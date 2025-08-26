Rekordot döntött a Gránit Bank, az osztalékbevételek tartották fent a nyereséget

Rekordnak számító, 10,6 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az első félévet a Gránit Bank egyedi szinten, miközben hitelállománya 56%-kal lett nagyobb az egy évvel korábbinál – derült ki a társaság történetének első évközi tőzsdei gyorsjelentéséből. A kamat- és jutalékeredmény is visszaesett a társaságnál, ezt azonban bőven kompenzálta a leánycégektől kapott 6,1 milliárd forintos osztalék.

Folytatódott a bankszektor átlagát bőven meghaladó üzleti növekedés a Gránit Banknál, hiszen egyedi szinten

a mérlegfőösszeg 10,8%-kal 1599 milliárd forintra emelkedett egy év alatt,

a hitelállomány 55,8%-kal 892 milliárd forintra emelkedett 2024 közepéhez képest,

a betétállomány 12,0%-kal 1186 milliárd forintra nőtt.

A Gránit Bank egyedi féléves mérlegtételei és mutatói (milliárd forint) 1H 24 2H 24 1H 25 Változás Mérlegfőösszeg 1 443 1 598 1 599 10,8% Ügyfeleknek nyújtott hitelek 573 710 892 55,7% Ügyfélbetétek 1 060 1 164 1 186 11,9% Saját tőke 87 141 151 73,6% CIR (költség/bevétel) 32,7% 44,1% 32,0% ROAA (eszközarányos megtérülés, adózás előtt) 2,2% 0,9% 2,2% ROAE (tőkearányos megtérülés, adózás előtt) 37,2% 13,3% 24,3% NPL-ráta (nem teljesítő hitelek aránya) 0,20% 0,21% 0,11% Hitel/betét arány 54,1% 61,0% 75,2% Forrás: Gránit Bank, Portfolio

A gyorsjelentés alapján az üzleti aktivitás jelentős bővülése, a kiváló költséghatékonyság fenntartása és a hitelportfólió „egyedülálló” minősége egyaránt hozzájárult ehhez, ugyanakkor

a rekord eredmény elsősorban a 6,1 milliárd forintos osztalékbevételnek köszönhető,

ugyanis az eredménykimutatásban azt látjuk, hogy

a kamateredmény egyedi szinten 6,1%-kal visszaesett,

a jutalékeredmény több mint 30%-ot zuhant (ebben a tranzakciós illeték növekedésének nagy szerepe lehetett),

az osztalékbevétel viszont több mint a háromszorosára nőtt (1,9 milliárdról a mostani 6,1 milliárdra).

A Gránit Bank egyedi féléves eredménytételei (milliárd forint) 1H 24 2H 24 1H 25 Y/Y Kamateredmény 16,7 15,0 15,7 -6,0% Jutalék eredmény (korrigált) 1 0,6 0,7 -30,0% Egyéb nettó bevétel 1 1,3 0,3 -70,0% Osztalék bevétel 1,9 0 6,1 Működési költség 6,7 7,5 7,4 10,4% Várható hitelezési veszteség 0,4 1 0,4 0,0% Rendszeradók 3,7 0,1 3,4 -8,1% Adózás előtti eredmény (rendszeradók hatásai nélkül) 12,6 9,9 12,6 0,0% Adózás utáni eredmény (korrigált) 8,4 7,1 10,6 26,2% Forrás: Gránit Bank, Portfolio

A bank a tavaly összesen végrehajtott 64,4 milliárd forintos tőkeemelést robosztus üzleti növekedésre tudta konvertálni, és a szektor átlagához képest kétszer jobb költséghatékonyságot tudott fenntartani, ami a költség / mérlegfőösszeg arányt illeti (a Gránitnál 0,9%, a szektorban 1,8%), miközben a 0,11%-os NPL-ráta is messze elmarad a bankszektor 2% körüli átlagától.

A rendszeradókkal korrigált sajáttőke arányos nyereség 20,7% volt, ami azért alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi 27,9%, mert a bank tőkeszintje jelentősen emelkedett a 30 milliárdos MRP-tőkeemelésnek, a 17,7 milliárdos decemberi részvény-kibocsátásnak és a teljes tavalyi eredmény 16,9 milliárdos visszaforgatásának köszönhetően.