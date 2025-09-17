Újra beindult az adok-kapok az UniCredit és a Commerzbank között

29%-ra növelte tényleges részesedését az UniCredit a Commerzbankban – közölte egy konferencián Andrea Orcel, az olasz bank vezérigazgatója. Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója "barátságtalannak" minősítette az egy éve tartó közeledést, és úgy vélte, egy esetleges megállapodás ártana bankja bevételi teljesítményének.

Most már nem csupán származtatott ügyleteken keresztül, hanem ténylegesen is

az UniCredité a Commerzbank részvényeinek a 29%-a

– idézte a Reuters Andrea Orcel UniCredit-vezérigazgató közlését, aki szerint eddig 7,5 milliárd eurónyi tőkét használt fel a versenytársakban való részesedésszerzésre a bankcsoport erre irányuló stratégiája részeként.

Andrea Orcel a BofA Securities által szervezett banki konferencián felszólalva elmondta, hogy a bank teljes tőketöbblete az előrejelzések szerint eléri a 10,0-11,5 milliárd eurót, ami bőséges teret hagy az UniCredit számára az ambiciózus tőkeelosztási terv további finanszírozására, amely az idei évre 9,5 milliárd eurónyi osztalékot és részvény-visszavásárlást tartalmaz.

Orcel azt mondta, három piac, Olaszország, Németország és Lengyelország érdekes nekik M&A-szempontból, ezeken tudnának elérni „lényeges változást”, közülük Olaszország a „horgony” számukra, itt most M&A nélkül kell növekedniük, és ezt meg is tudják tenni.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója is megszólalt szerdán: "barátságtalannak" minősítette az egy éve tartó közeledést, és úgy vélte, egy esetleges megállapodás ártana bankja bevételi teljesítményének. Szerinte nem lenne könnyű vagy kockázatmentes a költségcsökkentésre összpontosítani egy esetleges összefonódás esetén.

Ennek elérése valóban sok munkát, figyelmet, időt és pénzt igényel, különösen, ha egy meglehetősen barátságtalan, nagyszabású tranzakcióról van szó

- mondta Orlopp az UniCredit közeledésére utalva. A Commerzbank árfolyama 1,0%-os csökkenést mutat a frankfurti, az UniCredité 1,7%-os visszaesét a milánói tőzsdén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ