  • Megjelenítés
Jelentett a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam
Bank

Jelentett a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam

Átlépte az 1 milliárd eurót szeptember végére a Raiffeisen Bank International idei profitja, az Oroszország nélkül számított konszolidált nyereség 21 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest – derült ki a társaság harmadik negyedéves gyorsjelentéséből. A gyorsjelentésre eddig 4,1%-os emelkedéssel reagált a bank részvényárfolyama, miközben a versenytárs Erste papírjai 0,7%-os pluszt mutatnak. Johann Strobl vezérigazgató (címlapképünkön) elégedettségét fejezte ki a körülményekhez képest erős számok miatt.

Az orosz leánybank hozzájárulását a csoport teljes eredményéhez jelentősen befolyásolta a Rasperia Trading Limitednek az orosz bíróság által megítélt, a második negyedévben elszámolt kártérítés, amelyet a Raiffeisenbank orosz központi banknál vezetett számlájáról szedtek be. Ennek eredményeként

az RBI konszolidált eredménye Oroszországgal együtt most mintegy 100 millió euróval alacsonyabb, mint az Oroszország nélkül számított konszolidált eredménye

– közölte a bankcsoport.

Kapcsolódó cikkünk

Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását

Oroszország egérutat kínált a Raiffeisennek

Fájdalmas döntést hozott a Raiffeisen az orosz peres ügye miatt

A magyar leánybank az egy évvel korábbi 221 millió euró után most 182 millió eurós nyereségnél jár, a csökkenést elsősorban a nettó kamatbevételek 363 millióról 312 millió euróra történt csökkenése magyarázza.

Az első három negyedévben

  • a nettó kamatbevételek stagnáltak a csökkenő kamatszint ellenére,
  • a nettó díj- és jutalékbevételek viszont 9%-kal nőttek.

Ha csak a harmadik negyedévet és a teljes bankcsoportot nézzük, akkor az látni, hogy

  • a nettó kamatbevételek 2,0%-kal,
  • a nettó díj- és jutalékbevételek 4,4%-kal

múlták felül az egy évvel korábbit.

A kockázati költségek és a hitelportfólió minősége pozitívan alakult az első kilenc hónapban:

  •  a kockázati költségek 120 millió eurót tettek ki, ami mintegy 23 százalékkal alacsonyabb az azonos időszakhoz képest,
  • a harmadik negyedévben a csoport egészében az egy évvel korábbi 51 millió euró után 44 millió eurót számolt el itt a bankcsoport,

a nem teljesítő kitettségek 1,7%-os aránya történelmileg alacsonynak számít.

2024 végéhez képest 3%-kal, 98,5 milliárd euróra nőtt a bankcsoport Oroszország nélküli hitelállománya, miközben Oroszországban 13,7 milliárd euróról 4,5 milliárd euróra csökkent a hitelállomány a háború kezdete óta.

A bankcsoport CET1-aránya Oroszország nélkül 15,7 százalék volt 2025 harmadik negyedévének végén, ezt a mutatót egy olyan legrosszabb forgatókönyv alapján számítja ki a társaság, amelyben a Raiffeisenbankot ki kell vonnia a konszolidációból Oroszországot, és eközben elveszíti a teljes ottani saját tőkéjét.

"A harmadik negyedévben folytatódott a pozitív fejlődés az alaptevékenységünkben.

Nagyon jó eredményt értünk el,

tekintettel a kamatcsökkentésekre és a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetre" - mondta Johann Strobl, az RBI vezérigazgatója.

"Nagyon elégedett vagyok a hitelportfóliónk minőségével. A geopolitikai feszültségek fényében, következetesen követjük előretekintő kockázati politikánkat" - magyarázta az RBI kockázati vezérigazgatója, Hannes Mösenbacher.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
otp
Portfolio signature
Micsoda? Több mint 47 ezer forintot érhet az OTP?
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility