Így áll Magyarország a nemzetközi fintech rangsorban: mutatjuk, miben léptünk előre

Izer Norbert (MNB, Pénzpiacokért és Digitalizációért felelős ügyvezető igazgató) a Fintech és Digitalizációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón elmondta:

nemzetközi szinten tovább erősödött a magyar pénzügyi szektor digitalizáltsága, ennek fő hajtóereje az AI és a fintech innovációk fokozódó megjelenése volt.

Izer Norbert Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató 2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem számviteli szakirányán. A mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói képesítés mellett 2010-ben a Leideni Egyetemen

A korábban lemaradó intézmények elkezdték felzárkózásukat, azonban az intézmények közötti digitális fejlettségi különbségek továbbra is fennállnak. Összességében a bankszektor, a befektetési szolgáltatók és a biztosítók digitalizációja is nőtt, annak ellenére, hogy az MNB felmérésénél a lécet minden évben egy picit feljebb húzzák.

A bankszektor kilencven százalékát lefedi a felmérés, amely hét pillért vizsgál (munkaerő, vezetés, partner, folyamat, rendszer, termék, ügyfél). A főindex látványosan javult az előző évhez képest:

a bankszektor 69 pontot ért el a tavalyi 63 pont után.

Egyetlen olyan terület van, ahol az átlagpontszám csökkent, ez a vezetés alindex volt. A digitális bajnokokkal a versenyt felveszik a magyar bankszektor szereplői, ugyanakkor magyar „digitális bajnok” még nincs fintech területen: Magyarország a 17-. helyen áll az európai országok között digitalizációban.

A funkcionalitás szintjén a magyar bankok leginkább a befektetési szolgáltatások és a digitális keresztértékesítés terén vannak elmaradva. A magyarországi nagybankok több területen is a globális átlag felett vannak: jobban teljesítenek például az információgyűjtés és a számlanyitás terén (utóbbi esetében megközelítik a nemzetközi digitális bajnokok átlagpontszámát), míg az új ügyfelek bevezetésében és a mindennapi bankolás terén pedig átlag közeli teljesítményt tudnak felmutatni.

A bankok harmada használ AI-t az üzleti folyamataiban. Többek között az automatizált tanácsadás, a hitelbírálat, ügyfélszegmentálás területén használnak mesterséges intelligenciát. A mesterséges intelligencia képzések elérhetősége megduplázódott, sokan képezik az alkalmazottaikat az AI-eszközök használatára. A felmérésben vizsgált hét pillér közül hatban növekedés volt megfigyelhető, egyes területeken pedig jelentős előrelépést is tapasztalhattunk.

Bár a belső folyamatok és munkahelyi kultúra digitalizáltságának fejlődése nem volt kimagasló, mégis fontos eredmény, hogy a belső rendszerek digitalizálása – például az automatikusan frissülő nyilvántartások, illetve a mesterséges intelligenciával (MI) és automatizációval kapcsolatos munkavállalói képzések egyre hangsúlyosabbak. A szektor az AI-mellett tette le a garast, és már egyre gyakoribb, hogy az ügyféloldalra is „kiengedik” a mesterséges intelligenciát.

Biztosítók

A biztosítási szektorban stagnált a szereplők digitális érettsége, a digitális érettségi index mindössze 0,2%-kal javult. Három termékcsoport 100%-ban elérhető digitálisan (utasbiztosítás, járműbiztosítás és lakásbiztosítás), a közvetítőn keresztüli termékekre ez nem igaz már.

A befektetési szolgáltatók is magasabb szintet értek el az MNB felmérésében a főindexben. Az intézmények közötti digitális érettségbeli különbség érzékelhető: általánosságban a banki hátterű szolgáltatók érettebbek a nem banki hátterűeknél.

Fintech szektor

A 2025-ös év egészében globális szinten is csökkenő befektetési tendencia látszik a fintech szektorban a volument és a befektetések számát tekintve is. A fintech szektor befektetésvonzó képessége gyengült, a befektetői aktivitás 2024-ben és 2025 első félévében leginkább a mesterséges intelligencia-alapú (MI) szolgáltatások, a digitális fizetések, valamint a stratégiai felvásárlások köré összpontosult.

A felmérés szerint ma 210 fintech szereplő van a magyar piacon, a hazai fintech szektor konszolidálódik. Többen elhagyták a piacot, cserébe az itt maradt szereplők egy életképesebb és profitábilisabb, érettebb piacot alkotnak.

A mikrovállalkozások - melyek a szektor 80át adják - többségében nem tudnak nyereségesen működni, a kkv-knál már 80% nyereséges, összességében a hazai fintech cégek 73%-ka nyereséges. A felmérés szerint az exportorientált cégek majdnem minden évben felülteljesítik a csak hazai piacon dolgozó cégeket. Azt is megállapították, hosszabb távon könnyebben lépnek nemzetközi piacra azok a fintech cégek, amelyek kockázati tőkét képesek bevonzani.

Kriptopiac Magyarországon

A kriptobefektetések értéke növekszik a magyar befektetési alapoknál, erős a korreláció a bitcoin árfolyamával ebben, de nem csak árfolyam, hanem avolumen növekedésről is beszélhetünk. A tájékoztatón elhangzott, hogy az uniós szabályozáson túl egy szigorúbbnak tekinthető plusz biztonsági előírást is bevezetnek a hazai szabályozók a kriptopiacon: egy validációs szolgáltatást, amelyet kötelező lesz a kriptotranzakcióknál, a kriptováltóknál is. Ennek a lényege, hogy megvizsgálják, hogy az adott kriptoeszköz honnan származik.

