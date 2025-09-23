  • Megjelenítés
Indul a Digitális Fizetés Program Magyarországon
Indul a Digitális Fizetés Program Magyarországon

A Visa elindítja a Digitális Fizetés Program Magyarországon, amelynek célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat felkészítse egy olyan világra, ahol a fogyasztók egyre inkább online vásárolnak és digitálisan fizetnek - közölte a társaság. A hároméves kezdeményezés a Magyarországon aktív elfogadókkal és e-kereskedelmi megoldásokat kínáló partnerekkel együttműködésben valósul meg. A hazai fizetési piac fejlődése kiemelt téma lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A magyar e‑kereskedelem az elmúlt években dinamikusan bővült: 2018 és 2023 között átlagosan évi 25%-kal nőtt, összértéke elérte a nyolc milliárd eurót, ami a GDP 4,1%-ának felel meg. Ezzel párhuzamosan a fizetési szokások is átalakultak: a fogyasztói preferencia határozottan a digitális irányába tolódott –

míg 2020-ban a magyarok 48%-a, addig 2024 végére már 69%-a részesítette előnyben az elektronikus fizetést.

A fizetési élménnyel kapcsolatos elvárások is megváltoztak: a biztonság és a kényelem került előtérbe. A Visa friss felmérése szerint tízből nyolc magyar a biztonságot tartja a legfontosabb fizetési jellemzőnek. A zökkenőmentes fizetési élmény pedig ma már szintén elvárás Magyarországon: a fogyasztók 44%-a nagyon valószínűnek tartja, hogy megszakít egy online vásárlást, ha a folyamat túl sokáig tart, és 91% fontosnak tartja, hogy a számára preferált fizetési mód elérhető legyen.

Az online elfogadói hálózat bővülése ellenére sok kisebb vállalkozás még mindig nem tudja kihasználni az e‑kereskedelem és a digitális fizetések előnyeit – így eleshetnek az új ügyfelek és piacok elérésétől, valamint a nemzetközi terjeszkedés lehetőségétől.

„A digitális fizetési megoldások elterjedése nemcsak a fogyasztók számára jelent kényelmet és biztonságot, hanem kézzelfogható gazdasági előnyöket is hoz: növeli az átláthatóságot, hozzájárul a magasabb adóbevételekhez, csökkenti a készpénzkezelés költségeit, és segít visszaszorítani az informális gazdaságot. A kártyás fizetések bevezetésével a mikro- és kisvállalkozások könnyebben érhetnek el új piacokat – a digitális megoldásokat előnyben részesítő fiatalabb generációktól a távolabb élő, akár külföldi vásárlókig” – mondta el Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese.

„Világszerte azt látjuk, hogy ahol a kisvállalkozások megbízható digitális fizetési lehetőségeket kínálnak, ott gyorsabban és skálázhatóan képesek növekedni, és jelentősen hozzájárulnak az ország gazdaságának élénküléséhez. A magyarországi Digitális Fizetés Program célja az online kártyaelfogadás egyszerűvé és hozzáférhetővé tétele, hogy minden vállalkozás részesülhessen a digitális gazdaság előnyeiből” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A kereskedők 6 hónapon át díjmentes online kártyaelfogadást vehetnek igénybe, miközben a program az e‑kereskedelmi indulást és bővítést is támogatja – számlázási, webáruház‑készítési, készletgazdálkodási, futárlogisztikai és digitális hirdetési megoldásokkal, kedvezményekkel és oktatási anyagokkal. A Visa által kezdeményezett program olyan vállalkozásokat támogat, amelyek az elmúlt 12 hónapban nem fogadtak el online kártyás fizetést, vagy most kezdik e‑kereskedelmi tevékenységüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

