UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot

Az UniCredit fontolóra veheti a német Commerzbankban lévő részesedésének eladását egy Európai Unión kívüli banknak, ha annyira jó ajánlatot kap, amilyet a részvényesek szeretnének - írja a Reuters egy német lapnak adott nyilatkozatra hivatkozva.

A hírügynökség ezzel Andrea Orcel vezérigazgató szavait idézte.

Az UniCredit az elmúlt egy évben 26 százalékos részesedést épített ki a német hitelintézetben, és szorgalmazta az egyesülést, amit a Commerzbank ellenez. A német állam 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a bankban, és a berlini kormány is ellenzi a felvásárlást - emlékeztet a Reuters.

