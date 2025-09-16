Van élet az Otthon Starton túl is: itt a nagy lakáshitel-táblázat

Nem mindenki jogosult az Otthon Startra: akik az elmúlt 10 évben bármikor rendelkeztek 50%-ot meghaladó, 15 millió forintnál értékesebb, nem haszonélvezett terhelt lakástulajdonnal (és ugyanez az esetleges házastársukra is igaz), azok nem vehetik fel. De még akik igénybe is veszik az Otthon Startot, azoknak is szükségük lehet a jövőben is piaci kamatozású lakáshitelekre, például azért, mert 50 milliónál többet vennének fel. E hitelek továbbra is elérhetők a bankok ajánlatában, összefoglaljuk tehát, milyen kondíciókkal lehet felvenni őket.

Portfolio Future of Finance 2025 Az Otthon Start által generált új lakáshitel-piaci helyzettel is kiemelten foglalkozunk a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján. Az utolsó helyek még kiadók, érdemes regisztrálni!

Az Otthon Start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon. Az idei utolsó negyedévben 70-80, az előttünk álló egy évben 40-60 százalék lehet az Otthon Start hitelek aránya, az átlagösszeg pedig 35-40 millió lesz – foglalható össze a Portfolio által megkérdezett bankok várakozása a program kezdetén.

Ez azt jelenti, hogy

idén év végén 20-30%-os, jövőre 40-60%-os arányban a piaci kamatozású lakáshiteleket választhatják a hitelfelvevők,

vagy legalábbis majdnem ilyen arányban, elérhető ugyanis továbbra is a CSOK Plusz, illetve a falusi CSOK-hitel is, de ezek népszerűsége biztosan elmarad az Otthon Startétól.

A piaci lakáshitelek és az Otthon Start versenyében egyértelműen az utóbbiaknak áll a zászló, hiszen az ügyfelek és a bankok számára is jóval kedvezőbb. Az ügyfelek helyzete jól ismert és egyértelmű: fix legfeljebb 3%-os kamatot fizetnek. A bankoknak is rendkívül kedvező a termék, ugyanis jelen állás szerint a kamattámogatással együtt

az Otthon Startot 8,15%-os ügyeti kamattal kínálják a bankok, szemben a piaci lakáshitelek 6,5% és 7% közötti átlagával.

A kamattámogatással együtt számított ügyleti kamat meghatározása ugyanis az Otthon Start-rendeletben jogszabályban így szól: „éves mértéke nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott, 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.”

Biztosak lehetünk tehát abban, hogy aki jogosult, annak nem a piaci kamatozású hitelt fogják ajánlani, hanem az Otthon Startot, amely kifejezetten üdítő jelenség a bankok számára nemcsak az üzleti növekedési lehetőségek miatt, hanem pusztán jövedelmezőségi szempontból is. Aki viszont nem jogosult, az az alábbi táblázatban szereplő kamatokkal, THM-mel, törlesztőrészlettel és teljes visszafizetendő összeggel találkozhat a bankok ajánlataiban különböző jövedelmi szintek és hitelösszegek mellett:

A fenti számok szinte ugyanígy néztek ki az Otthon Start bejelentése környékén, július elején is (egyedül az Erste Banknál látunk kisebb kamatcsökkenést), ami azt mutatja, hogy a bankok nem reagáltak érdemben az Otthon Start hitel bevezetésére piaci kamatozású lakáshiteleiknél.

Ugyanakkor az Otthon Start felvevői számára extra kedvezményeket nyújthatnak a mellé felvett piaci lakáshiteleikből is,

érdemes ezekről a hitelközvetítőknél és a bankoknál egyénileg tájékozódni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images