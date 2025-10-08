Nagy változás készül: tervezőasztalról is vehetünk hitelre új lakást 2026-tól

A tervezett lakások is bejegyezhetők lesznek
Új korszak kezdődhet az új lakások piacán egy jogszabálytervezet értelmében. Lehetővé tenné ugyanis, hogy a tervezőasztalon szereplő, még el sem készült új lakásokra is hitelt lehessen felvenni. A várhatóan jövőre életbe lépő szabályozás lényege, hogy
a földhivatal nemcsak a társasház előzetes alapítását rögzítheti, hanem technikai azonosítókat, virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz.
Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, vagyis hitelezhetővé válnak még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkészülne az ingatlan.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a módosítás áttörést hozhat az új lakások szegmensében, mert lehetővé teszi, hogy
a vevők már a tervezőasztal mellől hitelből vásároljanak új lakást.
Ez pedig kiszélesítheti a potenciális vevői kört leginkább a saját célra vásárlókkal, mivel a befektetők már eddig is szívesen vásároltak tervasztal mellől új lakást. Emellett várhatóan növekedhet az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos kedvezményes lakáshitel feltételeinek megfelelő új lakások kínálata is. A társasházi építményi jog ugyanúgy lehetővé teszi az otthon start programnak megfelelő új lakások előzetes értékesítését, mint a 3%-os hitel feltételeit nem teljesítő prémium árazású ingatlanokét.
A szakember hozzátette, hogy a változtatás ugyanakkor új kérdéseket is felvethet a vásárlók részéről: mi történik például abban az esetben, ha egy társasház valamilyen oknál fogva mégsem épül meg vagy eltér a tervezett formától? „A hitelfelvétel ebben a helyzetben biztonsági szerepet is betölthet, hiszen a bankok várhatóan olyan fejlesztéseket finanszíroznak majd, amelyeket pénzügyileg stabilnak és műszakilag is megbízhatónak tartanak. Így a banki hitelbírálat a vevőket is védheti – ha egy projekt nem kap hitelt, az akár előre jelezheti a beruházás kockázatait és megelőzheti a későbbi problémákat” – tette hozzá Balogh László.
Az Otthon Start Programmal szembeni legfontosabb szokásos kritika az, hogy jelentős lakásár-emelkedést okoz, ugyanis szinte csak a lakáspiac keresleti oldalát stimulálja, a kínálati oldalt alig. Utóbbi hiányosság egyik oka pedig pont az jelenleg, hogy a lakásfejlesztők nem lehetnek biztosak abban, hogy amikor lakásaik elkészülnek és a társasházi lakások bejegyzésre kerülnek, létezik-e még az Otthon Start Program, és e program keretében, kedvező finanszírozással fogják-e tudni megvásárolni lakásaikat a vevők. A tervasztalról értékesített lakások korai hitelezhetősége ezt a dilemmát megoldhatja, feltéve, hogy a bankok kellő jogi biztosítékot kapnak arra, hogy pénzüknél lesznek akkor is, ha a fejlesztés mégsem valósul meg. A társasházi építményi jog bevezetésének ezért a korai hitelezhetőség megteremtésének szempontjából akkor van értelme, ha az a banki kockázatkezelés rostáján is képes átmenni. Még csak jogszabály-tervezetről van szó, így a most is zajló társadalmi egyeztetés során csiszolódhat még a szabályozás.
Kik lesznek előnyben?
Szerinte az új lehetőség
olyan lakásfejlesztések esetében lesz különösen népszerű megoldás, ahol a bank már az építkezésre is hitelt adott korábban a lakásokat fejlesztő beruházónak.
Mindentől függetlenül a vevőknek csak olyan, később megépülő új lakásokra érdemes csak hitelt felvenni, ahol meggyőzödtek arról, hogy a lakásokat építő cég vagy vállalkozó megbízható, és a fejlesztés is minden bizonnyal megvalósul az előzetes terveknek megfelelően. Az ugyanis még egyelőre kérdéses, hogy az előzetes tervektől eltérően megvalósult vagy meg nem valósult fejlesztések közvetlen és járulékos költségeit végső soron ki fizeti. A jogszabálytervezet szerint
elidegenítési tilalom is kivethető a később megépülő tulajdoni hányadra, amit a bankok valószínűleg alkalmazni fognak.
Ez gátat szabhat a hitelből finanszírozott spekulatív célú vásárlásoknak. Balogh László példaként elmondta: ez akkor fordul elő, ha valaki minimális önerővel száll be egy új lakásba, majd a projekt befejezése előtt magasabb áron értékesíti a még el nem készült lakást. Ezt a lehetőséget a bankok és a fejlesztők azért zárnák le, mivel a hitel a vásárlóhoz kötődik, nem biztos, hogy egy új vevő ugyanannál a banknál hitelképes lenne. A befektetési célú továbbértékesítés viszont jó eséllyel nem szűnik meg teljesen: ha a beruházó hozzájárul, a kivitelezési szakaszban vevőkijelölési joggal továbbra is lehetséges maradhat a lakások értékesítése.
Két érdekes rész a tervezetből
"A társasházi építményi jogánál fogva a jogosult jogosultságot szerez az adásvételi szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén a felépítendő épületben −az alapító okirat szerint − kialakítandó lakásra vonatkozó tulajdonjog megszerzésére, az épület felépítése előtt pedig a társasházi építményi jog jogosultja a jelzálogjogosultat megillető jogokat gyakorolhatja az ingatlanra vezetett végrehajtás, illetve a társasházi építményi jog kötelezettjének felszámolása esetén az általa kifizetett vételár vagy vételárrészlet tekintetében fennálló követelése erejéig."
"A társasházi építményi jog zálogjoggal való megterhelése esetén a zálogjog biztosítása érdekében a társasházi építményi jogra elidegenítési és terhelési tilalmat, elidegenítési tilalmat vagy terhelési tilalmat (a továbbiakban együtt: elidegenítési és terhelési tilalom) is lehet alapítani, és azt be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A társasházi építményi jogot terhelő zálogjog bejegyzése iránti kérelemben nyilatkozni kell, hogy a társasházi építményi
jogot terhelő zálogjog helyébe a 11/B. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jelzálogjog vagy önálló zálogjog lép."
Milyen hatással van az Otthon Start Program az új lakásokra és mennyibe kerülnek jelenleg?
Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start Program látványosan élénkíti a keresletet: a használt lakások iránti érdeklődés növekedésének 74 százaléka június és szeptember között a program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelnek megfelelő ingatlanokra koncentrálódott. Az új lakások esetében ugyanez viszont csak 67 százalék volt, vagyis az új lakások kereslet növekedését kisebb mértékben magyarázta a 3 százalékos hitel, mint a használtakét.” Ez részben a lakáspiaci dominóhatással magyarázható – a lakásukat eladó továbbköltözőket ugyanis már nem korlátozza a programban előírt 1,5 milliós négyzetméterár- és 100–150 milliós árhatár. Ezen kívül a szeptemberi állampapír-kamatkifizetések is fokozhatták a vásárlói aktivitást az új lakások piacán, a programtól függetlenül.
Az oldal teljes kínálatában szereplő eladó új fővárosi társasházi lakások esetében a négyzetméterárak középértéke 1,61 millió forint. A legszélesebb választékot a XIII. és a XI. kerület nyújtja, előbbiben 1,68 millió, utóbbiban 1,71 millió a medián négyzetméterár. A legdrágább új lakások az I., a II., a XII. és az V. kerületben találhatóak: 2,8-3,5 milliós összeggel számolhatnak az érintett vevőjelöltek. A legolcsóbb városrészekben, így például a XXI, a X. és XVII. kerületben 1,05-1,1 millió forint körüli négyzetméterárszint a jellemző. A vármegyeszékhelyek közül Győrben, Debrecenben és Szegeden a legnagyobb a kínálat, ahol 1,1 millió, 1,2 millió és 1,4 millió forintos négyzetméterárral számolhatnak a vásárlást tervezők. Miközben Szegeden majdnem 1,4 millió forintos medián négyzetméteráron kínálják eladásra az új lakásokat, Kecskeméten 1,2 millió forintért. Székesfehérvárt pedig kereken 1,19 milliós összeg jellemzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Íme az első balatoni település, ahol megadóztatják az ingatlanvásárlást
A betelepülők fizethetnek.
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Épül a jövő adatközpontja.
Fontos céget vásárolt meg az IKEA
A svéd bútoróriás mesterséges intelligenciával forradalmasítja a szállítást.
Autófinanszírozási botrány rázta meg Nagy-Britanniát, horrorisztikus kártérítést fizethetnek a bankok
Úgy játszottak a jutalékokkal, ahogy nem kellett volna.
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
Hamarosan piacra kerülnek.
Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla
Így tisztelegnek a bölcs vezér személye előtt.
Mérgező gázfelhő szabadult el Németország egyik települése felett
Riasztást adtak ki a hatóságok.
Súlyos devizapiaci kockázatokra figyelmeztette a világ bankjait az IMF
Féléves Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentésében hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap.
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!