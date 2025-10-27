Bejelentette a kormány az új Otthontámogatás részleteit, itt vannak az 1 milliós lehetőség feltételei

Kik jogosultak?
Az 1 milliós Otthontámogatást igénybe vehetik
- a törzskönyvi jogi személynél (pl. önkormányzatnál, költségvetési szervnél), rendvédelmi szerveknél dolgozók, hivatásos vagy szerződéses katonák, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos tagjai,
- - a felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények dolgozói, köztük az egyházak és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott intézmények dolgozói,
- a közfeladat-ellátásában résztvevő, egyházi szolgálati jogviszonyban álló személyek,
- a közfoglalkoztatottak,
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók,
- egészségügyi dolgozók,
- a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátást végző fogorvosok,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek,
- a polgármesterek, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai.
Nem jogosult viszont az, aki kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében lát el tevékenységet az adott állami szervezeteknek, a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az önkéntes tartalékos katonák e jogviszonyukra tekintettel.
Mire és mennyi használható fel?
Az Otthontámogatás
- hatályos, hitelintézettel kötött lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez, vagy
- lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez igényelhető (nem egyértelmű, de valószínűsíthető a szükséges nyilatkozat tartalma alapján, hogy csak hitelfelvétel esetén működik ez is – a szerk.)
Kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez használható fel, ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is. Adott naptári évre vonatkozóan vagy csak hiteltörlesztési, vagy csak önerő célú Otthontámogatás iránti igény nyújtható be.
Éves keretösszege jogosultanként legfeljebb nettó 1 millió forint, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll, más esetben annak időarányos része.
Az Otthontámogatás alanyi jogon jár, ha a támogatásra jogosult azt igényli, és a támogatás a jogosult tartós távolléte esetén is jár. A részmunkaidőben foglalkoztatottak az Otthontámogatás – teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Az adós és az adóstárs Otthontámogatása – ha mindketten jogosultak – együttesen is felhasználható ugyanazon lakáskölcsön-szerződés céljára, ha mindketten már a lakáskölcsön-szerződés megkötésekor kötelezettek voltak. Az Otthontámogatás az éves keretösszeg erejéig több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható. A próbaidőn lévő foglalkoztatottak nem vehetik igénybe, és aki egyidejűleg több jogcímen is jogosult Otthontámogatásra, azt csak egy – a választása szerinti – jogviszonya alapján veheti igénybe.
Az Otthontámogatás előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre nem használható fel.
Hogyan kell igénybe venni?
Az érintett munkáltatóknak 2025. november 15. napjáig elektronikus úton kell bejelenteniük a Kincstár részére, hogy Otthontámogatást kívánnak nyújtani az általa foglalkoztatott jogosultak számára. A fenntartóval rendelkező munkáltatók a fenntartójuknál teszik meg az előzetes igénybejelentést.
A foglalkoztatottakat 2025. december 1. napjáig kell megkeresni azzal a tájékoztatással, hogy az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándék tárgyhónap első napjáig, majd az követően folyamatosan bejelenthetik a munkáltatónál. Hiteltörlesztési célú igénybevételhez évente egy bejelentés megtétele szükséges.
A jogosultak az Otthontámogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat a meghatározott adatok közlésével a munkáltatónál jelentik be, akik az adott hónap 1-jéig beérkezett munkavállalói bejelentéseket az adott hónap 15-éig, a 2026. március 1-je után beérkezett munkavállalói bejelentéseket pedig negyedéve nyújtják be a Kincstárhoz. 2026 tekintetében az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1. napja.
A magyar állam az Otthontámogatás fedezetét a Kincstár útján, közterhekkel növelten biztosítja a munkáltató részére.
Hogyan folyósítják?
A munkáltató
- a hiteltörlesztési célú Otthontámogatást a lakáskölcsön-szerződés alapján az igénylés időpontjában előírt törlesztőrészletnek, de legfeljebb az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben, havonta legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap, majd ezt követően a jogosultsági és folyósítási feltételek fennállásáig minden hónap tizedik napjáig a kerekítés szabályai szerint folyósítja,
- a tárgyévi önerő célú Otthontámogatást egy összegben, a szükséges információk munkáltatónak történő átadását követő tizenöt munkanapon belül folyósítja
az a jogosult fizetési számlájára. Akinek a jogviszonya a tárgyév egészében fennáll, és a hiteltörlesztési célú bejelentését a határidőt követően teszi meg, az igénybejelentés előtti időszakra vonatkozó támogatás összegére is jogosult, ez esetben a bejelentés előtti támogatási összegeket a bejelentést követő első havi folyósítással együtt, egy összegben kapja meg.
Visszafizetési esetek
- Amennyiben az önerő célú Otthontámogatás igénybevétele esetén a szerződés a nyilatkozattól számított 180 napon belül nem jön létre, az Otthontámogatásra jogosult az Otthontámogatás folyósított összegét köteles visszafizetni a munkáltatónak (itt nem egyértelmű, hogy adásvételi szerződésről vagy hitelszerződésről van-e szó – a szerk.).
- Jogosulatlan igénybevétel esetén az Otthontámogatás jogosulatlanul igénybe vett részét a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.
- Ha a munkáltató tudomására jut, hogy év közben nagyobb összegben fizetett ki Otthontámogatást, mint amelyet a jogosult törlesztőrészlet jogcímen igényelhetett volna, az Otthontámogatásra jogosultnak vissza kell fizetnie a hiteltörlesztési célú Otthontámogatásnak azt a részét, amely a lakáskölcsönszerződés szerint fizetendő törlesztőrészlet vagy lízingdíj összegét meghaladja.
- A lakáskölcsön-szerződés semmissége, felbontása, vagy a lakáskölcsön-szerződéstől történő elállás esetén, ha a) az a jogosult döntéséből fakad vagy neki róható fel, és b) arra a megkötésétől számított két éven belül kerül sor, a kifizetett Otthontámogatások teljes összegét a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben vissza kell fizetni.
- Ha a jogosult a lakáskölcsön-szerződés szerinti törlesztőrészletet nem fizeti meg, vagy a törlesztőrészlet megfizetésével három hónapot meghaladó késedelembe esik, a meg nem fizetett, vagy a késedelmes törlesztő részlethez nyújtott hiteltörlesztési célú Otthontámogatást köteles visszatéríteni, az ilyen helyzetet köteles bejelenteni munkáltatójának, ajogosult elveszíti az alanyi jogát az Otthontámogatás további folyósítására.
- Ha a jogosult a munkaviszonyát hat hónapon belül egyoldalúan, vagy az ő kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntetik, akkor köteles, a jogviszony megszüntetését követő egy hónapon belül, az addig részére folyósított Otthontámogatás teljes összegét – a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben – visszafizetni. Ugyanez érvényes, ha a jogosult felróható magatartása miatt, egyoldalúan szünteti meg a munkáltató a jogviszonyt.
- A munkáltató a visszafizetési kötelezettség teljesítésére méltányosságból legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet.
Mire elég havi 83 ezer forint?
A várható legjellemzőbb felhasználási mód, vagyis a normál havi hiteltörlesztés esetén az érintettek jellemzően tisztában vannak vele, hogy a havi 83 333 forint a havi törlesztési terhük hányad részétől szabadítja meg őket, mindenesetre az alábbi táblázatban összefoglaljuk azt, hogy ekkora havi támogatás mekkora tartozásösszeg, kamat és futamidő mellett elég a teljes hiteltörlesztés fedezésére. A táblázat eredeti hitelösszeggel is értelmezhető teljes futamidő figyelembevételével, illetve aktuális hiteltartozással is, csak ebben az esetben a hátralévő futamidőkét ételmezve a feltüntetettet. Számításunk során azt kaptuk, hogy ez a havi támogatási összeg
elég lehet egy 3%-os kamatozású, 17,6 milliós, huszonötéves futamidejű Otthon Start hitel vagy egy 6%-os kamatozású, 11,6 milliós, húszéves lakáshitel havi törlesztőrészletének a fedezésére.
Mire elég 1 millió forint, ha önerőként használjuk?
Egymillió forint természetesen nem nagy önerő, az általános 20%-os önerőelvárás mellett legfeljebb 5 millió forint lakáshitel felvételére elég, és még a 10%-os önerőt lehetővé tevő Otthon Start hitelprogram esetében is legfeljebb 10 millió forint vehető fel vele. Reális azonban, hogy egy
50 milliós Otthon Start hitel 10%-os, vagyis 5 milliós önrészének az egyötödét ebből fizeti ki a hitelfelvevő.
A 10%-os önerő persze rengeteg lakáshitel esetében nem elégséges, részletesen erről itt írtunk.
Egy jövőbeni hitel teljes megfizettetése is lehetséges az állammal
Számos olyan eset lehetséges, amikor szükségünk lenne egy hitelre, az történetesen lakáscélú is lehet, azonban a kinézett hitel törlesztőrészlete nem fér bele a havi költségvetésünkbe. Akkor nyújthat ilyen esetben támogatást az állam, ha a hitel lakáscélúnak minősül. Mekkora hitelt tudunk úgy felvenni a támogatással, hogy az állam törlesszen helyettünk? Visszajutunk az 1. példa számításához. Ugyanakkor most más kamatokat és futamidőt mutatunk be, hiszen nem egy meglévő, hanem egy új hitelről lenne szó, amelynél azzal is számolunk esetleg, hogy a program nem fog olyan sokáig élni, talán csak 3 vagy 5 évig. Elmondható, hogy
5 éves futamidő és 7%-os kamat mellett egy 4,2 milliós hitelt tudunk így kifizettetni teljesen az állammal a futamidő alatt, ha 5 évig fennmarad a program.
A folyósítási kérelem tartalma
Az alábbi adatokat kell megadni és nyilatkozatokat kell majd megtenni a november 4-éig véleményezhető rendelettervezet szerint:
