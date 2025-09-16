Van élet az Otthon Starton túl is: itt a nagy lakáshitel-táblázat

Az Otthon Start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon. Az idei utolsó negyedévben 70-80, az előttünk álló egy évben 40-60 százalék lehet az Otthon Start hitelek aránya, az átlagösszeg pedig 35-40 millió lesz – foglalható össze a Portfolio által megkérdezett bankok várakozása a program kezdetén.
Ez azt jelenti, hogy
idén év végén 20-30%-os, jövőre 40-60%-os arányban a piaci kamatozású lakáshiteleket választhatják a hitelfelvevők,
vagy legalábbis majdnem ilyen arányban, elérhető ugyanis továbbra is a CSOK Plusz, illetve a falusi CSOK-hitel is, de ezek népszerűsége biztosan elmarad az Otthon Startétól.
A piaci lakáshitelek és az Otthon Start versenyében egyértelműen az utóbbiaknak áll a zászló, hiszen az ügyfelek és a bankok számára is jóval kedvezőbb. Az ügyfelek helyzete jól ismert és egyértelmű: fix legfeljebb 3%-os kamatot fizetnek. A bankoknak is rendkívül kedvező a termék, ugyanis jelen állás szerint a kamattámogatással együtt
az Otthon Startot 8,15%-os ügyeti kamattal kínálják a bankok, szemben a piaci lakáshitelek 6,5% és 7% közötti átlagával.
A kamattámogatással együtt számított ügyleti kamat meghatározása ugyanis az Otthon Start-rendeletben jogszabályban így szól: „éves mértéke nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott, 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.”
Biztosak lehetünk tehát abban, hogy aki jogosult, annak nem a piaci kamatozású hitelt fogják ajánlani, hanem az Otthon Startot, amely kifejezetten üdítő jelenség a bankok számára nemcsak az üzleti növekedési lehetőségek miatt, hanem pusztán jövedelmezőségi szempontból is. Aki viszont nem jogosult, az az alábbi táblázatban szereplő kamatokkal, THM-mel, törlesztőrészlettel és teljes visszafizetendő összeggel találkozhat a bankok ajánlataiban különböző jövedelmi szintek és hitelösszegek mellett:
A fenti számok szinte ugyanígy néztek ki az Otthon Start bejelentése környékén, július elején is (egyedül az Erste Banknál látunk kisebb kamatcsökkenést), ami azt mutatja, hogy a bankok nem reagáltak érdemben az Otthon Start hitel bevezetésére piaci kamatozású lakáshiteleiknél.
Ugyanakkor az Otthon Start felvevői számára extra kedvezményeket nyújthatnak a mellé felvett piaci lakáshiteleikből is,
érdemes ezekről a hitelközvetítőknél és a bankoknál egyénileg tájékozódni.
