Jelentett a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam

Az orosz leánybank hozzájárulását a csoport teljes eredményéhez jelentősen befolyásolta a Rasperia Trading Limitednek az orosz bíróság által megítélt, a második negyedévben elszámolt kártérítés, amelyet a Raiffeisenbank orosz központi banknál vezetett számlájáról szedtek be. Ennek eredményeként
az RBI konszolidált eredménye Oroszországgal együtt most mintegy 100 millió euróval alacsonyabb, mint az Oroszország nélkül számított konszolidált eredménye
– közölte a bankcsoport.
A magyar leánybank az egy évvel korábbi 221 millió euró után most 182 millió eurós nyereségnél jár, a csökkenést elsősorban a nettó kamatbevételek 363 millióról 312 millió euróra történt csökkenése magyarázza.
Az első három negyedévben
- a nettó kamatbevételek stagnáltak a csökkenő kamatszint ellenére,
- a nettó díj- és jutalékbevételek viszont 9%-kal nőttek.
Ha csak a harmadik negyedévet és a teljes bankcsoportot nézzük, akkor az látni, hogy
- a nettó kamatbevételek 2,0%-kal,
- a nettó díj- és jutalékbevételek 4,4%-kal
múlták felül az egy évvel korábbit.
A kockázati költségek és a hitelportfólió minősége pozitívan alakult az első kilenc hónapban:
- a kockázati költségek 120 millió eurót tettek ki, ami mintegy 23 százalékkal alacsonyabb az azonos időszakhoz képest,
- a harmadik negyedévben a csoport egészében az egy évvel korábbi 51 millió euró után 44 millió eurót számolt el itt a bankcsoport,
a nem teljesítő kitettségek 1,7%-os aránya történelmileg alacsonynak számít.
2024 végéhez képest 3%-kal, 98,5 milliárd euróra nőtt a bankcsoport Oroszország nélküli hitelállománya, miközben Oroszországban 13,7 milliárd euróról 4,5 milliárd euróra csökkent a hitelállomány a háború kezdete óta.
A bankcsoport CET1-aránya Oroszország nélkül 15,7 százalék volt 2025 harmadik negyedévének végén, ezt a mutatót egy olyan legrosszabb forgatókönyv alapján számítja ki a társaság, amelyben a Raiffeisenbankot ki kell vonnia a konszolidációból Oroszországot, és eközben elveszíti a teljes ottani saját tőkéjét.
"A harmadik negyedévben folytatódott a pozitív fejlődés az alaptevékenységünkben.
Nagyon jó eredményt értünk el,
tekintettel a kamatcsökkentésekre és a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetre" - mondta Johann Strobl, az RBI vezérigazgatója.
"Nagyon elégedett vagyok a hitelportfóliónk minőségével. A geopolitikai feszültségek fényében, következetesen követjük előretekintő kockázati politikánkat" - magyarázta az RBI kockázati vezérigazgatója, Hannes Mösenbacher.
Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images
