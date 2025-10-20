  • Megjelenítés
Új csalási módszer jött divatba, a bankokat is hibáztatják
Bank

Új csalási módszer jött divatba, a bankokat is hibáztatják

Portfolio
Tavaly 108 millió fontot csaltak ki romantikus vagy álrandi-csalásokkal az Egyesült Királyságban; a brit pénzügyi felügyelet (FCA) szerint a bankoknak és a fizetési szolgáltatóknak fejleszteniük kell a tranzakciófigyelő rendszereiket és a dolgozói képzést, hogy hatékonyabban védjék ügyfeleiket - írta a Finextra. A csalások témájáról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is.

A romantikus csalás gyorsan terjedő pénzügyi bűncselekmény: az esetek száma tavaly 9 százalékkal nőtt. A csalók hamis romantikus kapcsolatot vagy barátságot építenek ki – jellemzően közösségi médiában és társkereső oldalakon –,

majd pénzküldésre veszik rá az áldozatokat.

Az FCA által áttekintett ügyek között volt olyan, ahol az áldozat több mint 428 ezer fontot veszített. Egy másik esetben valaki egy éven át 403 utalást teljesített a csalónak, összesen több mint 72 ezer font értékben. Az érintett vállalat elismerte, hogy nem azonosította a hosszan tartó, a szokásostól eltérő aktivitást.

A felügyelet szerint a beavatkozást és a megelőzést nehezíti, hogy az áldozatok a csaló "bűvkörében" lehetnek, és sokszor nem fogadják el, hogy átverik őket. Az FCA által vizsgált esetek csaknem felében az érintettek rákérdezésre sem közölték a tranzakciók valódi célját.

Bár a pénzügyi szolgáltatók többnyire megfelelően kezelik a kockázatokat, a felügyelet több példát talált arra, hogy elszalasztották a gyanús tranzakciók kiszűrésének lehetőségét.

Ez arra utal, hogy a cégek hatékonyabban is beállíthatnák monitoringrendszereiket

– közölte az FCA, hozzátéve, hogy egyes szolgáltatóknak javítaniuk kell a dolgozók képzését is a vészjelek felismerésére.

Portfolio Banking Technology 2025
A csalások témájáról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is.
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Azonnali feljelentést tett az MNB egy csalóval szemben

Szép csendben fosztogatják a magyarok bankszámláit, de legalább már van minek örülni is

Ráeresztették az AI-t a mobilokra, egyetlen gombnyomásra lebuknak a csalók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
societe generale shutter
Bank
Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország
Pénzcentrum
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility