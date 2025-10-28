  • Megjelenítés
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál
Portfolio
A Takarékossági Világnap alkalmából bruttó 7 százalékos akciós betéti kamat lesz elérhető a MagNetnél – közölte a bank.
A MagNet Bank 2025. október 27. és november 14. között akciós kamattal kínálja a lakossági Prizma HUF 3 havi lekötött betétet, amelynek kamata 7,08% (EBKM: 7,00%).

Az akciós kamat új forrásra vonatkozik.

Az akció ideje alatt a MagNet Bank minden, az akciós lakossági forint Prizma betétben elhelyezett összeg után 1 ezreléket ajánl fel a Tűzcsiholó Egyesület Adósságkezelési programja számára.

Címlapkép forrása: Portfolio

