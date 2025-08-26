Rekordot döntött a Gránit Bank, az osztalékbevételek tartották fent a nyereséget

Folytatódott a bankszektor átlagát bőven meghaladó üzleti növekedés a Gránit Banknál, hiszen egyedi szinten
- a mérlegfőösszeg 10,8%-kal 1599 milliárd forintra emelkedett egy év alatt,
- a hitelállomány 55,8%-kal 892 milliárd forintra emelkedett 2024 közepéhez képest,
- a betétállomány 12,0%-kal 1186 milliárd forintra nőtt.
|A Gránit Bank egyedi féléves mérlegtételei és mutatói
|(milliárd forint)
|1H 24
|2H 24
|1H 25
|Változás
|Mérlegfőösszeg
|1 443
|1 598
|1 599
|10,8%
|Ügyfeleknek nyújtott hitelek
|573
|710
|892
|55,7%
|Ügyfélbetétek
|1 060
|1 164
|1 186
|11,9%
|Saját tőke
|87
|141
|151
|73,6%
|CIR (költség/bevétel)
|32,7%
|44,1%
|32,0%
|ROAA (eszközarányos megtérülés, adózás előtt)
|2,2%
|0,9%
|2,2%
|ROAE (tőkearányos megtérülés, adózás előtt)
|37,2%
|13,3%
|24,3%
|NPL-ráta (nem teljesítő hitelek aránya)
|0,20%
|0,21%
|0,11%
|Hitel/betét arány
|54,1%
|61,0%
|75,2%
|Forrás: Gránit Bank, Portfolio
A gyorsjelentés alapján az üzleti aktivitás jelentős bővülése, a kiváló költséghatékonyság fenntartása és a hitelportfólió „egyedülálló” minősége egyaránt hozzájárult ehhez, ugyanakkor
a rekord eredmény elsősorban a 6,1 milliárd forintos osztalékbevételnek köszönhető,
ugyanis az eredménykimutatásban azt látjuk, hogy
- a kamateredmény egyedi szinten 6,1%-kal visszaesett,
- a jutalékeredmény több mint 30%-ot zuhant (ebben a tranzakciós illeték növekedésének nagy szerepe lehetett),
- az osztalékbevétel viszont több mint a háromszorosára nőtt (1,9 milliárdról a mostani 6,1 milliárdra).
|A Gránit Bank egyedi féléves eredménytételei
|(milliárd forint)
|1H 24
|2H 24
|1H 25
|Y/Y
|Kamateredmény
|16,7
|15,0
|15,7
|-6,0%
|Jutalék eredmény (korrigált)
|1
|0,6
|0,7
|-30,0%
|Egyéb nettó bevétel
|1
|1,3
|0,3
|-70,0%
|Osztalék bevétel
|1,9
|0
|6,1
|Működési költség
|6,7
|7,5
|7,4
|10,4%
|Várható hitelezési veszteség
|0,4
|1
|0,4
|0,0%
|Rendszeradók
|3,7
|0,1
|3,4
|-8,1%
|Adózás előtti eredmény (rendszeradók hatásai nélkül)
|12,6
|9,9
|12,6
|0,0%
|Adózás utáni eredmény (korrigált)
|8,4
|7,1
|10,6
|26,2%
|Forrás: Gránit Bank, Portfolio
A bank a tavaly összesen végrehajtott 64,4 milliárd forintos tőkeemelést robosztus üzleti növekedésre tudta konvertálni, és a szektor átlagához képest kétszer jobb költséghatékonyságot tudott fenntartani, ami a költség / mérlegfőösszeg arányt illeti (a Gránitnál 0,9%, a szektorban 1,8%), miközben a 0,11%-os NPL-ráta is messze elmarad a bankszektor 2% körüli átlagától.
A rendszeradókkal korrigált sajáttőke arányos nyereség 20,7% volt, ami azért alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi 27,9%, mert a bank tőkeszintje jelentősen emelkedett a 30 milliárdos MRP-tőkeemelésnek, a 17,7 milliárdos decemberi részvény-kibocsátásnak és a teljes tavalyi eredmény 16,9 milliárdos visszaforgatásának köszönhetően.
