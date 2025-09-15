  • Megjelenítés
UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot
Portfolio
Az UniCredit fontolóra veheti a német Commerzbankban lévő részesedésének eladását egy Európai Unión kívüli banknak, ha annyira jó ajánlatot kap, amilyet a részvényesek szeretnének - írja a Reuters egy német lapnak adott nyilatkozatra hivatkozva.
A hírügynökség ezzel Andrea Orcel vezérigazgató szavait idézte.

Az UniCredit az elmúlt egy évben 26 százalékos részesedést épített ki a német hitelintézetben, és szorgalmazta az egyesülést, amit a Commerzbank ellenez. A német állam 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a bankban, és a berlini kormány is ellenzi a felvásárlást - emlékeztet a Reuters.

Arról, hogy mire és hová jutott egymással a két bank az elmúlt egy évben, itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Egy éve tart az olasz-német bankháború - Nem azok állnak nyerésre, akik a legjobban akarták a győzelmet

