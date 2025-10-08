Megvannak az Otthon Start első tapasztalatai – Mi vár a lakásvásárlókra a következő hónapokban?

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Otthonteremtési ökoszisztémát építenek

Az otthonteremtés a biztonságunkról, a jövőnkről, a családi élet színteréről szól, az MBH Bank ezért arra törekszik, hogy ne csak hitelt, hanem egy teljes szolgáltatási palettát kínáljon. A Fundamenta tavalyi megvásárlásával a lakás-takarékpénztár Személyi Bankár hálózatával, és többek között ingatlanközvetítési és ingatlankeresési szolgáltatásával egészült ki az MBH Csoport otthonteremtési ökoszisztémája – mondta Ginzer Ildikó, a bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a kedd esti rendezvény felvezetéseként.

Részét képezik ennek az ökoszisztémának a támogatott és piaci lakáshitelek mellett a felújításhoz kapcsolódó támogatási lehetőségek és fedezetlen hiteltermékek is.

A fókuszban most egyértelműen az új kamattámogatott lakáshitel-lehetőség, az Otthon Start áll, amely felpezsdítette a piacot, mindenki erről beszél mostanság, ezért rendezte meg a Portfolio-val közös Otthonteremtés 2025-2026-ban című rendezvényét a bankcsoport.

Ginzer Ildikó

Az Otthon Start első tapasztalatai számokban

Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője előadásában ismertette:

nagyon nagy az érdeklődés az Otthon Start iránt, a bank erre létrehozott honlapját már közel 100 ezren tekintették meg, itt egyébként telefonos előszűrésre is tudnak regisztrálni az érdeklődők, ennek során a legfontosabb 10-15 paraméteren vezetik át őket, ami alapján már meg tudják mondani, jogosult-e az illető vagy sem,

a célcsoportot az elsőlakás-vásárlók jelentik, de azok is érdeklődnek, akik a saját maguk vagy gyermekük számára második lakást vásárolnának, az érdeklődők 50%-a egyedülálló fiatal az MBH Banknál, az átlagéletkor 36 év, és minden második esetben legalább egy adóstárs is csatlakozik az ügylethez,

és is csatlakozik az ügylethez, az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az átlagos futamidő 23 év , tehát a maximális 50 milliót és 25 évet jellemzően nem használják ki maradéktalanul az ügyfelek, a maximális összeget minden 5. ügyfél igényli ,

, tehát a maximális 50 milliót és 25 évet jellemzően nem használják ki maradéktalanul az ügyfelek, , az ügyletek 10-15%-ában kiegészítő hitelt is kérnek a hitelfelvevők, ami lehet piaci lakáshitel, munkáshitel, babaváró hitel, CSOK Plusz és falusi CSOK is, ezt a kérdést az MBH Bank élethelyzet alapon igyekszik megoldani,

a hitelfelvevők, ami lehet piaci lakáshitel, munkáshitel, babaváró hitel, CSOK Plusz és falusi CSOK is, ezt a kérdést az MBH Bank élethelyzet alapon igyekszik megoldani, 10-ből 9 esetben használt lakást vásárolnának az ügyfelek, az igénylések egyötöde származik Budapestről, az átlagos ingatlanérték országosan az értékbecslések alapján 43 millió forint körül alakul, minden hatodik esetben 10% önerővel kérik az ügyelek a hitelt.

A banki értékajánlat három legfontosabb eleme az árazás és a promóció (kamat, kedvezmények), a minőségi kiszolgálás, továbbá a hitelhez jutás gyorsasága.

Az MBH Bank két esetben már bevezette a 3% alatti kedvezményes kamatot, a teljes futamidő alatt akár 900 ezer forintos megtakarítást téve lehetővé ezzel a hitelfelvevőnek. A bank fiókjai és a Fundamenta személyi bankárai mellett a partnercentrumokban is kínálják a hitelt, a céljuk pedig az, hogy a hiánytalanul beküldött hitelkérelmet egy héten belül elbírálják, és két héten belül a szerződés aláírására is sor kerüljön. A szerződéskötési, értékbecslési és közjegyzői díjakból 30 ezer forintot jóváír a bank, 100 ezer forintos Mol-ajándékkártyát és bizonyos esetekben 100 ezer forintos készpénz-jóváírást kínál, így a 160 ezer forintos bankszámla-kedvezménnyel együtt megközelítik az egyszeri díjkedvezmények a félmillió forintot.

Minden hitelfelvevő lehetőségei egyediek.

Árva András hozott egy példát, amelyben egy két gyermeket tervező fiatal házaspár, Réka és Zalán 12 millió forint önerővel rendelkezik, és egy 75 millió forintba kerülő lakásba költözne. Mivel ők megfelelnek a CSOK Plusz és a babaváró hitel feltételeinek is, az Otthon Start hitelből csak 22 millió forintot érdemes felvenniük, hiszen az Otthon Startnál még kedvezőbb, két gyermek vállalása esetén 30 milliós CSOK Pluszt és 11 milliós babaváró hitelt is érdemes felvenniük.

Árva András

Nincs túladósodva a lakosság, sőt

Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója előadásában elmondta:

a lakáshitelek új kihelyezése a magyar bankszektorban a 2023. januári 40 milliárd forint után idén már elérte a 150 milliárd forintot, az augusztusi megtorpanás után é v végére havi 200-240 milliárd forintnyi új kihelyezést is hozhat a piac , jövőre további erős keresletet prognosztizálnak,

, jövőre további erős keresletet prognosztizálnak, a 2008-as csúcson a lakásvásárlások 60%-át finanszírozták hitelből a vevők, utána csak 2020 környékén értük el újra az 50%-os arányt, 2024-ben pedig 44% volt a hitelfelvevők súlya – ez az arány az Otthon Startnak köszönhetően most ismét jelentősen emelkedhet, akár a 60%-ot is meghaladhatja , és 2026 újabb csúcsot hozhat,

a vevők, utána csak 2020 környékén értük el újra az 50%-os arányt, 2024-ben pedig 44% volt a hitelfelvevők súlya – ez az arány az Otthon Startnak köszönhetően most ismét jelentősen emelkedhet, , és 2026 újabb csúcsot hozhat, nincs túladósodva a magyar lakosság, sőt: a 40-50%-os uniós átlaggal szemben Magyarországon mindössze 6,9% a jelzáloghitelek állománya a GDP arányában , bőven megérett tehát az idő arra, hogy növekedési pályára álljon a jelzáloghitelezés hazánkban, amire kiváló alkalom az Otthon Start megjelenése,

, bőven megérett tehát az idő arra, hogy növekedési pályára álljon a jelzáloghitelezés hazánkban, amire kiváló alkalom az Otthon Start megjelenése, 2009 és 2016 között nagyon alacsony szinten volt a lakáshitelezés, a lakásárak is alacsonyan voltak, a kilábalás az uniós országok közül nálunk tartott a legtovább, egy hosszabb lemaradást hoztunk be tehát az elmúlt évek lakásár-növekedésével,

2024-ben szépen magára talált a magyar lakáshitelezés, 2025-ben pedig erős növekedés következett be, még mindig 6-7% körüli kamatokkal, ehhez képest az Otthon Start további robbanást hozhat.

Vegyünk vagy béreljünk?

– tette fel a népszerű kérdést az előadó, és az általa bemutatott konzervatív feltételezések mellett arra jutott, hogy Budapesten a 12. kerületben 10 év után, a 8. kerületben viszont már 4 év után a vásárlás a nyerő, a többi fővárosi kerület e két szélsőérték között foglal helyet. Miskolcon 2,4 év, Szegeden több mint 7 év ez az

úgynevezett fedezeti időtáv - ennél hosszabb időszakon már jobban megéri vásárolni, mint bérelni.

Nagy Gyula bemutatta azt is, hogy a lakáshoz jutás lehetőségei egyértelműen javultak az elmúlt években, különösen az elsőlakás-vásárlók néznek szembe most minden korábbinál kedvezőbb feltételekkel.

Nagy Gyula

Fel kell készülni a váratlan élethelyzetekre is

Kóka Antal, a CIG Pannónia lakossági vezérigazgató-helyettese előadásában azt mondta: a hitelfelvevők számára elengedhetetlen, hogy felkészüljenek a váratlan élethelyezetekre, az erre alkalmas biztosítások kiváló lehetőséget teremtenek erre. Két ilyen terméket emelt ki az előadó:

a hitelfedezeti életbiztosításokat, amelyeket 100 hitelfelvevőből mindössze 40 vesz igénybe, pedig 100-ból 100-an szembesülhetnek azzal a futamidő során, hogy rokkantság, baleset éri őket vagy munkanélkülivé válnak, elveszítve jövedelmüket vagy annak egy részét, miközben továbbra is el kell tartaniuk a családjukat. A Magyar Nemzeti Bank azon dolgozik, hogy minél kedvezőbb feltételekkel tudják megkötni a hitelfedezeti biztosításokat az ügyfelek;

amelyeket 100 hitelfelvevőből mindössze 40 vesz igénybe, pedig 100-ból 100-an szembesülhetnek azzal a futamidő során, hogy rokkantság, baleset éri őket vagy munkanélkülivé válnak, elveszítve jövedelmüket vagy annak egy részét, miközben továbbra is el kell tartaniuk a családjukat. A Magyar Nemzeti Bank azon dolgozik, hogy minél kedvezőbb feltételekkel tudják megkötni a hitelfedezeti biztosításokat az ügyfelek; általános mentalitás, hogy elsőként az autónkat, a lakásunkat, a telefonunkat biztosítjuk, de a saját életünket kevésbé, ezért a kockázati és baleseti életbiztosítások penetrációja meglehetősen alacsony, szemben a bankok által jelzáloghitel felvétele esetén kötelezően elvárt lakásbiztosításokkal.

Nem nagy összegekről beszélnünk, nincs szükség a pincénkben egy aranytartalékra vagy széfre, viszonylag kis összegekből biztosítani tudjuk a családunk jövőjét - fogalmazott Kóka Antal.

Kóka Antal

Felfokozott a hangulat a lakáspiacon, de fontos a tudatosság

A rendezvény második felében megtartott panelbeszélgetésben Pásztor András, a Fundamenta Ingatlan Értéklánc ügyvezetője arról számolt be, hogy nem fogynak a lakáshirdetések annak ellenére, hogy nagyon nagy a készletforgás. Július-augusztusban elkezdtek kivárni az eladók, végiggondolták, milyen áron adnák el ingatlanjaikat, emiatt

kissé kiszáradt a lakáspiac július-augusztusban, szeptemberben viszont felrobbant a lakáskínálat.

A vevők is pszichológiailag felfokozott állapotban vannak, nem akarnak lemaradni. Ugyanakkor lakást az életben egyszer, kétszer vagy háromszor vásárolnak általában az emberek, ezért érdemes számba venni, melyek azok a szempontok, amelyekben semmiképp sem szeretnénk kompromisszumot kötni – tanácsolta a szakember, hozzátéve: nem érdemes belevágni egy olyan ingatlanba, amellyel már a vásárlás pillanatában látni lehet, hogy gond van, ez különösen nagy kísértés akkor, amikor már akár a huszadik lakást tekintettük meg.

Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy Kelet-Európában a lakás a háztartások legnagyobb vagyontárgya, amelynek megszerzésére hosszú éveken keresztül tudatos megtakarítással is készülni kell.

Ahogy egész életünkben tanulunk, egész életünkben megtakarítanunk is kell. A magyar társadalom nagyon kis hányada tervez tudatosan, különösen hosszú távon.

Az Otthon Start felvétele mellett azonban rendkívül fontos, hogy a havi költségvetésünket és a tartalékainkat egyaránt tudatosan tervezzük, és folyamatosan megtartsuk legalább havi kis összegek formájában a megtakarítási képességünket, illetve a saját tudásunknak, pénzügyi képzettségünknek megfelelő termékeket válasszunk a portfólióba.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője elmondta: az önerő előteremtésében a megtakarítások mellett nagy szerepe van a babaváró hitel, a munkáshitel és a falusi CSOK felhasználásának is, a lehetőségek széles tárháza áll ebből a szempontból is a hitelfelvevők rendelkezésére.

Arra is van példa, hogy valaki 0% önerővel veszi fel a hitelt,

erre a legtöbb esetben a szülők ingatlanának a pótfedezetként való bevonása ad lehetőséget. Az átmeneti élethelyezetek finanszírozására alkalmas lehet a személyi kölcsön is, ezek felvétele idén meghaladhatja az 1000 milliárd forintot Magyarországon. A kiegészítésként vagy az Otthon Startra nem jogosult ügyfelek, ingatlanok esetében szóba jövő piaci lakáshitelek kamata 6-7% környékén van, ez ugyan kevésbé kedvező, mint az Otthon Start fix 3%-a, de a megkötöttség is kisebb.

Kőrösi Zoltán, a CIG Pannónia és a CIG EMABIT értékesítési vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet: 25 éves futamidő mellett egymillió forintonként 4800 forintos törlesztőrészlettel érdemes kalkulálni az Otthon Start Programban. Biztosítói oldalról az az egyik félelmük, hogy például az 50 millió forinthoz tartozó 237 ezer forintos törlesztőrészlet már nem mindig hagy teret az ügyfelek számára arra, hogy emellé még hitelfedezeti biztosítást is kössenek.

A törlesztőrészletre vetítve egy hitelfedezeti biztosítás díja fixen 3,5%-nél kezdődik, ez a 8000 forint nem sok

ahhoz képest, hogy a 25 éves futamidő alatt bármi történhet az adóssal. A jelzáloghitelek mellé a bankok által elvárt lakásbiztosítások átlagdíja 56 ezer forint körül alakul Magyarországon, ezek a leggyakrabban a vízkárok és az üvegkárok esetében fizetnek, de ezeken messze túlmutatva a kockázatok széles körére nyújtanak védelmet. A legjobb biztosítás nem az, amelyik olcsóbb, hanem amelyik számunkra a legjobb érték/ár arány mellett biztosítja a legnagyobb védelmet.

Nincs végső határideje a programnak

Közönségkérdésre adott válaszként elhangzott a rendezvényen: a kormányzat számára stratégiailag fontos a termék, így nincs végső határideje az Otthon Start Programnak.

Nagy kérdés viszont, meddig tart a lakáspiaci felszívó hatása, ez a szakértők szerint 4-6 hónap körül lehet.

Utána lesz igazán érdekes kérdés, elegendő új építésű lakás áll-e majd rendelkezésre. A beépített árazási fékek (1,5 milliós négyzetméterár, 100 milliós társasházi és 150 milliós családi házi árkorlát) miatt bármilyen áron bármilyen ingatlant várhatóan nem fognak megvásárolni az érdeklődők. Sokan inkább vásárolnak majd, mint bérelnek. Ez a bérleti piacon visszafoghatja az árakat, amelyek ha csökkenni nem is fognak, de az emelkedés visszafogottabb lehet.

A panelbeszélgetés résztvevői balról jobbra: Soós Csaba, lakossági üzletfejlesztési ügyvezető, MBH Bank; Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan; Nyitrai Győző, üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, MBH Befektetési Bank; Kőrösi Zoltán, értékesítési vezérigazgató-helyettes, CIG Pannónia, CIG EMABIT. Moderátor: Gulyás Veronika, ingatlanpiaci újságíró, Portfolio Csoport.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ