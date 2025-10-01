Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül

Közzétette a bankszektor augusztusi hitel- és betéti adatait az MNB. Azonnal feltűnik a statisztikákban, hogy a lakáshitelezés visszaesett: az előző havitól 26%-kal, de még az egy évvel korábbitól is 3%-kal marad el a 105,7 milliárdos szerződéses volumen.

A személyi kölcsönök kihelyezése megfelelt az előző öt hónap átlagának, éves összevetésben pedig 31%-kal került feljebb. A babaváró hiteleknél folytatódik a vesszőfutás: az éves dinamika -13% volt augusztusban.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2025 első 8 hónapja 18,9% 39,2% -12,1% 69,2% 27,4% 2025. augusztus -3,3% 30,9% -13,3% 42,1% 11,4% Forrás: MNB, Portfolio

Érdemes egy pillantást vetni a januártól elérhető munkáshitelre is: a tanév vége nem hozta el a sokak által várt nyári hullámhegyet (minimális emelkedés volt csak júliusban), így augusztusban története második leggyengébb hónapját produkálta a termék. Azért így is sikerült elérnie a 130 milliárd forintos kihelyezést és csaknem 34 ezres szerződésszámot év eleje óta.

A lakáshiteleken belül a piaci kamatozású konstrukciók kihelyezése az egy évvel korábbi szintre esett vissza, míg a támogatott hiteleknél 13%-os beesést látunk. Szeptembertől, illetve – az átfutási idők miatt - inkább októbertől viszont ez utóbbiaknál várhatjuk épp a nagy robbanást az Otthon Startnak köszönhetően.

Az egyik nagybank éppen ma közzétett adatai alapján a szektor egészében a 25-30 ezret is elérhette az otthon startos hiteligénylések száma szeptemberben. Egy ekkora havi hitelfelvétel-darabszám a négy-ötszöröse a lakáshitelpiacon megszokottnak, de a kérelmek egy részét biztosan visszautasítják a bankok.

Miközben a támogatott hitelek aránya 23% volt augusztusban, felhasználási cél szempontjából továbbra is 17% az új építésű lakások aránya az új lakáshitelekben, egyelőre stagnál az arány.

A kamatperiódus szempontjából nincs sok látnivaló: dominálnak a legalább 10 éves kamatperiódusú és a végig fix hitelek. Míg a CSOK Plusz a kamattámogatás működésmódja miatt a változó kamatozású hitelek között szerepel a statisztikában, az Otthon Start várhatóan az eddig marginális arányt képviselő 5 éves kamatperiódusú hitelek között fog megjelenni.

Az újonnan felvett piaci lakáshitelek átlagkamata ugyanúgy 6,5% volt, mint a megelőző másfél évben, és a bankok ajánlata nem ígér nagy változást e téren egyelőre.

A személyi kölcsönök viszont érdemben olcsóbbá váltak augusztus végén, láthatóan élénkült a verseny ezen a piacon. Augusztusban 15,6% volt egy személyi kölcsön átlagos THM-e, egy évvel korábban még 17,2%.

A háztartások teljes hiteltartozása augusztus végén megközelítette a 12 ezer milliárd forintot, és 11,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A lakáshitel-állomány 14,3%-kal, a személyi kölcsönöké 17,0%kal múlta felül a 2024. augusztusit.

A lakossági betéteknél egyelőre nem látszik élesen az Otthon Start Program önerő-felhasználáson keresztül gyakorolt esetleges negatív hatása, a nettó tranzakciók alapján 106 milliárd forinttal még bővült is az utolsó nyári hónapban a háztartási betétállomány.

A betéti kamatok bebetonozódtak a korábbi szinteken. Egy átlagos lekötött lakossági forintbetétre 1,4%-os, egy vállalatira 5,5%-os kamatot fizettek a bankok (állománnyal súlyozva).

A háztartások teljes betétállománya 14 269 milliárd forinton állt augusztus végén, ennek 85%-a volt lekötve, és 17%-a volt devizában. Az állomány egésze egy év alatt 10,6%-kal gyarapodott.

Miközben az éves lakossági hiteldinamika még az elhalasztott kereslet mellett is erőteljes volt augusztusban, a vállalatokra ez továbbra sem volt elmondható. Nettó tranzakciós értelemben 5,5 milliárd forinttal még csökkent is a vállalati hitelállomány, ennyivel többet törlesztettek a cégek, mint amennyi hitelt felvettek.

Vannak persze jól teljesítő szegmensek, például a Nemzetgazdasági Minisztérium friss adatai szerint a Széchenyi Kártya Program kamatcsökkentéseinek köszönhetően az elmúlt fél évben az átlagos havi Széchenyi Kártya beruházási hitel kihelyezés 47,4 milliárd forint fölé emelkedett, ami 22 százalékkal magasabb érték, mint 2024 hasonló időszakában volt. Február közepétől pedig – amikortól a likviditási típusú hiteleknél csökkent a kamat - az átlagos havi kihelyezés a Széchenyi Kártya Program egészében meghaladja a 110 milliárd forintot, ami 80 százalékos bővülés a kamatcsökkentés előtti időszakhoz képest.

Mindezzel együtt is miközben a háztartási hitelállomány 11,4%-kal gyarapodott egy év alatt, a vállalati mindössze 3,4%-kal bővült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images