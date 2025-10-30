  • Megjelenítés
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Bank

Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon

A Parlament Gazdasági Bizottságában ma megszavazták azt a törvénymódosítási javaslatot, mely 300 ezer forintra emelheti a jelenleg 150 ezer forintig szóló ingyenes készpénzfelvételt. Ha a változtatást megszavazzák, a több milliárd forintos cechet ismét a bankok állhatják. 

Hasonló témákról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.

A Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni

- írja Witzmann Mihály fideszes parlamenti képviselő Facebook-posztjában.

A képviselő azt is közölte, a bizottság által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan az Országgyűlés is dönthet.

A törvényjavaslat szövege, mely egy korábbi pénzügyi salátatörvényt módosítana, így szól:

"Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, illetve a cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a háromszázezer forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a háromszázezer forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

A javaslat tehát egyrészt a kártyás készpénzfelvételekre vonatkozik, melyek túlnyomó többsége ma az ATM-eken zajlik. Másrészt a bolti kasszákból kérhető cash backre is vonatkozik 40 ezer forintig, ez a módszer ugyanakkor ma még csak szinte elhanyagolható számú boltban és kártyával működik, persze ez a jövőben változhat.

Idén áprilisban szavazták meg azt a törvényjavaslatot, amely értelmében minden településen kell lennie egy ATM-nek, ellenkező esetben akár 200 milliós bírsággal is sújthatják a bankokat.

A korábbi években a készpénz pénzfogalmi súlyának csökkenése és a költségcsökkentések miatt a bankszektor elkezdte racionalizálni, csökkenteni ATM-hálózatát, alapvetően ennek akart gátat szabni a szabályozó. A szabályozás észszerűségét viszont a szektor vitatja: eddig piaci alapon dőlt el, a forgalmi adatok alapján hol érdemes bankautomatát működtetni, most sok olyan helyszínre kellett ATM-et telepíteni vagy egy meglévőt áthelyezni, ahol sokszor kihasználatlanul állnak a gépek. Összességében csak úgy tudják teljesíteni a bankok a szabályozó elvárását, hogy új bankautomatákat is üzembe helyeznek. Emiatt is kezdett el terebélyesedni a hazai ATM-hálózat. 

Ha az emelést megszavazza az Országgyűlés is, akkor a cechet ismét a bankszektor állhatja. A készpénzfelvételekre ugyanis 0,9 százalékos tranzakciós illeték vonatkozik, igaz ez a 150 ezer forint alatti havi legfeljebb két összegben felvehető készpénzre is, és vélhetően így lesz a 300 ezerig emelt plafon esetén is.

A maximális havi 150 ezer forintnyi díjmentes készpénzfelvétel után a bankok számlánként 1350 forint tranzakciós illetéket fizetnek 0,9%-os kulccsal, ez a

300 ezer forintos összeghatárral a duplájára, vagyis 2700 forintra emelkedhet.

keszpenz1030

Igaz, hogy a plasztikok segítségével egyre kevesebb készpénzt veszünk fel, és többet költünk a kártyákkal, de még így is 9172 milliárd forintnyi készpénzt vettünk fel egy év leforgása alatt idén június végéig. Egy tranzakcióval kb. 102 ezer forint készpénzt vettünk fel az ATM-ekből.

Arról nincs statisztikánk, hogy ebből mennyi tranzakció került az ingyenes készpénzfelvétel kategóriájába (amelyért a bankok nem számíthatnak fel díjat), de az biztos, hogy

TÖBB MILLIÁRDOS TEHER EZ A BANKSZEKTORNAK, AMI MOST TOVÁBB EMELKEDHET.

Nem előzmények nélküli az ingyenes készpénzefelvételi határ megemelésének ötlete, korábban több ellenzéki javaslat is ékezett ennek megemelésére, ám eddig ezek a próbálkozások elhaltak. Most nagyobb az esélye annak, hogy az Országgyűlés a kormány támogatásával támogatni fogja az emelést.

Portfolio Banking Technology 2025
Hasonló témákról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Díjat vetett ki az OTP a revolutos, wise-os ügyfelek készpénzfelvételeire

Megvan, melyik faluba melyik bank telepít ATM-et - A Revolut ezt is megúszta

Lecsap a kormány a Revolutra, a magyar startupok is megisszák a levét a döntésnek

NGM: változik a készpénzfelvételi szabály az ATM-eknél

Megbírságolták az MBH Bankot, mert 70 ezer ügyfélnek nem küldte ki az éves díjkimutatást

Jön az ingyenes alapszámla a bankoknál, mennyit spórolhatunk vele?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Bencsik László
Bank
Bencsik László: beérett a kemény munka, Európa élvonalába került az OTP Bank
Pénzcentrum
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility