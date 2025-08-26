  • Megjelenítés
Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások
Bank

Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Megjelent a Magyar Közlönyben, és szeptember 1-jével hatályba is lép az a kormányrendelet, amely összehangolja az új Otthon Start Programot a már létező otthonteremtési programokkal, így a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal és a babaváró hitellel, egységesítve például az ingatlan maximális értékére vonatkozó szabályokat. Újdonság, hogy magának az Otthon Start Programnak a szabályain is módosított a kormány az indulás előtt pár nappal. Az Otthon Start Program kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
A Magyar Közlönyben megjelent 282/2025. (VIII. 25.) Korm. rendelet várható volt, hiszen augusztus elején társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az otthonteremtési programok összehangolásáról szóló változtatásokat, ugyanakkor ehhez képest is tartalmaz újdonságot a friss szabályozás.

Még el se indult, máris változik az Otthon Start

Nézzük először is az Otthon Startra vonatkozó módosításokat:

  • a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha az igénylő már visszafizette az Otthon Start kölcsönt és az igénybe vett kamattámogatást,
  • az sem igényelheti újra az Otthon Start hitelt, aki adóstársként már szerepelt a hitelügyletben, tehát csak akkor érdemes „elszegődni” adóstársnak (akár szülőként), ha biztosan nem akarjuk később felvenni saját magunk a hitelt,
  • a hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, illetve szülője vonható be, és az igénylő szülője ebben az esetben nem szerezhet tulajdont az ingatlanban,
  • házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe,
  • nem minősül résztulajdon megszerzésének, így abban az esetben is igényelhető az Otthon Start hitel, ha az igénylő „a több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan” esetén a hitelcél szerinti otthont jelentő ingatlanrész kizárólagos tulajdonosává válik (ez könnyítés lehet az ikerházakba vagy más, osztatlan közös tulajdonban lévő lakásokba költözőknek),
  • ugyanígy tisztázták azt is, hogy az sem kizáró ok, ha az egyes házastársak résztulajdont szereznek (hiszen együtt válnak tulajdonossá),
  • pontosította a kormány a kamattámogatás mértékére vonatkozó szabályt is: nem haladhatja meg a hitelintézet által ténylegesen megállapított ügyleti kamat mértékét.

Élettárs továbbra sem vonható be adóstársaként, így rá azok a kedvezőbb szabályok sem vonatkoznak,

amelyek az adóstársak esetén lehetővé teszik, hogy a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, illetve a kétéves tb-viszonyra vonatkozó elvárásnak csak az egyik hitelfelvevő feleljen meg.

Összehangolják az otthonteremtési támogatásokat

Nemcsak az Otthon Start saját szabályait módosítja, hanem a többi otthonteremtési és gyermekvállalási támogatás szabályain is változtat a kormány a rendelettel:

  • a babaváró hitelnél ha valaki a gyerek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérelmezte időben a törlesztés szüneteltetését (ez jelenleg 1 év), akkor 2025. október 1-jétől 60 napig újra lehetőséget kap a törlesztés hároméves felfüggesztésére,
  • a CSOK Plusz esetében is az Otthon Startra vonatkozó felső ingatlanérték-korlátok lesznek érvényben, vagyis lakás esetében 100, családi ház esetében 150 millió forint lesz a felső értékhatár,
  • a CSOK Plusz felhasználható lesz az Otthon Start hitel kiváltására is, megteremtve az átjárhatóságot a két program között, és lehetővé téve, hogy

aki eredetileg Otthon Start hitelt vett fel, az a CSOK Plusszá átalakuló tartozásából érvényesíthesse például a második új gyermektől járó gyermekenként 10-10 millió forintos tartozáselengedést,

  • az Otthon Start Programnak megfelelően összehangolták az első lakás definícióját, illetve hasznos alapterület helyett az alapterület lesz a mérvadó a szabályokban,
  • a falusi CSOK-ban is történnek technikai módosítások, és a falusi CSOK mellé igényelhető kedvezményes kamatozású hitel – amely két gyermek esetén 10, három gyermek esetén 15 millió forint lehet – az Otthon Start Programmal együtt is felvehető lesz, szemben a CSOK Plusszal, és
  • az Otthon Start Program – a CSOK Pluszhoz hasonlóan – kivételt fog képezni azon szabály alól, amely szerint csökkenteni kell a falusi CSOK támogatás összegét, ha egyes gyermekekre már igénybe vettek más lakástámogatást.

További változások jöhetnek, mégpedig az önerőnél

„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.

Tegnap Gulyás Gergely bejelentette azonban, hogy 10%-os önerőt szeretne elérni a kormány az Otthon Start lakáshitelnél, ami enyhébb szabályozást jelentene a mostaninál. Ha lesz fejlemény, arról a jegybank legkésőbb a program indulása után néhány napon belül be fog számolni - jelezte.

Az MNB-rendelet jelenleg azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben

  • a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és
  • egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy
  • kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve
  • amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).

Magyarán jelenleg 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.

