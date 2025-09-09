  • Megjelenítés
Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális
A Monte dei Paschi di Siena (MPS) megszerezte a Mediobanca részvényeinek 62%-át, ami jelentős változásokat hoz az olasz pénzügyi szektorban, és várhatóan Alberto Nagel vezérigazgató távozásához vezet - írja a Reuters.
A tőzsdei adatok szerint a világ legrégebbi bankjának tartott Monte dei Paschi di Siena (MPS) már a kezében tartja a Mediobanca részvényeinek 62%-át, ami alapvető változásokat hozhat a céltársaságnál.

A 2008 óta hivatalban lévő Alberto Nagel vezérigazgató távozni készül, amennyiben az MPS többségi tulajdont szerez a kereskedelmi bankban, márpedig ez történik éppen.

Az ajánlattételi időszak további egy hétig, szeptember 16-tól folytatódik, ami lehetőséget ad Luigi Lovaglio MPS-vezérigazgatónak, hogy közelebb kerüljön a kitűzött kétharmados többséghez. Egy bennfentes szerint a Mediobanca igazgatósága akár szeptember 18-án, a következő ülésén lemondhat.

Az olasz pénzügyi szektor egyik legnevesebb intézményének megszerzése új korszakot nyit a szektorban. Az ágazat gyors konszolidálóción megy keresztül, védve ezzel saját profitmarzsait a csökkenő kamatlábak mellett, miközben a vagyonkezelés kerül előtérbe a tevékenységi körön belül.

Miután az UniCredit meghiúsította az olasz pénzügyminisztérium és Lovaglio terveit az MPS és a Banco BPM egyesítésére, a toszkán bank meglepte az ország pénzügyi elitjét a Mediobanca megcélzásával. Az MPS átszervezését követően Lovaglio fúziós partnert keresett, hangsúlyozva, hogy a közepes méretű bankoknak egyesülniük kell a növekvő technológiai beruházások finanszírozásához.

Az MPS tavalyi reprivatizációja során Francesco Gaetano Caltagirone építőipari mágnás és a néhai Ray-Ban tulajdonos Leonardo Del Vecchio örökösei lettek a bank vezető részvényesei. Caltagirone és a Del Vecchio család befektetési társasága, a Delfin egyben a Mediobanca fő részvényese is.

A befektetők régóta konfliktusban állnak Nagellel, különösen a Generali biztosító ügyében, amelyben a Mediobanca, Caltagirone és a Delfin a három legnagyobb befektető. Caltagirone és a Delfin kritizálták a Generali döntését, hogy vagyonkezelési tevékenységét egyesíti a francia Natixisszal - ez az üzlet Rómában is aggodalmakat keltett, és nagy az esélye, hogy végül meghiúsul.

