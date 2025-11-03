  • Megjelenítés
Így áll Magyarország a nemzetközi fintech rangsorban: mutatjuk, miben léptünk előre
Bank

Így áll Magyarország a nemzetközi fintech rangsorban: mutatjuk, miben léptünk előre

Európában a magyar bankszektor 17. helyen áll a digitális rangsorban, az elmúlt egy évben a pénzügyi szektor digitális fejlettsége tovább javult - derül ki a Magyar Nemzeti Bank Fintech és Digitalizációs jelentéséből. A mesterséges intelligencia dominálja a fejlesztéseket, és már nemcsak a belső működésben, az ügyfelek oldalán is megjelent a technológia. A hazai fintech szektor konszolidálódik, néhányan elhagyták a magyar piacot. Akik viszont maradtak, nyereségesebben működnek. 

A jelentésről Izer Norbert tart előadást a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.

Izer Norbert (MNB, Pénzpiacokért és Digitalizációért felelős ügyvezető igazgató) a Fintech és Digitalizációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón elmondta:

nemzetközi szinten tovább erősödött a magyar pénzügyi szektor digitalizáltsága, ennek fő hajtóereje az AI és a fintech innovációk fokozódó megjelenése volt.

Izer Norbert
Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató
2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem számviteli szakirányán. A mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói képesítés mellett 2010-ben a Leideni Egyetemen n
Tovább
2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem számviteli szakirányán. A mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói képesítés mellett 2010-ben a Leideni Egyetemen n Tovább

A korábban lemaradó intézmények elkezdték felzárkózásukat, azonban az intézmények közötti digitális fejlettségi különbségek továbbra is fennállnak. Összességében a bankszektor, a befektetési szolgáltatók és a biztosítók digitalizációja is nőtt, annak ellenére, hogy az MNB felmérésénél a lécet minden évben egy picit feljebb húzzák.

A bankszektor kilencven százalékát lefedi a felmérés, amely hét pillért vizsgál (munkaerő, vezetés, partner, folyamat, rendszer, termék, ügyfél). A főindex látványosan javult az előző évhez képest:

a bankszektor 69 pontot ért el a tavalyi 63 pont után.

Egyetlen olyan terület van, ahol az átlagpontszám csökkent, ez a vezetés alindex volt. A digitális bajnokokkal a versenyt felveszik a magyar bankszektor szereplői, ugyanakkor magyar „digitális bajnok” még nincs fintech területen: Magyarország a 17-. helyen áll az európai országok között digitalizációban.

A funkcionalitás szintjén a magyar bankok leginkább a befektetési szolgáltatások és a digitális keresztértékesítés terén vannak elmaradva. A magyarországi nagybankok több területen is a globális átlag felett vannak: jobban teljesítenek például az információgyűjtés és a számlanyitás terén (utóbbi esetében megközelítik a nemzetközi digitális bajnokok átlagpontszámát), míg az új ügyfelek bevezetésében és a mindennapi bankolás terén pedig átlag közeli teljesítményt tudnak felmutatni.

A bankok harmada használ AI-t az üzleti folyamataiban. Többek között az automatizált tanácsadás, a hitelbírálat, ügyfélszegmentálás területén használnak mesterséges intelligenciát. A mesterséges intelligencia képzések elérhetősége megduplázódott, sokan képezik az alkalmazottaikat az AI-eszközök használatára. A felmérésben vizsgált hét pillér közül hatban növekedés volt megfigyelhető, egyes területeken pedig jelentős előrelépést is tapasztalhattunk.

Bár a belső folyamatok és munkahelyi kultúra digitalizáltságának fejlődése nem volt kimagasló, mégis fontos eredmény, hogy a belső rendszerek digitalizálása – például az automatikusan frissülő nyilvántartások, illetve a mesterséges intelligenciával (MI) és automatizációval kapcsolatos munkavállalói képzések egyre hangsúlyosabbak. A szektor az AI-mellett tette le a garast, és már egyre gyakoribb, hogy az ügyféloldalra is „kiengedik” a mesterséges intelligenciát.

Biztosítók

A biztosítási szektorban stagnált a szereplők digitális érettsége, a digitális érettségi index mindössze 0,2%-kal javult. Három termékcsoport 100%-ban elérhető digitálisan (utasbiztosítás, járműbiztosítás és lakásbiztosítás), a közvetítőn keresztüli termékekre ez nem igaz már.

A befektetési szolgáltatók is magasabb szintet értek el az MNB felmérésében a főindexben. Az intézmények közötti digitális érettségbeli különbség érzékelhető: általánosságban a banki hátterű szolgáltatók érettebbek a nem banki hátterűeknél.

Fintech szektor

A 2025-ös év egészében globális szinten is csökkenő befektetési tendencia látszik a fintech szektorban a volument és a befektetések számát tekintve is. A fintech szektor befektetésvonzó képessége gyengült, a befektetői aktivitás 2024-ben és 2025 első félévében leginkább a mesterséges intelligencia-alapú (MI) szolgáltatások, a digitális fizetések, valamint a stratégiai felvásárlások köré összpontosult.

A felmérés szerint ma 210 fintech szereplő van a magyar piacon, a hazai fintech szektor konszolidálódik. Többen elhagyták a piacot, cserébe az itt maradt szereplők egy életképesebb és profitábilisabb, érettebb piacot alkotnak.

A mikrovállalkozások - melyek a szektor 80át adják - többségében nem tudnak nyereségesen működni, a kkv-knál már 80% nyereséges, összességében a hazai fintech cégek 73%-ka nyereséges. A felmérés szerint az exportorientált cégek majdnem minden évben felülteljesítik a csak hazai piacon dolgozó cégeket. Azt is megállapították, hosszabb távon könnyebben lépnek nemzetközi piacra azok a fintech cégek, amelyek kockázati tőkét képesek bevonzani.  

Kriptopiac Magyarországon

A kriptobefektetések értéke növekszik a magyar befektetési alapoknál, erős a korreláció a bitcoin árfolyamával ebben, de nem csak árfolyam, hanem avolumen növekedésről is beszélhetünk. A tájékoztatón elhangzott, hogy az uniós szabályozáson túl egy szigorúbbnak tekinthető plusz biztonsági előírást is bevezetnek a hazai szabályozók a kriptopiacon: egy validációs szolgáltatást, amelyet kötelező lesz a kriptotranzakcióknál, a kriptováltóknál is. Ennek a lényege, hogy megvizsgálják, hogy az adott kriptoeszköz honnan származik.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelentek a várva várt kriptoszabályok: így lehet legálisan kriptózni Magyarországon

Egyetlen tollvonással jöhet el Európa ébresztője, avagy a startupok hajnala

Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában

Terjed az állami digitális belépés a bankoknál, biztosítóknál - A lemaradók még tesztelnek

Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!

Portfolio Banking Technology 2025
Banki és fintech innovációkról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Végh Richárd KAVOSZ
Bank
Bejelentették a KAVOSZ új vezérigazgatóját
Pénzcentrum
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility