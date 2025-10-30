Jelentett a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam

Átlépte az 1 milliárd eurót szeptember végére a Raiffeisen Bank International idei profitja, az Oroszország nélkül számított konszolidált nyereség 21 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest – derült ki a társaság harmadik negyedéves gyorsjelentéséből. A gyorsjelentésre eddig 4,1%-os emelkedéssel reagált a bank részvényárfolyama, miközben a versenytárs Erste papírjai 0,7%-os pluszt mutatnak. Johann Strobl vezérigazgató (címlapképünkön) elégedettségét fejezte ki a körülményekhez képest erős számok miatt.

Az orosz leánybank hozzájárulását a csoport teljes eredményéhez jelentősen befolyásolta a Rasperia Trading Limitednek az orosz bíróság által megítélt, a második negyedévben elszámolt kártérítés, amelyet a Raiffeisenbank orosz központi banknál vezetett számlájáról szedtek be. Ennek eredményeként

az RBI konszolidált eredménye Oroszországgal együtt most mintegy 100 millió euróval alacsonyabb, mint az Oroszország nélkül számított konszolidált eredménye

– közölte a bankcsoport.

A magyar leánybank az egy évvel korábbi 221 millió euró után most 182 millió eurós nyereségnél jár, a csökkenést elsősorban a nettó kamatbevételek 363 millióról 312 millió euróra történt csökkenése magyarázza.

Az első három negyedévben

a nettó kamatbevételek stagnáltak a csökkenő kamatszint ellenére,

a nettó díj- és jutalékbevételek viszont 9%-kal nőttek.

Ha csak a harmadik negyedévet és a teljes bankcsoportot nézzük, akkor az látni, hogy

a nettó kamatbevételek 2,0%-kal,

a nettó díj- és jutalékbevételek 4,4%-kal

múlták felül az egy évvel korábbit.

A kockázati költségek és a hitelportfólió minősége pozitívan alakult az első kilenc hónapban:

a kockázati költségek 120 millió eurót tettek ki, ami mintegy 23 százalékkal alacsonyabb az azonos időszakhoz képest,

a harmadik negyedévben a csoport egészében az egy évvel korábbi 51 millió euró után 44 millió eurót számolt el itt a bankcsoport,

a nem teljesítő kitettségek 1,7%-os aránya történelmileg alacsonynak számít.

2024 végéhez képest 3%-kal, 98,5 milliárd euróra nőtt a bankcsoport Oroszország nélküli hitelállománya, miközben Oroszországban 13,7 milliárd euróról 4,5 milliárd euróra csökkent a hitelállomány a háború kezdete óta.

A bankcsoport CET1-aránya Oroszország nélkül 15,7 százalék volt 2025 harmadik negyedévének végén, ezt a mutatót egy olyan legrosszabb forgatókönyv alapján számítja ki a társaság, amelyben a Raiffeisenbankot ki kell vonnia a konszolidációból Oroszországot, és eközben elveszíti a teljes ottani saját tőkéjét.

"A harmadik negyedévben folytatódott a pozitív fejlődés az alaptevékenységünkben.

Nagyon jó eredményt értünk el,

tekintettel a kamatcsökkentésekre és a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetre" - mondta Johann Strobl, az RBI vezérigazgatója.

"Nagyon elégedett vagyok a hitelportfóliónk minőségével. A geopolitikai feszültségek fényében, következetesen követjük előretekintő kockázati politikánkat" - magyarázta az RBI kockázati vezérigazgatója, Hannes Mösenbacher.

Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images