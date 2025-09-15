Rengeteg pénzt szedne be Olaszország a bankoktól

Az olasz tisztviselők azt fontolgatják, hogy a lépést további 12 hónappal meghosszabbítják, amivel a következő két évben összesen 3 milliárd euróval járulnának hozzá a költségvetéshez – közölték a források, akik névtelenséget kértek, mivel bizalmas tárgyalásokról van szó. A politika javítaná az állam pénzáramlását, miközben csökkentené a bankok bevételeit; a hitelezők végül teljes egészében érvényesíthetnék a levonási jogaikat, amikor a halasztás lejár.
Olaszország már 2025-re és 2026-ra befagyasztotta az úgynevezett halasztott adókövetelések (deferred tax assets) felhasználását. Ezek korábbi veszteségekből származó adójóváírások, amelyeket a bankok a jövőben felhasználhatnak adóterheik csökkentésére. Ideiglenes felhasználási tilalom esetén a bankok kezdetben több adót fizetnek, ugyanakkor később csökkenthetik adójukat, így a terv hosszabb távon jövedelemsemleges.
Ez pusztán az egyik lehetséges opció, amelyet mérlegelünk, és jelenleg nincsenek számszerű kalkulációk. A bankokkal még le kell ülnünk tárgyalni a kérdésről
– közölte az olasz Pénzügyminisztérium a Bloomberg News-szal.
Olaszország adóbevételei 4 milliárd euróval nőhetnek a banki intézkedések révén.
A politikai viták Meloni kormánykoalíciójának bonyolult dinamikájába illeszkednek, mivel a kormányfő igyekszik csökkenteni Olaszország államadósságát és megőrizni a befektetők bizalmát. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a szélsőjobboldali Liga vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy a bankoknak hozzá kell járulniuk az állam pénzügyi helyzetének megerősítéséhez, míg Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter olyan megoldáson dolgozik, amely teljesíti párttársa ígéretét, ugyanakkor nem sújtja túlzottan a hitelezőket.
A bankadó kérdése korábban is gondot okozott Meloninak. 2023-ban kénytelen volt kínos hátraarcot végrehajtani, miután egy váratlan különadó megrázta a piacokat. Ezt követően Meloni kormánya 2025-re és 2026-ra felfüggesztette azt a szabályt, amely lehetővé tette a bankok számára, hogy korábbi veszteségeiket nyereségükkel szemben elszámolják, ezzel csökkentve adófizetési kötelezettségeiket. Az intézkedés célja mintegy 4 milliárd euró bevonása volt a két év alatt, a bankok pedig a következő négy évben téríthették volna vissza a levonásokat.
Giorgetti csapata most azon dolgozik, hogy ez a politika 2027-ben is érvényben maradjon.
A tisztviselők igyekeznek rávenni a banki vezetőket, hogy bármilyen változtatást tiltakozás nélkül fogadjanak el – mondták a források. Salvini vasárnap közölte, szeretné meghívni a legnagyobb bankok vezérigazgatóit a javaslatok megvitatására, és „biztos abban, hogy a bankok hozzájárulnak majd.”
Giorgetti a hónap elején kijelentette, hogy Olaszország nem fog áldozatokat kérni a polgáraitól a költségvetésben – ami arra utalhat, hogy inkább a vállalatokat adóztatják majd meg –, bár részleteket nem közölt. Olaszország a középosztály adóterheinek enyhítésére törekszik a jövedelemadó csökkentésével, így minden plusz forrás jól jön a kormánynak, amely kulcsfontosságú regionális választásokra készül még az idén, legkésőbb pedig 2027-ben általános választásokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rengeteg pénzt szedne be Olaszország a bankoktól
Még 2027-ben is maradna a sarc.
Jelentett a hírszerzés: puccsot készít elő Brüsszel Magyarország szomszédjában
Már a forgatókönyv is készen áll.
Kimondták a tudósok a halálos ítéletet: megállíthatatlan a gleccserek eltűnése
A folyamat visszafordíthatatlan.
Kiderült: Ukrajna is finanszírozza az orosz hadsereget, Kijev azonnali lépés mellett döntött
Októberben lép életbe az új szabályozás.
Győzelmet jelentett a legendás Azov – Moszkva már egyre kétségbeesettebb lépésekre kényszerül
Többszörös túlerővel szemben.
Románia az EU legszegényebb országa, de mi a helyzet Magyarországgal?
Friss adatok érkeztek.
Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról
Ukrán mércével mérte a sikert.
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.