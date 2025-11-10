Élőben elemezzük Trump és Orbán találkozóját

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Washingtonban. A találkozón számos, a magyar gazdaságot érintő döntés született: ezeket elemezzük élőben a Portfolio stúdiójában hétfőn 14 órától.

A pénteki Trump-Orbán találkozó legfontosabb eredményei között említhetjük, hogy a magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól - ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli.

Emellett több más energetikai területen született egyezség, és egy dollár swap-vonal felállításáról is döntöttek.

A Trump-Orbán csúcs fejleményeit

Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével,

a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével, és Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével beszéljük át

a Portfolio stúdiójában, hétfőn 14 órától.

