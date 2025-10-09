Magyarok tömegei akarnak 10 százalék önerővel lakáshitelt felvenni

A 41 év felettiekre is kiterjesztette az MNB a 10%-os önerőt, pontosabban a lakásfedezet forgalmi értékének arányában a 90%-os hitelfelvétel lehetőségét, szeptember 2-án hatályba is lépett a változás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki jogosult lenne az Otthon Start Programban a 10%-os önerő lehetőségére, ugyanis az elsőlakás-vásárló fogalma jóval szűkebb a jegybank adósságfék-szabályaiban, mint a kormány Otthon Start Programjában. Aki nem felel meg a 10%-os önerőre vonatkozó adósságfék-szabályoknak, az csak minimum 20%-os önerővel szerezhet ingatlant, kivéve egy sokak számára járható menekülőutat, a pótfedezet bevonását. A részletekről itt írtunk.
A Portfolio és az MBH Bank keddi közös rendezvényén elhangzott: az Otthon Start iránt érdeklődők 50%-a egyedülálló fiatal az MBH Banknál, az átlagéletkor 36 év, és minden második esetben legalább egy adóstárs is csatlakozik az ügylethez. Az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az átlagos futamidő 23 év, tehát a maximális 50 milliót és 25 évet jellemzően nem használják ki maradéktalanul az ügyfelek, a maximális összeget minden 5. ügyfél igényli. Az ügyletek 10-15%-ában kiegészítő hitelt is kérnek a hitelfelvevők, ami lehet piaci lakáshitel, munkáshitel, babaváró hitel, CSOK Plusz és falusi CSOK is, ezt a kérdést élethelyzet alapján érdemes megválaszolni. 10-ből 9 esetben használt lakást vásárolnának az ügyfelek, az igénylések egyötöde származik Budapestről, az átlagos ingatlanérték országosan az értékbecslések alapján 43 millió forint körül alakul, minden hatodik esetben 10% önerővel kérik az ügyfelek a hitelt, legalábbis az MBH Banknál.
Bár a teljes bankszektor adatait még nem ismerjük, ha ez így lesz a piac egészében is, akkor bizony jelentősen megugorhat a 10% önerő súlya a magyar lakáshitelpiacon a program hatására. Az MNB csütörtökön közzétett adatai alapján ugyanis a program bejelentése előtt alig 3% volt ezeknek a 20%-nál alacsonyabb önerővel felvett lakáshiteleknek az aránya az új kihelyezésekben, igaz, akkor még csak a 41 év alatti elsőlakás-vásárlók vehették fel így a lakáshiteleket, szeptember elejével ezt a korhatárt, ahogy említettük, az MNB eltörölte.
Érdekesek az MNB friss adatai a hitelfelvevők (pontosabban a főadós) életkora szempontjából is. Év elejétől év közepéig kissé emelkedett, 18%-ról 21%-ra nőtt a 30 év alattiak aránya a lakáshitelpiacon, és elmondható, hogy 10-ből 6 hitelfelvevő 40 év alatti volt. Magas arányukat részben az is magyarázza, hogy a legtöbb banknál nem adnak lakáshitelt olyan érdeklődőknek, akik a futamidő várható lejártakor betöltenek egy bizonyos (jellemzően 75 vagy 70 éves) életkorhatárt, számukra általában egy adóstárs bevonása a megoldás. Míg a piaci lakáshiteleknél az adóstárs bevonásának a lehetőségei egészen szélesek, az Otthon Start Programban csak házastársat, apóst-anyóst (a házastárssal együtt), illetve szülőt lehet bevonni adóstársnak, ez a lehetőség a jóval fiatalabb házastársat leszámítva általában nem jelent könnyebbséget a korhatár elérésével szemben. Az idősebb Otthon Start-hitelfelvevők számára sokszor a rövidebb futamidő a járható út, ám ez egyúttal magasabb törlesztőrészlettel jár.
Az MNB adatai hitelcél szerint is bemutatják, mekkora a lakáshitelek átlagos fedezeti mutatója (loan-to-value, LTV), vagyis a lakáshitel összege a fedezeti ingatlan forgalmi értékének az arányában. Az Otthon Start bejelentése előtt a használt lakások esetében volt a legmagasabb ez az érték: a két évvel korábbi 55% alatti szintről 60% fölé kúszott. Amennyiben elterjednek az Otthon Startnak köszönhetően a 20% alatti, akár 10%-os önerővel felvett lakáshitelek, ez az arány még tovább emelkedhet.
