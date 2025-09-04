Jó hír érkezett a kormánytól: évi 1 millió forintos ajándék készül 100 ezer magyarnak

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!

Közel 100 ezer közszolga (és családja) veheti igénybe

A közszolgálati dolgozók otthontámogatása január 1-jén indul, a tárgyalások még zajlanak róla, nagyjából 100-110 ezer köztisztviselőt és közalkalmazottat érinthet – vetítette előre a rendezvényen Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára (címlapképünkön).

A tervekről Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója is beszélt. Elmondta: kormányzati információk szerint ezekben a munkakörökben mintegy 580–650 ezer ember dolgozik, a közszolgálati dolgozók otthontámogatásra jogosult lakáshitel-adósok száma az MNB becslése alapján 90–125 ezer, az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet.

Mi hangzott el korábban?

Orbán Viktor miniszterelnök első bejelentése alapján

évi 1 millió forint összegű „otthontámogatást” vezet be a kormány , amely

, amely lakáshitel törlesztésére és új lakáshitel önerejének a kifizetésére használható fel, például az Otthon Start hitel esetében is,

használható fel, például az Otthon Start hitel esetében is, a „közszolgálatban dolgozók”, köztük az orvosok, az ápolók, a rendőrök, a tanárok, a katonák és „más köztisztviselők” vehetik igénybe.

Gulyás Gergely miniszter az egyik júliusi Kormányinfón ezt azzal egészítette ki, hogy

a program 2026. január 1-jén indul,

nettóban kell érteni az évi 1 millió forintos támogatást, ugyanis a cafeteria kedvező adózási szabályai vonatkoznak majd rá (az idén év eleje óta élő havi 150 ezer forintos lakhatásra fordítható munkáltatói támogatásnak 15%-os szja és 13%-os szocho vonzata van, amit a munkáltató fizet, ez várható most is, így a teljes kifizetés adózás előtt 1,28 millió forint lehet),

(az idén év eleje óta élő havi 150 ezer forintos lakhatásra fordítható munkáltatói támogatásnak 15%-os szja és 13%-os szocho vonzata van, amit a munkáltató fizet, ez várható most is, így a teljes kifizetés adózás előtt 1,28 millió forint lehet), ha valaki az első évben az önerő kifizetésére veszi fel, akkor később nincs akadálya, hogy a hitel rendszeres havi törlesztésére használja fel.

Gulyás Gergely egy későbbi, augusztus eleji Kormányinfón elmondta még, hogy a jogosulti kör az állami dolgozók lehető legszélesebb köre lesz, a miniszter felsorolása szerint

fővárosi, vármegyei kormányhivatalok dolgozói,

rendőrök, honvédek,

minisztériumi dolgozók,

önkormányzatok irányítása alatt működő költségvetési szervek dolgozói,

a történelmi egyházakkal megkötött megállapodások értelmében az egyházi iskolák tanárai is,

ezenkívül az orvosok és ápolók is jogosultak lesznek a támogatásra, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézménynél dolgoznak,

továbbá a szociális szférában, szakképzésben dolgozók, nemzetiségi önkormányzati intézmények dolgozói,

alkotmányos és különleges jogállású szervek dolgozói,

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak

is mind megkaphatják az évi 1 millió forintos állami támogatást. A támogatás nem lesz jövedelemhatárhoz kötve, így főosztályvezetők, igazgatók is megkaphatják az évi 1 millió forintot.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a miniszterek, politikai államtitkárok nem lesznek jogosultak a juttatásra. Kérdésre válaszolva elmondta, a munkavállalók 18%-a törleszt hitelt, az állami alkalmazottak körében ez a kormány becslései szerint valamivel kisebb arány lehet, ezért

15%-os részvétellel számolva évi 100 milliárd forintot megközelítő összeget költhet majd erre az állam.

Ebből, valamint az évi 1 milliós támogatási összegből kiindulva feltételezhettük, hogy a kormány várakozása szerint megközelítőleg 100 ezer fő használja majd ki ezt a támogatást.

A miniszter azt is elárulta, hogy a próbaidő alatt nem jár a támogatás, de szülési szabadság idején igen. Ha valaki felveszi a juttatást, majd nem dolgozik még 6 hónapig a közszférában, akkor vissza kell fizetnie a támogatást, ha pedig 6 hónap után távozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie

Sok lehetőséget megnyit majd a támogatás

Elemzésünkben bemutattuk, a megismert infomációk alapján mennyifajta célra hasznos lehet az új otthontámogatás:

1. Normál hiteltörlesztés: 15 éves hátralévő futamidő és 4%-os kamat mellett például egy 12,1 millió forintos hiteltartozás teljes törlesztésére elég lehet a havi 83 ezer forint.

2. Önerő kifizetése: az 50 milliós Otthon Start 10%-os, vagyis 5 milliós önrészének az egyötödét ebből fizeti ki a hitelfelvevő.

3. Egy jövőbeni hitel teljes megfizettetése az állammal: 5 éves lakáshitel-futamidő és 7%-os kamat mellett egy 4,2 milliós hitelt tudunk így kifizettetni teljesen az állammal a futamidő alatt, ha 5 évig fennmarad a program.

4. Meglévő hitel előtörlesztése: 1 millió forint előtörlesztésével akár 1,6 millió forint is megspórolható a visszafizetendő összegből. Minél nagyobb a kamat és a futamidő, annál több. Ugyanakkor az

még nem tudható biztosan, hogy előtörlesztésre is szabadon felhasználható lesz-a támogatás, és ez esetben az évi 1 millió forintot egy összegben lehet-e majd lehívni.

