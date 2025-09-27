Felelőtlen munkáshitelesek, rejtély a lakáshiteleknél: mégis mit mutatnak a lakossági késedelmek?

A közel 26 ezer hitelfelvevőből már mintegy 700 adós csúszott meg a munkáshitel törlesztésével a termék fennállásának első fél évében – mutatják az MNB ezen a héten közzétett adatai, amelyek egy nagyobb rejtélyt is tartalmaznak: az eddig stabilan teljesítő támogatott lakáshiteleknél három hónap alatt csaknem háromszorosára emelkedett a késedelmes tartozások összege. Mindezt leszámítva igencsak jó képet mutat a bankok hitelportfóliójának a minősége.

Közzétette a héten a háztartási hitelportfólióra vonatkozó negyedéves gyakoriságú adatait az MNB. Az összekép megnyugtató: egy év alatt 161-ről 132 milliárd forintra csökkent a 90 napon túli késedelemben lévő háztartái hitelek állománya a bankoknál, ami azt jelenti, hogy az arányuk 1,50%-ról 1,10%-ra olvadt.

Ilyen alacsony 90 napon túli késedelmességi arányra még nem is volt példa az MNB 2009 elejéig visszatekintő adataiban.

Mindez ráadásul úgy következett be, hogy egyáltalán nem ugrott meg a bankok követeléseladásának a volumene, magyarán