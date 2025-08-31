Százezres kedvezmények az Otthon Start igénylőinek: egymás után fedik fel lapjaikat a bankok

Bár az Otthon Start hitel legfontosabb feltételei minden banknál ugyanolyanok, a kedvezmények, a számlanyitás feltételei vagy éppen a kamat szempontjából (hiszen utóbbit 3% alá is vihetik) eltérhetnek egymástól az egyes hitelintézetek. A Bankmonitor beszámolói (itt és itt) szerint az alábbiakat közölték a hitelintézetek a hirdetményeikben.
MBH Bank
- a kölcsönösszeg 2 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
- a kamat a futamidő végéig fix évi 3%, a THM a hirdetmény alapján 3,14-3,21%,
- 30 ezer Ft szerződéskötési díj kapcsolódik a hitelhez,
100 ezer Ft MOL ajándékkártyát kaphatnakazok az érdeklődők, akik
a bank által meghatározott számlacsomagot nyitják, és a futamidő végéig megtartják, legalább havi 350 ezer Ft jóváírást érkeztetnek a számlára, a követelményeknek megfelelő lakásbiztostást kötnek a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-nél, a jóváhagyott Otthon Start kölcsönösszeg eléri a 10 millió Ft-ot. Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31-ig van érvényben
- a „DUO” termék kamatakció keretében a 10 évig fix kamatozású piaci lakáshitelek (mind a standard, mind az egyenlítő) esetében kapnak az érintettek kamatkedvezményt, az első 10 évre a kedvezményes éves kamatszint 6,10%,
- bizonyos feltételek esetén az értékbecslés és a tulajdoni lap díjaiból is elenged a pénzintézet. Illetve a közjegyzői munkadíjból is elengedésre kerület 30-50 ezer Ft.
Hogy még mi mindennel készül az MBH Bank, arról Ginzer Ildikó vezérigazgató-helyettes beszélt a Portfolio-nak:
Raiffeisen Bank
- a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
- a kamat a futamidő alatt fix, évi 3%,
- a bank elengedi a kölcsönösszeg 0,75%-ára, de legfeljebb 30 ezer forintra rúgó folyósítási díjat,
- nem kötelező bankszámlát nyitni hozzá,
- elengedik az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a fedezetellenőrzési díját, a tulajdoni lap és térképmásolat díját, a földhivatali ügyintézés díját, és
- visszatérítik a közjegyzői díjat legfeljebb 50 000 Ft-ig 5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén,
- ha piaci hitelt is igényel az érdeklődő, akkor abból legfeljebb 0,5% kamatkedvezményt kínál a bank,
100 ezer Ft jóváírást kínál a pénzintézet azoknak, akik tőlük veszik fel az Otthon Start hitelt,
a jóváírásra a hitel kifizetését követő 30 napon belül kerül sor, amihez nem szükséges külön számlát nyitni.
Szeptember 1-jével majdnem minden bank belép az Otthon Start Programba, az érdeklődések, előregisztrációk eddigi fogadása mellett lehetővé téve most már magát a hiteligénylést is. Az állami kamattámogatás révén elérhető, óriásplakátokon is szereplő fix 3%-os kamat a felső jogszabályi korlátot jelenti csak, tehát elmozdulhatnak ettől a bankok lefelé is, ám elsősorban nem a kamatban fognak egymással versenyezni az ügyfelekért:
- úgy tudjuk, legfeljebb két-három bank vinné le esetleg a kamatot (nem is biztos, hogy minden ügyfélnek) 2,5-2,8% környékére, de tudomásunk szerint az induláskor még ők is a 3,0%-os kamatban gondolkodnak, és a versenytársak lépéseire reagálva dönthetnek esetleg alacsonyabb kamat mellett,
- a legjellemzőbb anyagi ügyfélösztönző a harmadik félnek járó (közjegyzői, értékbecslői, földhivatali) díjak teljes részleges elengedése vagy folyósításkori megfinanszírozása lehet,
- az Otthon Start-ügyfelek számára kínált kedvező számlacsomagok, esetenként ajándékutalványok is szerepelnek egyes bankok terveiben, viszont
- úgy tudjuk, nem várható, hogy a babaváró hitel bizonyos időszakaihoz hasonlóan több százezer forintos folyósítási vagy más „saját” engedményekkel csalogassák az ügyfeleket a bankok.
Lesznek viszont eltérések a minimális hitelösszeg és futamidő szempontjából is, amelyek bizonyos ügyfelek számára egyik vagy másik bank mellett dönthetnek. Saját gyűjtésünk és a Bankmonitor gyűjtése alapján ezeket foglalja össze alábbi táblázatunk. A bankok várakozásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen:
Címlapkép forrása: Portfolio
Örömhír a magyar nyugdíjasoknak: hétfőtől érkezik a kormány több tízezres ajándéka
Egészen október közepéig lehet figyelni a postást.
Van egy ország, ahol lemondtak a képviselők a juttatásaikról és a kiváltságaikról
Miután öt ember halálát okozták az elmúlt heti kormányellenes tüntetések.
Százezres kedvezmények az Otthon Start igénylőinek: egymás után fedik fel lapjaikat a bankok
Egymás után látnak napvilágot a hirdetmények a szeptember 1-jei indulásra.
Megcsinálta Németország? – menekültválság 10 év távlatából
Górcső alá vesszük a merkeli bevándorláspolitikát.
Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük
Hiába 15 év szabályozás.
Zelenszkij bejelentette: újabb mélységi csapásokat tervez Ukrajna, erőik felkészültek
Oroszország azt állítja, egy nap alatt 112 ukrán drónt lőtt le.
Több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán
Az M1-es autópálya és az M0-s autóút csomópontjában is baleset történt.
Visszatért a CashTag, rögtön az iskolakezdés horror költségeivel sokkol
A külföldi árakkal is összehasonlítja a magyarokat a Pénzcentrum videója.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?