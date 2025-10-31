  • Megjelenítés
Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés
Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés

A korábban vártnál kissé jobban teljesít az idén az osztrák Erste Group, ezért kis mértékben javított a menedzsment néhány éves előrejelzésén, miután a harmadik negyedévet rekordközeli, 901 millió eurós, az év első három negyedévét pedig rekordnak számító, 2,566 milliárd eurós adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport. A 7 milliárd eurónyi készpénzért megvásárolt lengyel Santander Bank Polska első bekonszolidálása az év végén várható a bankcsoportnál. Peter Bosek vezérigazgató (címlapképünkön) elégedetten nyilatkozott az eredményekről, kiemelve az osztrák és a magyar értékpapírprogramjaik sikerét.

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az Erste, ez alapján jól navigál a bankcsoport a csökkenő kamatkörnyezetben, ezt a működési bevételek és az üzleti állományok növekedése is jelzi.

A harmadik negyedéves 901 millió eurós adózott eredmény 1,7%-kal, az első három negyedévi 2,566 milliárd euró 2,0%-kal magasabb az egy évvel korábbinál,

miközben amúgy – legalábbis a működési eredmény szintjén – stagnáló teljesítményt volt reális várni a banktól a csökkenő kamatkörnyezetben. Úgy sikerült elérni az eredményjavulást, hogy a banki különadók éves szinten 46,6 százalékkal emelkedtek, elérve a 283,9 millió eurót, aminek a felét Magyarország adja. A ROTE (return on tangible equity) 16,8%-ot mutat idén, az éves cél a 15% meghaladása.

Ami a működési bevételeket illeti, idén 3,2%-os növekedésnél jár a bank, ezen belül

  • a nettó kamatbevételek idén eddig 3%-kal, csak a harmadik negyedévben 3,7%-kal emelkedtek,
  • a nettó díj- és jutalékbevételek idén eddig 8,4%-kal, a harmadik negyedévben 8,6%-kal nőttek.

A kamatbevételeket elsősorban a lakossági és vállalati szegmens erőteljes növekedése vezérelte, főként a növekvő keresletnek köszönhetően Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában, emellett a lakáshitelek is lendületet vettek minden piacon a harmadik negyedévben. A díj- és jutalékbevételek esetében az értékpapír-üzletág Ausztriában és Magyarországon különösen erős növekedést mutatott, és az Erste Asset Management kezelt vagyona először haladta meg a 100 milliárd eurót a harmadik negyedév végére – közölte a bank.

A működési eredmény 0,2%-kal növekedett idén eddig, és elérte a 4,52 milliárd eurót. A személyi jellegű költségek inflációval összefüggő növekedése és az informatikai beruházások folytatása növelte a működési költségeket, ezek 6,8%-kal, a harmadik negyedévben 8,0%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A költség-bevétel arány így is 47,4 százaléknál jár idén, az 50 százalékos célérték alatt.

A hitelportfólió minősége továbbra is kiváló, ennek köszönhetően a kockázati költségek alacsonyak maradtak, az átlagos bruttó ügyfélhitelek 19 bázispontját érik el idén, a 318,5 millió eurónyi idei kockázati költségből a harmadik negyedév 136,5 millióért volt felelős. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,5 százalékra javult (2,6 százalékról), az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 73,7 százalékra emelkedett (72,5 százalékról).

A hitelállomány 4,5%-kal, közel 10 milliárd euróval nőtt az előző év végéhez képest, 228,0 milliárd euróra. A betétállomány 2,5%-kal, 247,8 milliárd euróra nőtt az első kilenc hónapban. A hitel/betét ráta 92,0 százalékon állt, ami a 2024 végi 90,2 százalék után emelkedést jelent.

A magyar leánybank 227 millió eurós profitnál jár idén, ezzel Ausztria, Csehország és Románia után a negyedik helyen áll az Erste piacai közül.

Több szempontból is megemelte éves előrejelzését a menedzsment:

  • első helyen ebből a szempontból a nettó kamatbevételek említendők, amelyek több mint 2%-kal emelkedhetnek (korábban stagnálást, illetve némi emelkedést jelzett a bankcsoport),
  • a tőkeelátottságra vonatkozó előrejelzést is emelte, a CET1 mutató várhatóan az év végére eléri a 18,5%-ot, feltéve, hogy addig nem történik meg a Santander Bank Polska felvásárlásából eredő első konszolidáció,
  • a költség/bevétel arány 48 százalék lehet, szemben a korábban várt 50 százalék alatti értékkel úgy, hogy a díj- és jutalékbevételek 5% feletti, a működési költségek 5% körüli ütemben nőhetnek,
  • változatlanul mintegy 5 százalékos hitelnövekedésre számít 2025-ben, a bankcsoport, és a működési eredmény nagyjából változatlan marad, „vagy akár mérsékelten” emelkedik 2024-hez képest.

Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója: így nyilatkozott:  “Folytattuk ügyfélkapcsolataink sikeres bővítését a harmadik negyedévben. Startégiai kezdeményezéseink eredményeket hoznak, és egyre több és több ügyfelet sikerült fenntartható módon bevonni értékpapír-megtakarítási programokba és más befektetési lehetőségekbe, különösen Ausztriában és Magyarországon. Most először sikerült túllépnünk a 100 milliárd eurós határt a kezelt vagyonban. Kiemelkedő eredményeink megerősítik, hogy Közép- és Kelet-Európa továbbra is Európa növekedési motorja.“

Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója hozzátette: “Erős működési teljesítményünk és a tőkestruktúra optimalizálása jelentősen növelte a saját tőke arányát. Ez kiváló alapot teremt a lengyelországi tervezett tranzakció önerős finanszírozásához.”

Idén 46%-os, az elmúlt egy évben 64%-os emelkedést mutat a bank árfolyama, és a mostani gyorsjelentés, úgy tűnik, hozzájárulhat a további erősödéshez.

Címlapkép forrása: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images

