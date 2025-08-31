  • Megjelenítés
Százezres kedvezmények az Otthon Start igénylőinek: egymás után fedik fel lapjaikat a bankok
Százezres kedvezmények az Otthon Start igénylőinek: egymás után fedik fel lapjaikat a bankok

Az MBH Bank 100 ezer forintos Mol-ajándékkártyával, a Raiffeisen Bank 100 ezer forintos jóváírással csábítja az ügyfeleket az Otthon Start Programban – ezek mellett sok más is kiderült a hétvégén megjelent első banki hirdetményekből.

Bár az Otthon Start hitel legfontosabb feltételei minden banknál ugyanolyanok, a kedvezmények, a számlanyitás feltételei vagy éppen a kamat szempontjából (hiszen utóbbit 3% alá is vihetik) eltérhetnek egymástól az egyes hitelintézetek. A Bankmonitor beszámolói (itt és itt) szerint az alábbiakat közölték a hitelintézetek a hirdetményeikben.

MBH Bank

  • a kölcsönösszeg 2 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
  • a kamat a futamidő végéig fix évi 3%, a THM a hirdetmény alapján 3,14-3,21%,
  •  30 ezer Ft szerződéskötési díj kapcsolódik a hitelhez,

100 ezer Ft MOL ajándékkártyát kaphatnakazok az érdeklődők, akik

a bank által meghatározott számlacsomagot nyitják, és a futamidő végéig megtartják, legalább havi 350 ezer Ft jóváírást érkeztetnek a számlára, a követelményeknek megfelelő lakásbiztostást kötnek a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-nél, a jóváhagyott Otthon Start kölcsönösszeg eléri a 10 millió Ft-ot. Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31-ig van érvényben

  • a „DUO” termék kamatakció keretében a 10 évig fix kamatozású piaci lakáshitelek (mind a standard, mind az egyenlítő) esetében kapnak az érintettek kamatkedvezményt, az első 10 évre a kedvezményes éves kamatszint 6,10%,
  • bizonyos feltételek esetén az értékbecslés és a tulajdoni lap díjaiból is elenged a pénzintézet. Illetve a közjegyzői munkadíjból is elengedésre kerület 30-50 ezer Ft.

Hogy még mi mindennel készül az MBH Bank, arról Ginzer Ildikó vezérigazgató-helyettes beszélt a Portfolio-nak:

Raiffeisen Bank

  • a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
  • a kamat a futamidő alatt fix, évi 3%,
  • a bank elengedi a kölcsönösszeg 0,75%-ára, de legfeljebb 30 ezer forintra rúgó folyósítási díjat,
  • nem kötelező bankszámlát nyitni hozzá,
  • elengedik az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a fedezetellenőrzési díját, a tulajdoni lap és térképmásolat díját, a földhivatali ügyintézés díját, és
  • visszatérítik a közjegyzői díjat legfeljebb 50 000 Ft-ig 5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén,
  • ha piaci hitelt is igényel az érdeklődő, akkor abból legfeljebb 0,5% kamatkedvezményt kínál a bank,

100 ezer Ft jóváírást kínál a pénzintézet azoknak, akik tőlük veszik fel az Otthon Start hitelt,

a jóváírásra a hitel kifizetését követő 30 napon belül kerül sor, amihez nem szükséges külön számlát nyitni.

otthon start feltételek

Szeptember 1-jével majdnem minden bank belép az Otthon Start Programba, az érdeklődések, előregisztrációk eddigi fogadása mellett lehetővé téve most már magát a hiteligénylést is. Az állami kamattámogatás révén elérhető, óriásplakátokon is szereplő fix 3%-os kamat a felső jogszabályi korlátot jelenti csak, tehát elmozdulhatnak ettől a bankok lefelé is, ám elsősorban nem a kamatban fognak egymással versenyezni az ügyfelekért:

  • úgy tudjuk, legfeljebb két-három bank vinné le esetleg a kamatot (nem is biztos, hogy minden ügyfélnek) 2,5-2,8% környékére, de tudomásunk szerint az induláskor még ők is a 3,0%-os kamatban gondolkodnak, és a versenytársak lépéseire reagálva dönthetnek esetleg alacsonyabb kamat mellett,
  • a legjellemzőbb anyagi ügyfélösztönző a harmadik félnek járó (közjegyzői, értékbecslői, földhivatali) díjak teljes részleges elengedése vagy folyósításkori megfinanszírozása lehet,
  • az Otthon Start-ügyfelek számára kínált kedvező számlacsomagok, esetenként ajándékutalványok is szerepelnek egyes bankok terveiben, viszont
  • úgy tudjuk, nem várható, hogy a babaváró hitel bizonyos időszakaihoz hasonlóan több százezer forintos folyósítási vagy más „saját” engedményekkel csalogassák az ügyfeleket a bankok.

Lesznek viszont eltérések a minimális hitelösszeg és futamidő szempontjából is, amelyek bizonyos ügyfelek számára egyik vagy másik bank mellett dönthetnek. Saját gyűjtésünk és a Bankmonitor gyűjtése alapján ezeket foglalja össze alábbi táblázatunk. A bankok várakozásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Címlapkép forrása: Portfolio

