekre már igénybe vettek más lakástámogatást.

További változások jöhetnek, mégpedig az önerőnél

„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.

Tegnap Gulyás Gergely bejelentette azonban, hogy 10%-os önerőt szeretne elérni a kormány az Otthon Start lakáshitelnél, ami enyhébb szabályozást jelentene a mostaninál. Ha lesz fejlemény, arról a jegybank legkésőbb a program indulása után néhány napon belül be fog számolni - jelezte.

Az MNB-rendelet jelenleg azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben

a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és

egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy

kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve

amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).

Magyarán jelenleg 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ