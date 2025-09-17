Újra beindult az adok-kapok az UniCredit és a Commerzbank között

Most már nem csupán származtatott ügyleteken keresztül, hanem ténylegesen is
az UniCredité a Commerzbank részvényeinek a 29%-a
– idézte a Reuters Andrea Orcel UniCredit-vezérigazgató közlését, aki szerint eddig 7,5 milliárd eurónyi tőkét használt fel a versenytársakban való részesedésszerzésre a bankcsoport erre irányuló stratégiája részeként.
Andrea Orcel a BofA Securities által szervezett banki konferencián felszólalva elmondta, hogy a bank teljes tőketöbblete az előrejelzések szerint eléri a 10,0-11,5 milliárd eurót, ami bőséges teret hagy az UniCredit számára az ambiciózus tőkeelosztási terv további finanszírozására, amely az idei évre 9,5 milliárd eurónyi osztalékot és részvény-visszavásárlást tartalmaz.
Orcel azt mondta, három piac, Olaszország, Németország és Lengyelország érdekes nekik M&A-szempontból, ezeken tudnának elérni „lényeges változást”, közülük Olaszország a „horgony” számukra, itt most M&A nélkül kell növekedniük, és ezt meg is tudják tenni.
Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója is megszólalt szerdán: "barátságtalannak" minősítette az egy éve tartó közeledést, és úgy vélte, egy esetleges megállapodás ártana bankja bevételi teljesítményének. Szerinte nem lenne könnyű vagy kockázatmentes a költségcsökkentésre összpontosítani egy esetleges összefonódás esetén.
Ennek elérése valóban sok munkát, figyelmet, időt és pénzt igényel, különösen, ha egy meglehetősen barátságtalan, nagyszabású tranzakcióról van szó
- mondta Orlopp az UniCredit közeledésére utalva. A Commerzbank árfolyama 1,0%-os csökkenést mutat a frankfurti, az UniCredité 1,7%-os visszaesét a milánói tőzsdén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
