Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is

A bankok listája cikkünkben fokozatosan frissül!
Gránit Bank
A Bankmonitor szerint
- A banknál a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet.
- A hitel kamata évi 2,85%, ez kedvezőbb a jogszabályi maximumnak tekinthető 3 százaléknál. A hirdetmény szerinti THM értéke 2,93%, a törlesztőrészlet mintegy 3800 forinttal kedvezőbb, mint ha a hitelt 3%-os kamat mellett venné fel valaki.
A pénzintézet 200 ezer Ft jóváírást is kínál azoknak, akik tőlük veszik fel a támogatott hitelt.
- A folyosítási jutalék alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt a bank elengedi, a közjegyzői okirít díját 28 500 Ft-os összeghatárig átvállalja a bank.
- Elengedik a célingatlanra szükséges értékbecslés, felülvizsgálat díját.
- Az igényléshez, folyósításhoz szükséges tulajdoni lapok, térképmásolatok díját egy ingatlan esetében átvállalja a bank, egy ingatlan esetében a jelzálogjog bejegyzésének a díját is átvállalja a pénzintézet.
- Az akciók (kamat, jóváírás és díjelengedés) azon 2025.09.01 és 2025.11.30 között befogadott kérelmekre érvényes, melyeknél a folyósítás 2025.12.31-ig megtörténik. Az akció feltétele, hogy havonta legalább 250 ezer Ft jövedelem jóváírás érkezzen az adós Gránit Banknál vezetett számlájára.
- A díjelengedéseket vissza kell fizetnie utólag az adósnak, amennyiben a kölcsönt 4 éven belül végtörleszti, vagy a folyósított kölcsönösszeg 50%-át elérő, vagy meghaladó összegben előtörleszti. Ugyanez történik, ha a kölcsön ezen időszak alatt a banknak nem felróható okból felmondásra kerül.
Erste Bank
A Bankmonitor összefoglalója szerint
- A banknál a kölcsönösszeg 4 ás 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat.
- A kölcsön kamata futamidő alatt végig fix, évi 3%.
- Folyósítási jutalék nem kapcsolódik a hitelhez, ugyanakkor szakaszos folyósítású hiteleknél a le nem hívott – még ki nem folyósított – összegre 1% rendelkezésretartási jutalékot kell fizetni.
- 50 ezer Ft összegig visszatéríti a bank a közjegyzői okirat díját, egy ingatlan értékbecslési díját elengedi, 2 darab tulajdoni lap másolat, illetve 1 db térképmásolat TAKARNET / E-ING rendszerből történő lekérdezésének díját elengedi a bank, és elengedi a folyósítási jutalékot a bank.
A bank a szeptember elsejétől teljeskörűen benyújtott kérelmek esetén200 ezer Ft jóváírást kínál,
- ha az Otthon Start hitel a bank jóváhagyja, folyósítja, „Aktív” bankszámla kell rendelkezni a kölcsön folyósításakor és ezt fenn kell tartani a teljes futamidő alatt, pozitív marketing nyilatkozatot tesz az ügyfél.
- Amennyiben a kölcsön a futamidő első 3 évében teljes egészében előtörlesztésre kerül, vagy az előtörlesztés révén a tőketartozás a szerződés szerinti hitelösszeg 50%-a alá csökken, akkor a jóváírás visszajár a bank részére.
- A pénzintézet emellett 40 ezer Ft jóváírást kínál azon Otthon Start igénylőknek, akik a fedezetül szolgáló ingatlanra az Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásán keresztül kötöttek Union lakásbiztosítást, és 40 ezer Ft jóváírást nyújt azok részére, akik az Otthon Start mellé a pénzintézetnél törlesztési biztosítást is kötnek.
CIB Bank
A Bankmonitor összesítése szerint
- A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5-25 év között alakulhat.
- A kamat a futamidő végéig fix, 2,95%, a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04% (ez a 3% alatti kamat durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a 3,0%-oshoz képest),
- Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.
A pénzintézet 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknekabban az esetben,
- ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására (szakaszos folyósítás esetén az első részletére) az év végéig sor kerül.
- A bank elengedi az ügyfélminősítés díját, emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is.
- A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.
- A pénzintézet a 2025.12.31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére.
- Az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva van 150 ezer Ft-ban – a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1%-a lenne.
- Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretébren egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85%, bizonyos feltételekkel.
MBH Bank
A Bankmonitor azt írja,
- a kölcsönösszeg 2 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
- a kamat a futamidő végéig fix évi 3%, a THM a hirdetmény alapján 3,14-3,21%,
- 30 ezer Ft szerződéskötési díj kapcsolódik a hitelhez,
100 ezer Ft MOL ajándékkártyát kaphatnakazok az érdeklődők, akik
a bank által meghatározott számlacsomagot nyitják, és a futamidő végéig megtartják, legalább havi 350 ezer Ft jóváírást érkeztetnek a számlára, a követelményeknek megfelelő lakásbiztostást kötnek a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-nél, a jóváhagyott Otthon Start kölcsönösszeg eléri a 10 millió Ft-ot. Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31-ig van érvényben
- a „DUO” termék kamatakció keretében a 10 évig fix kamatozású piaci lakáshitelek (mind a standard, mind az egyenlítő) esetében kapnak az érintettek kamatkedvezményt, az első 10 évre a kedvezményes éves kamatszint 6,10%,
- bizonyos feltételek esetén az értékbecslés és a tulajdoni lap díjaiból is elenged a pénzintézet. Illetve a közjegyzői munkadíjból is elengedésre kerület 30-50 ezer Ft.
Raiffeisen Bank
A Bankmonitor szerint
- a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
- a kamat a futamidő alatt fix, évi 3%,
- a bank elengedi a kölcsönösszeg 0,75%-ára, de legfeljebb 30 ezer forintra rúgó folyósítási díjat,
- nem kötelező bankszámlát nyitni hozzá,
- elengedik az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a fedezetellenőrzési díját, a tulajdoni lap és térképmásolat díját, a földhivatali ügyintézés díját, és
- visszatérítik a közjegyzői díjat legfeljebb 50 000 Ft-ig 5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén,
- ha piaci hitelt is igényel az érdeklődő, akkor abból legfeljebb 0,5% kamatkedvezményt kínál a bank,
100 ezer Ft jóváírást kínál a pénzintézet azoknak, akik tőlük veszik fel az Otthon Start hitelt,
a jóváírásra a hitel kifizetését követő 30 napon belül kerül sor, amihez nem szükséges külön számlát nyitni.
