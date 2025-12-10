2026-ban is hatalmas devizaeladósodással készül Magyarország

Van mozgástér, ha nem kapjuk meg a SAFE-hitelt
Az alapforgatókönyvünk az, hogy a SAFE-hitelkeretet meg fogjuk kapni, de
elég széles az eszköztárunk, hogy az esetlegesen kieső összeget tudjuk pótolni, ha ez nem áll rendelkezésre
- hangsúlyozta Hoffmann Mihály.
Még nem tudni, mikor jön a devizakötvény
A tervezett devizakötvény-kibocsátás időzítését egyelőre nem tudom elmondani, egyelőre a devizanemről sem született döntés, értelemszerűen az euró és a dollár a két elsődleges deviza - mondta újságírói kérdésre az adósságkezelő vezetője.
Változnak a benchmarkok
A nettó kibocsátás 2026-ban csökkenhet az idei évhez képest, ami kényelmes és biztonságos kiinduló helyzetet jelent. A nettó forint kibocsátás 376 milliárd forinttal csökkenhet, ennek a legfontosabb eleme a kötvénypiac, ahol közel ezer milliárd forinttal csökkenhet a nettó kibocsátás. Eközben a lakosságtól az idei 842 milliárd forint után 1000 milliárdos nettó finanszírozásra számít az ÁKK.
A nettó devizakibocsátás 2541 milliárd forint lehet, ebből közel 2 milliárd euró, 781 milliárd forint lehet a SAFE-hitel – hangsúlyozta Hoffmann Mihály.
A fix kamatozású papírokra vonatkozó benchmark sávot 60-80-ról 70-90%-ra emeli az ÁKK, illetve
a devizaadósság részarányára vonatkozó benchmark legfeljebb 30%-ról 30% plusz-mínusz 3%-ra emelkedik – jelentette be Hoffmann Mihály.
Utóbbi lépés oka az, hogy rugalmasabb legyen a benchmark, hiszen például a forintárfolyam ingadozása is befolyásolhatja a devizaarány alakulását.
Marad a három pillér
Az adósságfinanszírozásnak továbbra is három fontos forrása van, a forint intézményi piac, a lakossági piac és a deviza intézményi piac – emlékeztetett Hoffmann Mihály, az ÁKK elnök-vezérigazgatója. Ezek a pillérek nagyon stabilan alakultak az utóbbi években. Kiemelte, hogy a forint intézményi piacon erős kereslet mellett sikerült állampapírokat értékesíteniük kétszeres fedezettség mellett. Emellett a hozamok és a felárak is stabilan alakultak. A lakossági piacon az állampapír-állomány emelkedett, miközben a portfólió átrendeződött. A devizapiacon 2025-ben három sikeres kibocsátást hajtott végre az ÁKK euróban, dollárban és kínai renminbiben.
A devizaadósság részarányával kapcsolatban az ÁKK most azzal számol, hogy az idei év végén 29,9% lesz, ami megfelel a legfeljebb 30%-os benchmark értéknek.
Uniós hitelkeret
Az uniós SAFE hitelkeret kedvező, hosszútávú finanszírozási lehetőség a honvédelmi beszerzésekre. A 150 milliárd eurós összegből Magyarország 17,4 milliárd eurót igényelt, amely meghaladja a számunkra előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós összeget – mondta az NGM államtitkára. Szerinte ezzel a hitelkerettel
mintegy 2 százalékponttal olcsóbb finanszírozást tud a kormány elérni, mint ami eddig rendelkezésre állt.
A SAFE-hitel miatt nem lesz magasabb az államadósság, ugyanazt az adósságpályát kedvezőbb feltételekkel tudjuk finanszírozni. A kérelem elbírálása 2026 elején várható, illetve az összeg 15%-át kitevő előleg folyósítása megtörténhet a jövő év első felében.
A költségvetés stabil
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is 5%, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet. Az elsődleges egyenleg 2025-benb 1,1%-os, jövőre pedig 1,2%-os hiányt mutathat – kezdte a sajtótájékoztatót Kisgergely Kornél államtitkár.
A fenti feltételek mellett az államadósságráta 73,5%-on stagnálhat, vagyis azzal számolnak, hogy
nem fog emelkedni 2024 végéhez képest.
Ahhoz, hogy a 2026-os költségvetés hiánycélját megerősítsük, szükség volt 192 milliárd forintnyi költségvetési tartalék zárolására a kiadási oldalon, illetve a bankadó megemelésére a bevételi oldalon, ami 185 milliárd forintos többletbevételt eredményezhet – mondta Kisgergely Kornél.
Hamarosan kiderül, kitől kér kölcsön pénzt Magyarország 2026-ban
Délután egy órától sajtótájékoztatón mutatja be Magyarország 2026-os finanszírozási tervét Kisgergely Kornél, az NGM államtitkára és Hoffmann Mihály, az ÁKK vezetője. A szokásos dokumentumban az szerepel majd,
milyen forrásokból tervezik finanszírozni a 2026-os költségvetési hiányt és a lejáró állampapírokat.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hónapja jelentette be, hogy a kormány a GDP 5%-ára emeli a 2025-ös és 2026-os hiánycélt. Ez azt jelenti, hogy jövőre az elfogadott költségvetéshez képest 1227 milliárd forinttal magasabb lehet a pénzforgalmi hiány, ami így 5445 milliárd forintot tehet ki. Ez jelentheti az állam nettó finanszírozási igényét, amit az ÁKK-nak állampapír-kibocsátásokból elő kell teremtenie.
A miniszter arra is utalt, hogy a fenti extra finanszírozási igényt az év elején várhatóan devizakötvény-kibocsátásból fedezi majd az állam. Vagyis vélhetően tovább emelkedik majd a teljes adósságon belül a deviza részarány, ami 2025-ben átlépte a 30%-os határt.
A mai sajtótájékoztatón Hoffmann Mihály bemutathatja, hogy a közel 500 milliárd forintos devizalejárat mellett mekkora kibocsátással készül az ÁKK. Emellett kulcskérdés lehet az is, tervez-e bármilyen változtatást az adósságkezelő a lakossági állampapírok piacán, jöhetnek-e új termékek vagy változhatnak-e a kondíciók.
