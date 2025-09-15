Rengeteg pénzt szedne be Olaszország a bankoktól

Giorgia Meloni kormánya egy olyan terven dolgozik, amely 2027-re további 1,5 milliárd eurót (1,8 milliárd dollárt) vonna be az olasz bankoktól az adócsökkentések elhalasztásával – mondták az ügyet ismerő források a Bloombergnek.

Az olasz tisztviselők azt fontolgatják, hogy a lépést további 12 hónappal meghosszabbítják, amivel a következő két évben összesen 3 milliárd euróval járulnának hozzá a költségvetéshez – közölték a források, akik névtelenséget kértek, mivel bizalmas tárgyalásokról van szó. A politika javítaná az állam pénzáramlását, miközben csökkentené a bankok bevételeit; a hitelezők végül teljes egészében érvényesíthetnék a levonási jogaikat, amikor a halasztás lejár.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 26. Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok

Olaszország már 2025-re és 2026-ra befagyasztotta az úgynevezett halasztott adókövetelések (deferred tax assets) felhasználását. Ezek korábbi veszteségekből származó adójóváírások, amelyeket a bankok a jövőben felhasználhatnak adóterheik csökkentésére. Ideiglenes felhasználási tilalom esetén a bankok kezdetben több adót fizetnek, ugyanakkor később csökkenthetik adójukat, így a terv hosszabb távon jövedelemsemleges.

Ez pusztán az egyik lehetséges opció, amelyet mérlegelünk, és jelenleg nincsenek számszerű kalkulációk. A bankokkal még le kell ülnünk tárgyalni a kérdésről

– közölte az olasz Pénzügyminisztérium a Bloomberg News-szal.

Olaszország adóbevételei 4 milliárd euróval nőhetnek a banki intézkedések révén.

A politikai viták Meloni kormánykoalíciójának bonyolult dinamikájába illeszkednek, mivel a kormányfő igyekszik csökkenteni Olaszország államadósságát és megőrizni a befektetők bizalmát. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a szélsőjobboldali Liga vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy a bankoknak hozzá kell járulniuk az állam pénzügyi helyzetének megerősítéséhez, míg Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter olyan megoldáson dolgozik, amely teljesíti párttársa ígéretét, ugyanakkor nem sújtja túlzottan a hitelezőket.

A bankadó kérdése korábban is gondot okozott Meloninak. 2023-ban kénytelen volt kínos hátraarcot végrehajtani, miután egy váratlan különadó megrázta a piacokat. Ezt követően Meloni kormánya 2025-re és 2026-ra felfüggesztette azt a szabályt, amely lehetővé tette a bankok számára, hogy korábbi veszteségeiket nyereségükkel szemben elszámolják, ezzel csökkentve adófizetési kötelezettségeiket. Az intézkedés célja mintegy 4 milliárd euró bevonása volt a két év alatt, a bankok pedig a következő négy évben téríthették volna vissza a levonásokat.

Giorgetti csapata most azon dolgozik, hogy ez a politika 2027-ben is érvényben maradjon.

A tisztviselők igyekeznek rávenni a banki vezetőket, hogy bármilyen változtatást tiltakozás nélkül fogadjanak el – mondták a források. Salvini vasárnap közölte, szeretné meghívni a legnagyobb bankok vezérigazgatóit a javaslatok megvitatására, és „biztos abban, hogy a bankok hozzájárulnak majd.”

Giorgetti a hónap elején kijelentette, hogy Olaszország nem fog áldozatokat kérni a polgáraitól a költségvetésben – ami arra utalhat, hogy inkább a vállalatokat adóztatják majd meg –, bár részleteket nem közölt. Olaszország a középosztály adóterheinek enyhítésére törekszik a jövedelemadó csökkentésével, így minden plusz forrás jól jön a kormánynak, amely kulcsfontosságú regionális választásokra készül még az idén, legkésőbb pedig 2027-ben általános választásokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images