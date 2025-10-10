Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták

A hat legnagyobb amerikai bank várhatóan növekvő harmadik negyedéves eredményekről fog számot adni a jövő héten, ami elsősorban a befektetési banki tevékenység fellendülésének lesz köszönhető - írja a Reuters.

A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo az elemzői előrejelzések szerint profitálni fog az újjáéledő üzletkötésekből, miközben az amerikai gazdaság ellenállóképessége miatt továbbra is jó helyzetben vannak a hiteladósok, így a lakossági üzletágak is szép eredményt termelhetnek.

A befektetők különös figyelmet fordítanak majd a gazdasági kommentárokra, valamint a befektetési banki tevékenységgel és kereskedéssel kapcsolatos várakozásokra.

A fúziók és felvásárlások (M&A) piaca fellendült az elmúlt negyedévben, miután korábban az év elején megtorpant Donald Trump elnök vámbejelentései nyomán. A szabályok enyhülése és a további kamatcsökkentési várakozások is segítettek feloldani az M&A-piacot, ami miatt a JPMorgan az egyik legforgalmasabb nyarát élte meg az üzletkötések terén.

A Piper Sandler elemzői szerint a harmadik negyedévben szeptember közepéig 49 M&A-üzletet jelentettek be, szemben a második negyedévi 39-cel és az előző év azonos időszakának 32-es számával. A globális M&A értéke elérte a 2600 milliárd dollárt, ami 2021 óta a legmagasabb az év első hét hónapjában.

A bankok kereskedési bevételei is várhatóan növekedni fognak, annak ellenére, hogy a harmadik negyedév hagyományosan kevésbé intenzív időszak a kereskedés szempontjából. A Jefferies elemzői szerint a 2025-ös harmadik negyedév megtörte ezt a trendet, erős részvénykereskedelmi volumenekkel és élénk tevékenységgel a kötvény-, deviza- és árupiacokon.

A befektetők a nettó kamatbevételre (NII) vonatkozó előrejelzésekre is összpontosítanak majd, a várakozások várhatóan stabilak maradnak, mivel az amerikai gazdaság ellenálló. A legnagyobb bankok szerint az amerikai fogyasztók továbbra is jó pénzügyi helyzetben vannak, és a hitelfelvevők továbbra is törlesztik hiteleiket. A befektetők figyelni fogják a hitelfelvevők késedelmes fizetéseiben vagy nemteljesítéseiben bekövetkező változásokat is.

Ami az elemzői várakozásokat illeti,

a JPMorgan Chase várhatóan több mint 10%-os részvényenkénti nyereségnövekedést jelent majd, amit az erős befektetési banki díjak és piaci bevételek hajtanak,

a Bank of America EPS-e közel 17%-kal,

a Citigroupé 26%-kal,

a Goldman Sachsé közel 31%-kal,

a Morgan Stanley-é pedig több mint 11%-kal nőhet az elemzői várakozások szerint,

a Wells Fargo esetében a befektetők a bank növekedési terveire összpontosítanak, miután a szabályozók idén feloldották az 1950 milliárd dolláros eszközállományi korlátot, valamint figyelemmel kísérik a bank NII-iránymutatását is, amelyet júliusban csökkentettek.

