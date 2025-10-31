Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az Erste, ez alapján jól navigál a bankcsoport a csökkenő kamatkörnyezetben, ezt a működési bevételek és az üzleti állományok növekedése is jelzi.
A harmadik negyedéves 901 millió eurós adózott eredmény 1,7%-kal, az első három negyedévi 2,566 milliárd euró 2,0%-kal magasabb az egy évvel korábbinál,
miközben amúgy – legalábbis a működési eredmény szintjén – stagnáló teljesítményt volt reális várni a banktól a csökkenő kamatkörnyezetben. Úgy sikerült elérni az eredményjavulást, hogy a banki különadók éves szinten 46,6 százalékkal emelkedtek, elérve a 283,9 millió eurót, aminek a felét Magyarország adja. A ROTE (return on tangible equity) 16,8%-ot mutat idén, az éves cél a 15% meghaladása.
Ami a működési bevételeket illeti, idén 3,2%-os növekedésnél jár a bank, ezen belül
- a nettó kamatbevételek idén eddig 3%-kal, csak a harmadik negyedévben 3,7%-kal emelkedtek,
- a nettó díj- és jutalékbevételek idén eddig 8,4%-kal, a harmadik negyedévben 8,6%-kal nőttek.
A kamatbevételeket elsősorban a lakossági és vállalati szegmens erőteljes növekedése vezérelte, főként a növekvő keresletnek köszönhetően Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában, emellett a lakáshitelek is lendületet vettek minden piacon a harmadik negyedévben. A díj- és jutalékbevételek esetében az értékpapír-üzletág Ausztriában és Magyarországon különösen erős növekedést mutatott, és az Erste Asset Management kezelt vagyona először haladta meg a 100 milliárd eurót a harmadik negyedév végére – közölte a bank.
A működési eredmény 0,2%-kal növekedett idén eddig, és elérte a 4,52 milliárd eurót. A személyi jellegű költségek inflációval összefüggő növekedése és az informatikai beruházások folytatása növelte a működési költségeket, ezek 6,8%-kal, a harmadik negyedévben 8,0%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A költség-bevétel arány így is 47,4 százaléknál jár idén, az 50 százalékos célérték alatt.
A hitelportfólió minősége továbbra is kiváló, ennek köszönhetően a kockázati költségek alacsonyak maradtak, az átlagos bruttó ügyfélhitelek 19 bázispontját érik el idén, a 318,5 millió eurónyi idei kockázati költségből a harmadik negyedév 136,5 millióért volt felelős. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,5 százalékra javult (2,6 százalékról), az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 73,7 százalékra emelkedett (72,5 százalékról).
A hitelállomány 4,5%-kal, közel 10 milliárd euróval nőtt az előző év végéhez képest, 228,0 milliárd euróra. A betétállomány 2,5%-kal, 247,8 milliárd euróra nőtt az első kilenc hónapban. A hitel/betét ráta 92,0 százalékon állt, ami a 2024 végi 90,2 százalék után emelkedést jelent.
A magyar leánybank 227 millió eurós profitnál jár idén, ezzel Ausztria, Csehország és Románia után a negyedik helyen áll az Erste piacai közül.
Több szempontból is megemelte éves előrejelzését a menedzsment:
- első helyen ebből a szempontból a nettó kamatbevételek említendők, amelyek több mint 2%-kal emelkedhetnek (korábban stagnálást, illetve némi emelkedést jelzett a bankcsoport),
- a tőkeelátottságra vonatkozó előrejelzést is emelte, a CET1 mutató várhatóan az év végére eléri a 18,5%-ot, feltéve, hogy addig nem történik meg a Santander Bank Polska felvásárlásából eredő első konszolidáció,
- a költség/bevétel arány 48 százalék lehet, szemben a korábban várt 50 százalék alatti értékkel úgy, hogy a díj- és jutalékbevételek 5% feletti, a működési költségek 5% körüli ütemben nőhetnek,
- változatlanul mintegy 5 százalékos hitelnövekedésre számít 2025-ben, a bankcsoport, és a működési eredmény nagyjából változatlan marad, „vagy akár mérsékelten” emelkedik 2024-hez képest.
Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója: így nyilatkozott: “Folytattuk ügyfélkapcsolataink sikeres bővítését a harmadik negyedévben. Startégiai kezdeményezéseink eredményeket hoznak, és egyre több és több ügyfelet sikerült fenntartható módon bevonni értékpapír-megtakarítási programokba és más befektetési lehetőségekbe, különösen Ausztriában és Magyarországon. Most először sikerült túllépnünk a 100 milliárd eurós határt a kezelt vagyonban. Kiemelkedő eredményeink megerősítik, hogy Közép- és Kelet-Európa továbbra is Európa növekedési motorja.“
Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója hozzátette: “Erős működési teljesítményünk és a tőkestruktúra optimalizálása jelentősen növelte a saját tőke arányát. Ez kiváló alapot teremt a lengyelországi tervezett tranzakció önerős finanszírozásához.”
Idén 46%-os, az elmúlt egy évben 64%-os emelkedést mutat a bank árfolyama, és a mostani gyorsjelentés, úgy tűnik, hozzájárulhat a további erősödéshez.
Címlapkép forrása: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak
A Magyarországon dolgozókról adatbázis készül.
Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból
A világ vezető jegybankárja szerint.
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználást optimalizáló fejlesztéseire.
Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben
A Belügyminisztérium közzé tette az új listát.
Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét
"A szokásosnál is optimistább vagyok" - mondta Tibor Dávid.
Nagy dolgok történhetnek a japán jennel
Mozdulnak az opciós piacok.
Pincétől a padlásig felújítja a MÁV a vasútvonalat, ahol kisiklott egy BZ
Mától az év végéig lezárják a Vác és Balassagyarmat közötti vonalat.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod