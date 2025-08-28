Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál

Az első félévben az MBH Banknál
- a kamateredmény 11,7%-os csökkenéssel 236 milliárd,
- a jutalékeredmény 5,9%-os emelkedéssel 49 milliárd,
- a működési költség 16%-os emelkedéssel 166 milliárd
forintra változott, miközben az egy évvel korábbi 16,5 milliárd forintos nettó kockázati költség-képzést 5,4 milliárd forintnyi kockázatiköltség-felszabadítás váltotta fel.
Az 53,5 milliárdos számviteli adózott eredményből 35,3 milliárd forintot hozott a második negyedév,
előbbi 51%-kal, utóbbi 41%-kal marad el az egy évvel korábbitól
- a kamateredmény visszaesése,
- a működési költségek emelkedése és
- a negatív egyéb eredmény miatt.
Az első félévben a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót fizetett be a féléves időszak alatt.
A korrigált adózás előtti eredmény 111,4 milliárd forint volt az első félévben az egy évvel korábbi 162,6 milliárd forint helyett, az MBH Bank a kommunikációjában erre a tételre helyezi a hangsúlyt.
Okkal emelkedtek meg a költségek
A bankcsoportnál az év első hat hónapjában is zajlott az informatikai alaprendszerek egységesítése, ami ugyan átmenetileg a működési költségek emelkedésével jár, a fejlesztések lezárultával azonban hozzásegíti az MBH Bankot piaci pozíciójának megerősítéséhez – közölték. A működési kölségek így 166,2 milliárd forintot tettek ki az év első hat hónapjában, ami 16%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.
A hitelintézetnél jelenleg zajló fejlesztések egyik fő célja, hogy a három jogelőd banktól örökölt, eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core banki rendszereket egységesítse. Emellett az MBH Bank innovatív IT megoldások (mint a felhőalapú digitális platform) bevezetésén is dolgozik, amely alapjaiban modernizálja a bank belső IT folyamatait – közölte a hitelintézet.
Mint írják, a fejlesztések egy másik iránya az ügyfélélmény fokozását szolgálja. Az MBH Bank a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást több netbank csatornáján. Az újítás révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével. Emellett a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MBH Bank digitális platformja, a BUPA mára komplett vállalkozásmenedzsment-szolgáltatássá nőtte ki magát, ahol ez év májusa óta mesterséges intelligencia alapú asszisztens támogatja a vállalkozásokat a pályázatok közötti eligazodásban. Generatív AI megoldásokat több területen, például az ügyféltájékoztatásban és a hálózati kiszolgálásban is alkalmaz a hitelintézet.
Erőteljes üzleti növekedés
A bank mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően a a bank bruttó hitelállománya 6 204,8 milliárd forint volt, ami 7,0%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.
A lakossági bruttó hitelállomány 10 %-kal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10%-kal bővült, így elérte a 2 478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1 455,4 milliárd forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos, az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.
A vállalati szegmens bruttó hitelállományáa 5,1%-kal 3 039,5 milliárd forintra emelkedett. Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1%-os éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.
Az MBH Bank ügyfélbetétállománya 4,1%-os éves növekedést követően 2025 első félévének végén 7 925,4 milliárd forint volt, amelyet elsősorban a vállalati betétállomány 5,8%-os éves növekedése támogatott, ami ennek eredményeképpen 4 582,2 milliárd forintra nőtt a félév végére.
A bank saját tőkéje 1 141,3 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutatója pedig 21,3%, ezzel továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.
2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét – közölték.
