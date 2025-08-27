Otthon Start program: egységes reklámot írt elő a kormány

A rendelet azzal indít, hogy kimondja: az Otthon Start program célja, hogy kiszámítható, kedvező feltételű lakáshitel révén segítse a magyar családokat saját otthonhoz jutni.
A program sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság világos, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről, ezért szükséges, hogy
a hitelintézetek és ingatlanhirdetők a hirdetéseikben és reklámjaikban egységes arculatot és üzenetet használjanak
- olvasható a kormánydöntés indoklásában.
Emlékezetes, az eredeti július 31-én kihirdetett rendelet már kimondta, hogy a hitelintézet köteles a kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.” Az eredeti rendelet pedig már szintén tartalmazta azt, hogy az ingatlanhirdetőknek fel kell tüntetni a meghatározott arculati elemeket, logót.
Az új, szerdán kihirdetett szabályozás ezt részletezi tulajdonképpen.
Mindezek miatt a holnaptól életbe lépő rendeletben Rogán Antal elrendelte:
- az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti – hitelintézet köteles a FIX 3%-os lakáshitellel kapcsolatos reklámjaiban és hirdetéseiben az általános politikai koordinációért felelős miniszter által a Kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben meghatározott formai követelményeket, arculati elemeket és jelmondatokat alkalmazni.
- A Korm. rendelet 12. § (8) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a Korm. rendelet hatálya alá tartozó a) ingatlanhirdetést közvetítő online platform szolgáltató, valamint b) a „6831 Ingatlanügyletek közvetítése” TEÁOR’25 kódú – fő vagy további tevékenységi körként bejegyzett – tevékenységet üzletszerűen végző gazdálkodó szervezet köteles az általános politikai koordinációért felelős miniszter által a Kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben meghatározott arculati logót megjeleníteni az ingatlanhirdetésen, valamint az ingatlanhirdetés népszerűsítését szolgáló reklámon, ideértve az online és közösségi médiafelületeken megjelenő promóciót is.
Minden cikkünk az Otthon Start program témájában ide kattintva érhető el.
A kormány még hétfőn is új módosításokat hirdetett ki a közlönyben a kedvezményes lakáskölcsön kapcsán. Ezzel a kormány összehangolja az új Otthon Start Programot a már létező otthonteremtési programokkal, így a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal és a babaváró hitellel, egységesítve például az ingatlan maximális értékére vonatkozó szabályokat. Újdonság, hogy magának az Otthon Start Programnak a szabályain is módosított a kormány az indulás előtt pár nappal. Ebben a cikkünkben soroltuk fel részletesen a változásokat:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba
