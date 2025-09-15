UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot

A hírügynökség ezzel Andrea Orcel vezérigazgató szavait idézte.
Az UniCredit az elmúlt egy évben 26 százalékos részesedést épített ki a német hitelintézetben, és szorgalmazta az egyesülést, amit a Commerzbank ellenez. A német állam 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a bankban, és a berlini kormány is ellenzi a felvásárlást - emlékeztet a Reuters.
Arról, hogy mire és hová jutott egymással a két bank az elmúlt egy évben, itt írtunk részletesen:
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
