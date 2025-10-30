Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon

A Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni

- írja Witzmann Mihály fideszes parlamenti képviselő Facebook-posztjában.

A képviselő azt is közölte, a bizottság által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan az Országgyűlés is dönthet.

A törvényjavaslat szövege, mely egy korábbi pénzügyi salátatörvényt módosítana, így szól:

"Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, illetve a cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a háromszázezer forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a háromszázezer forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

A javaslat tehát egyrészt a kártyás készpénzfelvételekre vonatkozik, melyek túlnyomó többsége ma az ATM-eken zajlik. Másrészt a bolti kasszákból kérhető cash backre is vonatkozik 40 ezer forintig, ez a módszer ugyanakkor ma még csak szinte elhanyagolható számú boltban és kártyával működik, persze ez a jövőben változhat.

Idén áprilisban szavazták meg azt a törvényjavaslatot, amely értelmében minden településen kell lennie egy ATM-nek, ellenkező esetben akár 200 milliós bírsággal is sújthatják a bankokat.

A korábbi években a készpénz pénzfogalmi súlyának csökkenése és a költségcsökkentések miatt a bankszektor elkezdte racionalizálni, csökkenteni ATM-hálózatát, alapvetően ennek akart gátat szabni a szabályozó. A szabályozás észszerűségét viszont a szektor vitatja: eddig piaci alapon dőlt el, a forgalmi adatok alapján hol érdemes bankautomatát működtetni, most sok olyan helyszínre kellett ATM-et telepíteni vagy egy meglévőt áthelyezni, ahol sokszor kihasználatlanul állnak a gépek. Összességében csak úgy tudják teljesíteni a bankok a szabályozó elvárását, hogy új bankautomatákat is üzembe helyeznek. Emiatt is kezdett el terebélyesedni a hazai ATM-hálózat.

Ha az emelést megszavazza az Országgyűlés is, akkor a cechet ismét a bankszektor állhatja. A készpénzfelvételekre ugyanis 0,9 százalékos tranzakciós illeték vonatkozik, igaz ez a 150 ezer forint alatti havi legfeljebb két összegben felvehető készpénzre is, és vélhetően így lesz a 300 ezerig emelt plafon esetén is.

A maximális havi 150 ezer forintnyi díjmentes készpénzfelvétel után a bankok számlánként 1350 forint tranzakciós illetéket fizetnek 0,9%-os kulccsal, ez a

300 ezer forintos összeghatárral a duplájára, vagyis 2700 forintra emelkedhet.

Igaz, hogy a plasztikok segítségével egyre kevesebb készpénzt veszünk fel, és többet költünk a kártyákkal, de még így is 9172 milliárd forintnyi készpénzt vettünk fel egy év leforgása alatt idén június végéig. Egy tranzakcióval kb. 102 ezer forint készpénzt vettünk fel az ATM-ekből.

Arról nincs statisztikánk, hogy ebből mennyi tranzakció került az ingyenes készpénzfelvétel kategóriájába (amelyért a bankok nem számíthatnak fel díjat), de az biztos, hogy

TÖBB MILLIÁRDOS TEHER EZ A BANKSZEKTORNAK, AMI MOST TOVÁBB EMELKEDHET.

Nem előzmények nélküli az ingyenes készpénzefelvételi határ megemelésének ötlete, korábban több ellenzéki javaslat is ékezett ennek megemelésére, ám eddig ezek a próbálkozások elhaltak. Most nagyobb az esélye annak, hogy az Országgyűlés a kormány támogatásával támogatni fogja az emelést.

Portfolio Banking Technology 2025 Hasonló témákról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images