Jön az AI-korszak új vásárlási őrülete, így fogunk a neten fizetni
Jön az AI-korszak új vásárlási őrülete, így fogunk a neten fizetni

Az OpenAI és a Stripe együttműködésének köszönhetően a ChatGPT felhasználói közvetlenül a chatben vásárolhatnak termékeket - tudósított a Finextra. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és a banki AI-fejlesztésekről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Az amerikai felhasználók már most képesek az Etsy platformon található amerikai vállalkozásoktól vásárolni a ChatGPT-n keresztül. A szolgáltatást hamarosan több mint egymillió Shopify kereskedő számára is elérhetővé teszik. Kezdetben csak egyetlen termék vásárlására lesz lehetőség, de később

több tételes kosarak és további kereskedők, illetve régiók is csatlakoznak a rendszerhez.

Az OpenAI blogbejegyzése szerint ez a fejlesztés az "agentic commerce" következő lépése, ahol a ChatGPT nemcsak segít megtalálni a megfelelő terméket, hanem a vásárlási folyamatot is lehetővé teszi. A vásárlók számára egyszerű a folyamat: néhány kattintással a beszélgetésből a fizetésig juthatnak. Az eladók pedig új csatornát kapnak, amelyen keresztül több százmillió embert érhetnek el, miközben teljes kontrollt tartanak a fizetési rendszereik és ügyfélkapcsolataik felett.

A "Checkout in ChatGPT" nevű funkció az Agentic Commerce Protocol (ACP) nyílt szabványon alapul, amelyet a Stripe és az OpenAI közösen fejlesztett ki. A vásárlási folyamat során a felhasználó termékaján­latokat kér a chatben, majd amikor vásárolni szeretne, a beszélgetésbe ágyazott Stripe fizetési felületet használhatja.

Miután a vásárló kiválasztja a preferált fizetési módot, a Stripe létrehoz egy Shared Payment Tokent (SPT), amely lehetővé teszi a ChatGPT számára a fizetés kezdeményezését anélkül, hogy a vásárló fizetési adatai láthatóvá válnának. Az SPT-k egy adott kereskedőhöz és kosárértékhez vannak rendelve. A token létrehozása után a ChatGPT API-n keresztül továbbítja azt a kereskedőnek, aki feldolgozhatja a tranzakciót.

Kevin Miller, a Stripe fizetési részlegének vezetője szerint cégük az elmúlt 15 évben a humán vásárlók számára optimalizálta a kereskedelmet, most pedig ugyanezt kezdik el tenni az AI-ágensek számára is.

Az ACP nyílt forráskódúvá tételével az OpenAI és a Stripe közös nyelvet teremt a vállalkozások és az AI-ágensek között.

Egyetlen integrációval a kereskedők képesek lesznek AI-ágenseken keresztül értékesíteni, miközben teljes kontrollt tartanak a folyamat felett.

Az ACP azonban nem az egyetlen ilyen protokoll: korábban a Google is bejelentette saját Agent Payments Protocol rendszerét, amelyhez több mint 60 partner csatlakozott, köztük az Adyen, a Coinbase, a Mastercard és a PayPal is.

