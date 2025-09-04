Óriási befektetések a K&H-nál, kritikus szavak a vezérigazgatótól

Peter Roebben vezérigazgató a társaság sajtótájékoztatóján ismertette:
- a K&H Bank 50,2 milliárd, a K&H Biztosító 5 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el az első félévben,
- a banki extraprofitadó 14,9 milliárd forinttal, a biztosítói extraprofitadó 3,8 milliárd, a bankadó 10,7 milliárd, a kamatstop meghosszabbítása 1,8 milliárd forinttal rontotta a csoport adózás előtti eredményét, ami összesen 31,2 milliárd forint állami teher,
- a bank állampapír-állománya a 2024 közepi 955 milliárd forintról 1653 milliárd forintra növekedett (nagy szerepe van ebben a cserébe kapott extraprofitadó-kedvezménynek), ezzel már 3,4%-os arányt képviselnek a teljes állampapír-portfólióban.
- A bank növekedése a vezérigazgató szerint rendkívül hízelgő azt figyelembe véve, hogy a vállalatok beruházási hajlandósága és hitelkereslete rendkívül alacsony, a GDP maximum 0,4-0,5%-os növekedés ért el az elemzői előrejelzések szerint, a működési költségekre pedig felfelé irányuló nyomást helyez a 4,5-5% körüli infláció,
- a bank teljes ügyfélbázisa több mint 1 millió, és most már hosszú negyedévek óta 4%-os éves ütemben növekszik,
- a vállalati és a lakossági zöldhiteleknél is 22% a részesedésük, az első félévben 5 milliárd forintnyi zöld lakáshitelt helyeztek ki (a teljes jelzáloghitel-kihelyezésük 6%-a), és a felelős befektetési alapokban az ügyféleszközök 58%-a, több mint 1000 milliárd forint van.
- A kormányzati előírások nyomán további 110 ATM-et kell elhelyeznie meglévő 600 ATM-én kívül a K&H-nak 2026 végéig, az ATM-hálózat karbantartása több mint 2 milliárd forintba kerül,
a kistelepülésekre kihelyezett ATM-ek kevesebb mint 500 tranzakciót végeznek évente - ezért kell kifizetnünk a telepítés és az üzemeltetés költségeit, de biztos vagyok benne, hogy valakik örülnek ennek
- fogalmazott ironikusan a vezérigazgató, hozzátéve: a határon átnyúló szolgáltatást végző versenytársakra nem vonatkozik a szabályozás, ennek a banki tehernek az előnyét tehát leginkább ők élvezik.
Kérdésre válaszolva a vezérigazgató úgy fogalmazott, a banki és biztosítói ágazat adóterhelése alapján felmerül a kérdés, mi magyarázza azt, hogy más szektorokhoz képest ennyire kipécézték a pénzügyi szektort. E túladóztatás nélkül véleménye szerint sokkal nagyobb innovációs és technológiai beruházásokat tudtak volna és tudnának végrehajtani.
Az Otthon Starttal kapcsolatban kérdésre elmondta:
a program növelni fogja a lakásárakat, és eljuthatunk egy olyan pontra, ahol ez már aggodalomra ad okot, ugyanakkor a hitelezés prudens tartományban zajlik, túlzott hitelboomtól nem tart a bank.
Gombás Attila, a pénzügyi divízió vezetője ismertette:
- az ügyfélhitelek állománya 7%-kal emelkedett a banknál, ezen belül a lakossági hitelportfólió 13%-os és a vállalati hitelportfólió 4%-os bővülése is magasabb a piaci átlagnál (11%, illetve 3%),
- a K&H kkv bizalmi indexe szerint a kkv-k egyre pesszimistábbak, a nagyvállalatok javuló várakozásai pedig ismét csökkenőre fordultak. A kkv-k bizalmi indexe utoljára az orosz-ukrán háború kitörése után volt olyan rossz, mint most,
- a bank működési bevételei az első félévben 6%-kal növekedtek,
- a bank várakozásai szerint az Otthon Start miatt az év hátralévő részében a támogatott hitelek aránya a CSOK Plusszal együtt meghaladhatja a 70%-ot, és az előző évhez képest 50%-os lehet a jelzáloghitel-kihelyezés növekedése,
- az Otthon Start teljes erővel részt vesz a programban, ehhez 200 ezer forintos számlajóváírást is nyújtanak,
- a Széchenyi Kártya Programban 330 milliárd forintos, az Eximbank Demján Sándor Programban 73 milliárd forintos szerződött összegnél járnak, projektfinanszírozási kinnlevőségük 431 milliárd forint 12%-os részesedés mellett, a lízingportfólió pedig meghaladta a 111 milliárd forintot, az új kihelyezések a 21 milliárdot,
- a lakossági betétek 11%-kal, a befektetési alapokban lévő vagyon 20%-kal nőtt egy év alatt,
A működési költségek jelentősen, 19%-kal emelkedtek a banknál, ami
- a megnövekedett informatikai és infrastrukturális beruházások költségének,
- a megemelkedett tranzakciós illeték-fizetési kötelezettségnek (ennek csak egy része jelentkezett a bevételi oldalon),
- és az általános inflációs nyomásnak az eredménye.
A Portfolio kérdésére Peter Roebben vezérigazgató elmondta: az elmúlt 5-6 évben a méretarányukat is meghaladó mértékben fektettek a banki alaprendszer modernizálásába - ez a beruházás az idei év végére fejeződik be, és a jövőbeni növekedés egyik alapját jelenti. Emellett a digitális szolgáltatásokba történő beruházás is intenzíven zajlott, és a beruházások aktiválása megjelenik a számaikban is, ez áll a leginkább az informatikai költségek növekedése mögött. Másrészt a bérek növelésének is erőteljes szerepe van amellett is, hogy 15 ezer munkaórát sikerült már megtanítanuk azzal, hogy gépek végzik el a munkaerő egyes korábbi feladatait.
Nik Vincke, a K&H Biztosító távozó vezérigazgatója elmondta: a biztosító 5 milliárd forintos első féléves profitja annak köszönhető, hogy a kárráfordítások jól alakultak, és maximálisan kihasználta a biztosító az állampapír-állomány növelésével elérhető extraprofitadó-mérséklési lehetőséget, így az egyévvel korábbi 6,6 milliárd forint után 3,8 milliárd forintnyi extraprofitadó terhelte az eredményüket. A piaci átlag felett bővülte a társaság a nem-életbiztosítási, a nem-kgfb és a stratégiai rendszeres díjas életbiztosítási üzletágban. Életbiztosítási díjbevételük 18%-kal, nem-életbiztosítási díjbevételük 8%-kal nőtt, piaci részesedésük előbbiben 3,5%, utóbbiban 7%-os részesedést értek el. Az egyszer díjas életbiztosítások súlya 10%, a leggyorsabb ütemben a rendszeres díjas unit-linked nyugdíjbiztosítások növekedtek. A legyorsabb ütemben növekvő állományok a kkv-felelősségbiztosítás, lakásbiztosítás, valamint a casco biztosítás volt.
Aranyban pompázó K&H-fiók
Teljeskörű felújításon esett át a K&H Bank patinás, Oktogonon található fiókja, a csütörtöki sajtótájékoztató helyszíne. Az Andrássy út és a Nagykörút találkozásánál álló épületben egykor a Monarchia egyik legnevesebb kávéháza, az Abbázia működött, amely az irodalmi és művészeti élet kedvelt találkozópontja volt. A felújított fiók hatalmas üvegfelületeinek aranyszínű árnyalatát az egykori kávéházi homlokzat sárgaréz elemei ihlették. Bár az ügyfelek 80%-a aktívan használja a pénzügyi csoport mobilapplikációját, továbbra is jellemző, hogy az ügyfelek személyesen is befáradnak a bankfiókokba bizonyos ügyek intézésére. Kényelem, bizalom, közösség – foglalta össze három kulcsfogalommal Peter Roebben vezérigazgató, miért befektettek jelentős összeget a fiók átalakításába.
Lóska Gergely nemrég érkezett innovációs igazgató ismertette: már 700 ezer aktív mobilbank-használójuk van, ez 12,6%-os éves növekedést jelent, digitálisan aktív ügyfeleik száma pedig 800 ezer. A lakossági számlanyitások 60%-a, a személyikölcsön-igénylések 70%-a digitálisan történik, a márciusi bevezetés óta online folyószámla-hitelért több mint 11 ezer ügyfél, hitelkártyáért több mint 2 ezer ügyfél folyamodott, a hitelkártya-igénylések 75%-át augusztusban már digitálisan nyújtották be. Mind a 600 ATM-jük használható NFC-vel, és a tranzakciók 50%-a NFC-s. 21 ezer ügyfelük már digitalizált a SZÉP-kártyáját a mobilbankon keresztül, az új nyugdíjbiztosítás-kötések 23%-a mobileszközön történ. A K&H visszapénz funkciójának 250 ezer regisztrált ügyfele van, ami évi 88%-os növekedést jelent. Az AI-alapú pénzügy asszisztens, Kate több mint 2 millió beszélgetést bonyolított, már 362 funkcióval rendelkezik. Évente átlagosan 29%-kal nő a biztosítási ügyfélportált használók száma, és most már 332 ezer aktív ügyféllel rendelkezik.
