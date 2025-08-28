Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál

53,5 milliárd forintos számviteli adózott eredménnyel és több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredménnyel zárta az első félévet az MBH Bank. Mindkettő 50 milliárd forint körüli csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, de a 16,4%-os korrigált tőkearányos megtérülés így is szép eredménynek számít, és az üzleti növekedés erőteljes volt.

Az első félévben az MBH Banknál

a kamateredmény 11,7%-os csökkenéssel 236 milliárd,

a jutalékeredmény 5,9%-os emelkedéssel 49 milliárd,

a működési költség 16%-os emelkedéssel 166 milliárd

forintra változott, miközben az egy évvel korábbi 16,5 milliárd forintos nettó kockázati költség-képzést 5,4 milliárd forintnyi kockázatiköltség-felszabadítás váltotta fel.

Az 53,5 milliárdos számviteli adózott eredményből 35,3 milliárd forintot hozott a második negyedév,

előbbi 51%-kal, utóbbi 41%-kal marad el az egy évvel korábbitól

a kamateredmény visszaesése,

a működési költségek emelkedése és

a negatív egyéb eredmény miatt.

Az első félévben a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót fizetett be a féléves időszak alatt.

A korrigált adózás előtti eredmény 111,4 milliárd forint volt az első félévben az egy évvel korábbi 162,6 milliárd forint helyett, az MBH Bank a kommunikációjában erre a tételre helyezi a hangsúlyt.

Okkal emelkedtek meg a költségek

A bankcsoportnál az év első hat hónapjában is zajlott az informatikai alaprendszerek egységesítése, ami ugyan átmenetileg a működési költségek emelkedésével jár, a fejlesztések lezárultával azonban hozzásegíti az MBH Bankot piaci pozíciójának megerősítéséhez – közölték. A működési kölségek így 166,2 milliárd forintot tettek ki az év első hat hónapjában, ami 16%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A hitelintézetnél jelenleg zajló fejlesztések egyik fő célja, hogy a három jogelőd banktól örökölt, eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core banki rendszereket egységesítse. Emellett az MBH Bank innovatív IT megoldások (mint a felhőalapú digitális platform) bevezetésén is dolgozik, amely alapjaiban modernizálja a bank belső IT folyamatait – közölte a hitelintézet.

Mint írják, a fejlesztések egy másik iránya az ügyfélélmény fokozását szolgálja. Az MBH Bank a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást több netbank csatornáján. Az újítás révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével. Emellett a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MBH Bank digitális platformja, a BUPA mára komplett vállalkozásmenedzsment-szolgáltatássá nőtte ki magát, ahol ez év májusa óta mesterséges intelligencia alapú asszisztens támogatja a vállalkozásokat a pályázatok közötti eligazodásban. Generatív AI megoldásokat több területen, például az ügyféltájékoztatásban és a hálózati kiszolgálásban is alkalmaz a hitelintézet.

Erőteljes üzleti növekedés

A bank mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően a a bank bruttó hitelállománya 6 204,8 milliárd forint volt, ami 7,0%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A lakossági bruttó hitelállomány 10 %-kal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10%-kal bővült, így elérte a 2 478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1 455,4 milliárd forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos, az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.

A vállalati szegmens bruttó hitelállományáa 5,1%-kal 3 039,5 milliárd forintra emelkedett. Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1%-os éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.

Az MBH Bank ügyfélbetétállománya 4,1%-os éves növekedést követően 2025 első félévének végén 7 925,4 milliárd forint volt, amelyet elsősorban a vállalati betétállomány 5,8%-os éves növekedése támogatott, ami ennek eredményeképpen 4 582,2 milliárd forintra nőtt a félév végére.

A bank saját tőkéje 1 141,3 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutatója pedig 21,3%, ezzel továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét – közölték.

