Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták

A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo az elemzői előrejelzések szerint profitálni fog az újjáéledő üzletkötésekből, miközben az amerikai gazdaság ellenállóképessége miatt továbbra is jó helyzetben vannak a hiteladósok, így a lakossági üzletágak is szép eredményt termelhetnek.
A befektetők különös figyelmet fordítanak majd a gazdasági kommentárokra, valamint a befektetési banki tevékenységgel és kereskedéssel kapcsolatos várakozásokra.
A fúziók és felvásárlások (M&A) piaca fellendült az elmúlt negyedévben, miután korábban az év elején megtorpant Donald Trump elnök vámbejelentései nyomán. A szabályok enyhülése és a további kamatcsökkentési várakozások is segítettek feloldani az M&A-piacot, ami miatt a JPMorgan az egyik legforgalmasabb nyarát élte meg az üzletkötések terén.
A Piper Sandler elemzői szerint a harmadik negyedévben szeptember közepéig 49 M&A-üzletet jelentettek be, szemben a második negyedévi 39-cel és az előző év azonos időszakának 32-es számával. A globális M&A értéke elérte a 2600 milliárd dollárt, ami 2021 óta a legmagasabb az év első hét hónapjában.
A bankok kereskedési bevételei is várhatóan növekedni fognak, annak ellenére, hogy a harmadik negyedév hagyományosan kevésbé intenzív időszak a kereskedés szempontjából. A Jefferies elemzői szerint a 2025-ös harmadik negyedév megtörte ezt a trendet, erős részvénykereskedelmi volumenekkel és élénk tevékenységgel a kötvény-, deviza- és árupiacokon.
A befektetők a nettó kamatbevételre (NII) vonatkozó előrejelzésekre is összpontosítanak majd, a várakozások várhatóan stabilak maradnak, mivel az amerikai gazdaság ellenálló. A legnagyobb bankok szerint az amerikai fogyasztók továbbra is jó pénzügyi helyzetben vannak, és a hitelfelvevők továbbra is törlesztik hiteleiket. A befektetők figyelni fogják a hitelfelvevők késedelmes fizetéseiben vagy nemteljesítéseiben bekövetkező változásokat is.
Ami az elemzői várakozásokat illeti,
- a JPMorgan Chase várhatóan több mint 10%-os részvényenkénti nyereségnövekedést jelent majd, amit az erős befektetési banki díjak és piaci bevételek hajtanak,
- a Bank of America EPS-e közel 17%-kal,
- a Citigroupé 26%-kal,
- a Goldman Sachsé közel 31%-kal,
- a Morgan Stanley-é pedig több mint 11%-kal nőhet az elemzői várakozások szerint,
- a Wells Fargo esetében a befektetők a bank növekedési terveire összpontosítanak, miután a szabályozók idén feloldották az 1950 milliárd dolláros eszközállományi korlátot, valamint figyelemmel kísérik a bank NII-iránymutatását is, amelyet júliusban csökkentettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Kulcsfontosságú a légvédelemben.
Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival
A mellét, a szárnyát vagy a combját?
Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt
Véleményt mondott a Költségvetési Tanács az idei büdzséről.
Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát
Megmenekülhet a válságos helyzetbe került ország.
Történelmi fordulat jöhet a jegybanki tartalékokban, kulcsszerepet kaphat az arany és a bitcoin
Hátrébb szorulhat a dollár.
Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút
Az elnök személyesen is ott lesz az aláíráson.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.