Új csalási módszer jött divatba, a bankokat is hibáztatják

A romantikus csalás gyorsan terjedő pénzügyi bűncselekmény: az esetek száma tavaly 9 százalékkal nőtt. A csalók hamis romantikus kapcsolatot vagy barátságot építenek ki – jellemzően közösségi médiában és társkereső oldalakon –,
majd pénzküldésre veszik rá az áldozatokat.
Az FCA által áttekintett ügyek között volt olyan, ahol az áldozat több mint 428 ezer fontot veszített. Egy másik esetben valaki egy éven át 403 utalást teljesített a csalónak, összesen több mint 72 ezer font értékben. Az érintett vállalat elismerte, hogy nem azonosította a hosszan tartó, a szokásostól eltérő aktivitást.
A felügyelet szerint a beavatkozást és a megelőzést nehezíti, hogy az áldozatok a csaló "bűvkörében" lehetnek, és sokszor nem fogadják el, hogy átverik őket. Az FCA által vizsgált esetek csaknem felében az érintettek rákérdezésre sem közölték a tranzakciók valódi célját.
Bár a pénzügyi szolgáltatók többnyire megfelelően kezelik a kockázatokat, a felügyelet több példát talált arra, hogy elszalasztották a gyanús tranzakciók kiszűrésének lehetőségét.
Ez arra utal, hogy a cégek hatékonyabban is beállíthatnák monitoringrendszereiket
– közölte az FCA, hozzátéve, hogy egyes szolgáltatóknak javítaniuk kell a dolgozók képzését is a vészjelek felismerésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek.
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
