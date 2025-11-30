  • Megjelenítés
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége

A második világháború során alkalmazott, magyar fejlesztésű páncélozott járművekkel foglalkozó cikksorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. Azoknak, akik végig követték az írásokat mostanra feltűnhet egy mintázat: a Királyi Honvédség állományában soha nem volt olyan páncélozott jármű, ami bármilyen komolyabb eséllyel összeverekedhetett volna egy orosz közepes, vagy nehézpáncélossal. A Weiss Manfréd mérnökei 1943 tavaszán elkeseredve láttak neki az igazi csúcsfegyver megalkotásának, de a papíron kiválónak ígérkező Tas nehéztank fejlesztése már nem igazán vette figyelembe a háborús realitásokat. Nézzük, hogyan alakult a sosemvolt páncélos története.

1943 közepére teljesen egyértelművé vált, hogy a Királyi Honvédségnek egyszerűen nincsen olyan páncélozott járműve, ami a fronton tömegesen megjelenő T-34/76-os harckocsikkal szembe tudott volna szállni, az egyre gyakrabban feltűnő KV és ISZ-szériás nehézpáncélosok, valamint a brutális tűzerővel bíró szovjet rohamlövegek pedig nagyjából akadály nélkül tudták kilőni hazánk bármelyik harckocsiját.

Az egyre kilátástalanabbnak tűnő harcok miatt a honvédségnek, valamint a magyar mérnököknek muszáj volt előállni egy olyan konstrukcióval, ami érdemi harcértéket képviselhet a keleti fronton, ebből a kényszerből született a 44M Tas nehézpáncélos, ami papíron a legendás német Panzer V-ösnél is jobb fegyver lehetett volna.

Lovag ló nélkül

A Weiss Manfréd mérnökei mellett legyen mondva, hogy a Tas tervezése során már valóban figyelembe vették a kor követelményeit, szemben a páncélos erők gerincét adó, lényegében folyamatosan szükségmegoldásként működő Turán közepes harckocsikkal. A

magyar gépszörny frontpáncélzata 120 mm lett volna, ami megegyezik a német Tigris I-esével,

illetve meghaladja a világháború egyik legjobb tankjának tartott Párduc 100 mm-es irháját. A tervezés során emellett végre elálltak a Toldik és Turánok függőleges, szegecselt páncélzatától, áttértek a jóval több védelmet nyújtó döntött, hegesztett páncélzatra.

A futómű terén szintén dicséretes előre lépések történtek, hiszen a 44M esetében végre-valahára kikukázták a Turánok lépten-nyomon meghibásodó koncepcióját, helyette a háború első felében remekül teljesítő Panzer III-ast vették alapul.

A Tas történetében viszont akadt két elég komoly probléma: hiába jó a futómű, hiába vastag a páncélzat, előnyös, ha a páncélos tud mozogni, illetve lőni is.

Az előbbi gondot még úgy ahogy sikerült orvosolni, a fegyverzet kérdése volt az, ami végleg megpecsételte a nehéztank sorsát.

Nehéztankhoz képest a Tas relatíve könnyű fegyvernek ígérkezett, ’mindössze’ 38 tonnára jósolták a tömegét (ez a T-34/85 és a Párduc között nagyjából félutat jelent), a baj azonban adott volt: a magyar mérnökök még 1934-ben is azt a nyolc hengeres Weiss Manfréd aggregátot toldozgatták-foltozgatták, ami a bő 19 tonnás Turán II-es közepes (magyar nómenklatúrában nehéz) harckocsi alatt is csak nyögött. A helyzet megoldása az volt, hogy két ilyen motort összekötöttek, így elméletben a 44M 45 km/h-ra is képes lehetett volna, ami ha tömegéhez mérten nem is villámsebesség, bőven az elfogadható kategóriába tartozott. A két motor előjelezte ugyan azt, hogy a szervízigény elég komoly lesz, de egyszerűen nem volt egyéb megoldás a magyar mérnökök kezében.

A Tas fegyverzetét érintő problémát nagyon jól tükrözi, hogy a mérnökök már a prototípusba is egy olyan harckocsiágyút akartak beépíteni, ami soha nem is létezett.

A tervek szerint a tank fő fegyverzete a Párducoknál már bevált 75 mm-es KwK 42 L/70-es lett volna, a német löveg megérkezéséig pedig a magyar feljesztésű, szintén 75 mm-es 43M-eket szerelték volna be. A gond az volt, hogy a 43M sosem jutott el a sorozatgyártásig (ezért bukott egyébként el a Turán III-as projekt is), az egyre komolyabb veszteségekkel küzdő Berlin pedig nem vállalta, hogy ellátja Budapestet a szükséges fegyverekkel. Önvédelem terén egyébként nem volt baj a Tassal, két darab 8mm-es géppuskát kapott volna, egyet a páncéltest elején, egyet a toronyban.

A tank, ami sosem létezett

1944 júliusában a Tas projekt ott tartott, hogy a Weiss Manfréd gyár udvarán elkezdték összeszerelni az egyelőre löveg nélküli tank első prototípusát,

27-én azonban az amerikai bombázók porig rombolták az üzemet, a mintapéldány javíthatatlanul megrongálódott, nyersanyaghiány miatt pedig törölték az ekkor már egyébként is halálra ítélt projektet. Minden, ami a 44M-ből az utókorra maradt, az 1:10-es méretarányú makettről készült néhány fekete-fehér fotó.

Azt, hogy a Királyi Honvédség a Tas fejlesztése során már eltávolodott a realitástól, jól mutatja, hogy a 44M-hez terveztek egy páncélvadász verziót is, ami elhagyta volna a forgó tornyot, fegyverzetnek pedig nem mást szemeltek ki, mint a rettegett Királytigris 88 mm-es KwK 43-asát. A páncélvadász még a prototípus fázisig sem jutott el, a két mintapéldányhoz szánt váltórendszerek, lánctalpak és motorok a „normál” Tassal együtt megsemmisültek, kaszni sosem létezett.

A 44M Tas csak a terveket figyelembe véve komoly mészárlásokat tudott volna véghez vinni a szovjet T-34-esek és KV-1-es, illetve KV-2-es nehéztanok körében, de valószínűleg a háború végén megjelenő ISZ-2-esnek is okozhatott volna gondokat, hazánknak azonban sem pénze, sem techológiai tudása nem volt ahhoz, hogy végig vigyék a projektet, az az elképzelés, hogy a párhuzamosan több fronton háborúzó, ráadásul ekkor már vesztésre álló náci Németország éppen a legjobb harckocsiágyúit átadja Budapestnek egyáltalán nem volt reális. A Királyi Honvédség utolsó alakulatai 1945 tavaszán úgy adták meg magukat, hogy

még olyan hazai gyártású páncélossal sem rendelkeztek, ami az ekkor már öt éve szolgálatban álló T-34-essel felvehette volna a versenyt.

