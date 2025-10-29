  • Megjelenítés
Szabályosan felrobbant a legnagyobb svájci bank nyeresége
Szabályosan felrobbant a legnagyobb svájci bank nyeresége

Nemcsak a legnagyobb német, hanem a legnagyobb svájci bank is szerdán reggel tette közzé gyorsjelentését. Az elemzői várakozások csaknem duplájára rúgó nyereséggel örvendeztette meg részvényeseit a harmadik negyedévben a UBS, köszönhetően a volatilis piaci környezetnek, amely igencsak aktivizálta az ügyfeleket. Egy nagy céltartalék-feloldás megjelenése, illetve egy céltartalék-képzés elmaradása is segített a harmadik negyedévben.

A UBS közölte, hogy a harmadik negyedévi nettó profitja

74%-kal 2,5 milliárd dollárra emelkedett, és ezzel jelentősen felülmúlta az 1,29 milliárd dolláros várakozásokat,

mivel a bevételek a globális vámpolitikai változások okozta pénzügyi piaci volatilitás eredményeként jócskán emelkedtek. A társaság befektetési banki részlegének bevételei a globális banki tevékenységben 52%-kal, a kereskedésben pedig 14%-kal nőttek az előző évhez képest, ami mindkét üzletágban rekordot jelent - írja a Reuters.

Az eredmény javulásához hozzájárult egy 688 millió dolláros jogi céltartalék feloldása is, amely főként a Credit Suisse lakossági jelzálogfedezetű értékpapír-üzletágának rendezéséhez és egy franciaországi UBS-ügyhöz kapcsolódik.

A UBS nettó 38 milliárd dollár ügyfélvagyont vont be vagyonkezelési üzletágába, és 18 milliárd dollárt az eszközkezelésbe, így a befektetett ügyfélvagyon értéke megközelítette a 7000 milliárd dollárt. Az Ázsiából érkező erős beáramlás bőven ellensúlyozta az amerikai kontinensen tapasztalt tőkekiáramlást.

Az egykori rivális Credit Suisse integrációja tovább haladt - írta közleményében a UBS, hozzátéve, hogy a svájci könyvelésű ügyfélszámlák több mint kétharmadát már átvezették.

A UBS szerdán közölte azt is, hogy

nem látja szükségét céltartalékképzésnek a Credit Suisse több milliárd dollár értékű AT1 kötvényeinek ügyével kapcsolatban,

amelyeket még azelőtt írtak le, hogy a UBS 2023-ban felvásárolta a bajba jutott egykori riválisát.

A bank azt követően tette ezt a nyilatkozatot, hogy egy bíróság a közelmúltban kimondta, hogy a svájci pénzpiaci felügyelet döntése, amely elrendelte az AT1-kötvények leírását, jogellenes volt. Ez kérdésessé teszi, hogy végül ki felel majd ezért az adósságért. "Véleményünk szerint ebben az ügyben nem lehetséges felelősségre vonás" - áll a UBS közleményében. "Ennek következtében nincs szükség céltartalék képzésére.” – tették hozzá.

