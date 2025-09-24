Mennyibe kerül az államnak egy Otthon Start lakáshitel, és mennyit kaszálnak rajta a bankok?

Legfeljebb 3% lehet egy Otthon Start lakáshitel kamata a hitelfelvevők számára, de a bankok nem ennyit, hanem jelen állás szerint 8,11%-ot keresnek rajta, a különbözetet pedig az adófizetők állják. Nem véletlenül örülnek a terméknek a bankok: nemcsak az üzletüket járatja csúcsra a hitelkereslet élénkítésével, hanem a lakáshitelezés jövedelmezőségét is helyreállítja az elmúlt három év erőltetett piaci kamatversenye után. Cikkünkben három kérdésre keressük a választ: 1. mennyibe kerül az államnak az Otthon Start Program lakáshitelenként és összesen, 2. mennyivel járnak jobban vele a bankok, mint a piaci kamatozású lakáshitelekkel, 3. mi történik a kamattal 5 év után; tényleg felülvizsgálják azt, ahogy a közösségi médiában egyesek állítják?

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Mielőtt rátérnénk a kérdések megválaszolására, tudni kell, hogy kétféle kamatot különböztetünk meg egy kamattámogatott hitel esetében:

a hitelfelvevők által érzékelt ügyfélkamatot , amelyről az Otthon Start-rendelet kimondja: „Az ügyfél által fizetendő kamat éves mértéke nem haladhatja meg a 3 százalékot”,

, amelyről az Otthon Start-rendelet kimondja: „Az ügyfél által fizetendő kamat éves mértéke nem haladhatja meg a 3 százalékot”, a bankok által élvezett ügyleti kamatot, amelyről pedig ezt írja elő a rendelet: „az ügyleti kamat éves mértéke nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott, 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.” Ez jelen állás szerint a szeptemberi szerződések esetén 8,11%, az októberi szerződéseknél 8,15%, vagyis ennél nem lehet magasabb az ügyleti kamat, az ÁKK által közzétett átlaghozamok ennek kiszámításához itt találhatók.

A kamattámogatás lényegében a kettő közötti eltérés (forintban kifejezve ez már nem teljesen igaz, lásd alább), egészen pontosan a kamattámogatás mértéke a legmagasabb ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett értéke, de nem haladhatja meg a ténylegesen érvényesített ügyleti kamatot (vagyis a bankok csak a saját szakállukra vihetik 3% alá a kamatot, nem pedig az állam terhére). Az alábbi ábrán az látható, miként alakult volna az elmúlt 5 évben az ügyfélkamat, a maximális ügyleti kamat és a kamattámogatás mértéke az adott hónapban felvett lakáshitelek esetében a futamidő első 5 évében. A korábbi alacsony hozamkörnyezet miatt a maximális ügyleti kamat először 2021 júliusában lépte volna csak át a 3%-ot, azt megelőzően minimális létjogosultsága sem lett volna egy 3%-os hitelprogramnak (ha csak nem az első kamatperiódus után emelkedő kamatszintre való felkészítés).

1. Mennyibe kerül az államnak az Otthon Start Program lakáshitelenként és összesen?

Hogy mennyibe kerül közvetlenül az államnak egy Otthon Start lakáshitel, azt két tényező alakítja:

a kamattámogatás mértéke , amelyet az ÁKK által közzétett aukciós átlaghozam mellett a kamattámogatás számítási módja határoz meg, erről ezt mondja a rendelet: „A kölcsön kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. (…) A kölcsön kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.”

, amelyet az ÁKK által közzétett aukciós átlaghozam mellett a kamattámogatás számítási módja határoz meg, erről ezt mondja a rendelet: „A kölcsön kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. (…) A kölcsön kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.” a bankoknak az állam által nyújtott költségtérítés mértéke: „a hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után a) otthon építése esetén 80 000 forint, b) otthon vásárlása esetén 40 000 forint egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet a kölcsön vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel.”

Míg az állami kamattámogatás meglehetősen bőkezű a bankokkal, a költségtérítés elhanyagolhatónak tekinthető, nem ez teszi érdekeltté a bankokat abban, hogy kínálják a terméket. Hanem a kamattámogatás, amely a jelenlegi, 8,11%-os ügyleti kamat változatlanságát feltételezve

egy 50 millió forintos Otthon Start lakáshitel esetében 25 év alatt 37,2 millió forintra rúgna.

Összehasonlításképp: ezen időszak alatt a hitelfelvevő 50 millió forint tőkét törleszt vissza és 21,1 millió forint kamatot fizet, vagyis 71,1 millió forint a teljes visszafizetendő összege, és ehhez az állam 37,2 milliót hozzátesz. Minél rövidebb a futamidő, nominálisan annál kevesebbet, de feltételezhető, hogy a törlesztőrészlet leszorítása érdekében a hitelfelvevők döntő többsége a leghosszabb futamidőt választja. Mindenesetre a jelenlegi hozamkörnyezetben az első évben 2,6 millió, az első öt évben mintegy 12,1 millió forintjába kerül egy 50 milliós Otthon Start lakáshitel az államnak.

Hogy mennyibe kerülnek összességében az Otthon Start lakáshitelek az államnak, annak megbecsüléséhez bonyolultabb számítást kell elvégezni, hiszen figyelembe kell venni, hogy

a kamattámogatás mértéke minden egyes hitel esetében az első évben a legmagasabb, és ahogy a tőketartozás apad, úgy a kamattámogatás is egyre kisebb (évenként módosul lefelé),

(évenként módosul lefelé), a hitelállomány fokozatosan épül fel, így például az első évben az első éves hitelek kamattámogatásának csak egy része jelentkezik, és a második évben is csak fokozatosan csökken ezek kamattámogatása, miközben fokozatosan melléjük épülnek a második évben kihelyezett hitelek, stb.

A várakozását eddig a legrészletesebben megfogalmazó OTP Bank 2026 végéig 1350-1500 milliárd forintnyi lakáshitel-kihelyezésre számít az Otthon Start Programban a bankszektor egészében, ami 30 milliós átlagos hitelösszeggel számolva 45-50 ezer hitelfelvevőt jelentene. Ha e becslés középértékeit időarányosítva évente 1140 milliárd forintnyi Otthon Start lakás-kihelyezést és 38 ezer hitelfelvételt feltételezünk, akkor számításunk szerint a mostani hozamkörnyezet fennmaradása és időben egyenletes igénybevétel esetén az alábbiak szerint alakulhat a költségvetési teher:

a program első évében 29 milliárd,

a második évében 87 milliárd,

a harmadikban 142 milliárd,

a negyedikben 197 milliárd,

az ötödikben 249 milliárd forint

lehet az állam kiadása, aminek egy része vagyonszerzési illeték és az építőipar esetleges fellendüléséből származó bevételek révén visszaáramolhat a költségvetésbe. Ha viszont leállítják a programot, az éves kamattámogatási kiadás önmagában is csökkenni kezd a tőketartozások amortizációjának köszönhetően. A fenti becslést a hozamkörnyezet változása, az igénybevétel időbeni egyenetlensége és az átlagos hitelösszeg esetleges növekedése (pl. a lakásárak emelkedése miatt) természetesen jelentősen módosíthatja. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a júliusi eleji Kormányinfón egyébként azt mondta, az igénylők számától függően 2027-től 2029-ig évi 50-150 milliárd forint közötti tétel lehet a kamattámogatás, ebbe nagyjából beleillik a fent megbecsült közvetlen költségvetési hatás.

2. Mennyivel járnak jobban vele a bankok, mint a piaci kamatozású lakáshitelekkel?

A válasz jóval bonyolultabb, mint gondolnánk, ugyanis a kétféle hitel nyilvántartása a könyvekben teljesen más lehet. Míg a piaci hiteleket amortizált bekerülési értéken tartják számon a mérlegükben a bankok, az állampapír-átlaghozamokhoz szorzószámmal (jelen esetben 1,1) kötött árazású támogatott hiteleket kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken kell folyamatosan újraértékelniük. Emiatt nem elég a hitelen realizált kamateredményt és a várható (nemteljesítés miatt) kockázati költségeket figyelembe venni az eredményhatás kiszámítása során, hanem azzal is számolni kell, hogy a hozamkörnyezet emelkedése csökkenti, csökkenése növeli a bankoknak az adott hitelállományon elért eredményét.

Ettől mi most az egyszerűség kedvéért eltekintünk, és, ha úgy tetszik, cash flow szemléletben (ismét a hozamkörnyezet változatlanságát feltételezve) egyszerűen azt mutatjuk be alábbi ábránkon, hogy alakul időben egy bank kamatbevétele egy 6,5%-os kamatozású piaci hitelen és egy 3%-os Otthon Start hitelen (ügyfélkamat + kamatámogatás együtt), ha ismét 50 milliós hitelösszeggel és 25 éves futamidővel számolunk. Azt kapjuk, hogy

az első évben 811 ezer forinttal,

az első öt évben 3,5 millió forinttal,

a 25 éves futamidő egészében 7,0 millió forinttal

realizál nagyobb kamatbevételt a bank az Otthon Starttal, mint ha egy átlagos, 6,5%-os kamatozású piaci lakáshitelt nyújtott volna, ennek döntő része a futamidő első felére koncentrálódik.

(Ha az Olvasó utanaszámolna: ez nem egyenlő egy 6,5%-os és egy 8,11%-os kamatozású hitel közötti eltéréssel, nagyobb részben azért, mert egy 3%-os és egy 5,11%-os, ugyanakkora összegű hitel együttes kamattörlesztésének az összege kisebb, mint egy ugyanolyan összegű 8,11%-os hitelé a tőkéjük gyorsabb amortizációja miatt, kisebb részben pedig azért, mert a kamattámogatást nem a havonta csökkenő, hanem az év eleji tőketartozás alapján számolják el az állammal a rendelet alapján - mi az ábráinkon az egyszerűség kedvéért januári indulással számoltunk).

A bankoknak ez jó dolog:

Nemcsak a lakáshitel-üzletet járatja csúcsra a hitelkereslet élénkítésével, hanem a lakáshitelezés jövedelmezőségét is helyreállítja az elmúlt három év erőltetett piaci kamatversenye után.

Az utóbbi években ugyanis minimális, esetenként negatív kamatfelárral nyújtotta a legtöbb bank a lakáshitelét (ehhez a kormány által kikényszerített „önkéntes” THM-plafonok is hozzájárultak), holott a jövedelmező lakáshitelezéshez a működési és kockázati költségek fedezése érdekében minimum nagyjából 1 százalékpontos kamatfelárra van szükség.

3. Mi történik a kamattal 5 év után; tényleg felülvizsgálják azt, ahogy a közösségi médiában egyesek állítják?

„A kölcsön (…) ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente változtatható meg” – mondja ki a rendelet, és aki figyelmesen olvasta a fentieket, már tudja, hogy

nem az ügyfél által fizetendő legfeljebb 3%-os kamat megváltoztatásáról van szó,

hanem a bank által bevételként elszámolt ügyleti kamatéról és vele együtt a kamattámogatáséról, ami tehát egy 25 éves futamidő alatt például négy alkalommal is megváltozhat, miközben a polgári jog szerint kötött hitelszerződés garantálja a legfeljebb 3%-os ügyfélkamat változatlanságát a teljes futamidőre. A kamatkörnyezet jelentős megváltozásának a kockázatait tehát nem a hitelfelvevők, hanem az adófizetők viselik mind pozitív, mind negatív irányban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ