K&H: hozza a várakozásokat az Otthon Start, naponta 200 igénylést fogad be a bank
K&H: hozza a várakozásokat az Otthon Start, naponta 200 igénylést fogad be a bank

Munkanaponként átlagosan 200 Otthon Start-igénylést nyújtottak be a K&H-hoz első lakásuk megvásárlására szeptemberben. A bank által frissen közölt adatok alátámasztani látszanak a kormány közlését, amely szerint naponta több mint ezer igénylés érkezett szeptemberben a bankokhoz az elmúlt hetekben.

Az első hónapban a K&H-hoz összesen közel 3 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében. Ez a munkanapokat tekintve napi átlagban majdnem 200 hiteligénylésnek felel meg. Ezen belül a negyedik szeptemberi hét végére számos hitel befogadása is megtörtént – ismertette Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője a bank közleményében, amelyből az is kiderült, hogy a banknál

  • az átlagos futamidő 22 év, ami meghaladja a piaci lakáshitelekre jellemző 18 éves átlag-futamidőt,
  • az átlagos hitelösszeg 37 millió forint, amely pedig 32 százalékkal meghaladja a piaci konstrukciók 28 millió forintos összegét.

A pénzintézet már a szeptemberi rajt előtt felkészült a rohamra, ugyanis előminősítésekkel és értékbecslésekkel segítette a gyors hitelügyintézést.

Molnár Gergő
K&H Csoport, marketing és digitális értékesítés vezető
Szeptember közepén megtörtént az első Otthon Start-lakáshitelt folyósítása is. Egy kecskeméti lakóingatlanról volt szó, amelynek megvételére 29 millió forintos hitelt vett fel a vásárló. Azóta több lakáscélú hitel is folyósításra került, különböző földrajzi elhelyezkedésű ingatlanokra, köztük budapesti, délkeleti és délnyugati régiókban található lakóingatlanokra is.

Molnár Gergő beszélt arról is, hogy vannak olyan igénylések, amelyeket kénytelen elutasítani a pénzintézet. Ezekben az esetekben általában arról van szó, hogy

  • nem hitelezhető az adott lakóingatlan, vagy
  • nincs elegendő jövedelme az igénylőnek,
  • az elmúlt 10 évben volt 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada egy másik ingatlanban, márpedig ez kizáró okot jelent az Otthon Start Program esetében.

Ezek az ügyfelek törvényi okok miatt nem hitelezhetők, vagy nem hitelezhetők ezzel a termékkel – tehát nemcsak a program feltételei miatt, hanem jogszabályi korlátok miatt is kizárásra kerülnek.

A K&H szakembere az eddigi tapasztalatokat összesítve hozzátette: „A várakozásoknak megfelelően kiugró érdeklődés mutatkozik a programban elérhető lakáshitelek iránt. Egyúttal a piaci konstrukcióknál is megnövekedett a kereslet, mivel vannak olyan igénylők, akik a kedvezményes hitelösszeget ilyen konstrukcióval kiegészítik, hogy meg tudják vásárolni a kiszemelt lakóingatlant.”

A pénzintézet egyúttal megerősítette a korábbi várakozását, miszerint a programnak köszönhetően

az idei év utolsó hónapjaiban a lakáshitel-volumen 50 százalékkal meghaladhatja az egy évvel korábbi szintet.

(Ez egyébként havi 174 milliárd forint körüli szerződéses volument jelentene a bankrendszer egészében – a szerk.) Ezen belül pedig az államilag támogatott konstrukciók aránya 70 százalékra emelkedhet a K&H-nál.

