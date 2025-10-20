Új csalási módszer jött divatba, a bankokat is hibáztatják

A romantikus csalás gyorsan terjedő pénzügyi bűncselekmény: az esetek száma tavaly 9 százalékkal nőtt. A csalók hamis romantikus kapcsolatot vagy barátságot építenek ki – jellemzően közösségi médiában és társkereső oldalakon –,

majd pénzküldésre veszik rá az áldozatokat.

Az FCA által áttekintett ügyek között volt olyan, ahol az áldozat több mint 428 ezer fontot veszített. Egy másik esetben valaki egy éven át 403 utalást teljesített a csalónak, összesen több mint 72 ezer font értékben. Az érintett vállalat elismerte, hogy nem azonosította a hosszan tartó, a szokásostól eltérő aktivitást.

A felügyelet szerint a beavatkozást és a megelőzést nehezíti, hogy az áldozatok a csaló "bűvkörében" lehetnek, és sokszor nem fogadják el, hogy átverik őket. Az FCA által vizsgált esetek csaknem felében az érintettek rákérdezésre sem közölték a tranzakciók valódi célját.

Bár a pénzügyi szolgáltatók többnyire megfelelően kezelik a kockázatokat, a felügyelet több példát talált arra, hogy elszalasztották a gyanús tranzakciók kiszűrésének lehetőségét.

Ez arra utal, hogy a cégek hatékonyabban is beállíthatnák monitoringrendszereiket

– közölte az FCA, hozzátéve, hogy egyes szolgáltatóknak javítaniuk kell a dolgozók képzését is a vészjelek felismerésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images