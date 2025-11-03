  • Megjelenítés
Megtudtuk: berobbant az Otthon Start, így áll a program két hónappal az indulás után
Megtudtuk: berobbant az Otthon Start, így áll a program két hónappal az indulás után

Több mint 5500 darab hitelszerződést kötöttek a bankok 190 milliárd forint összegben az Otthon Start Program első két hónapjában, átlagosan több mint 34 millió forint összegben – tudta meg a Portfolio. Szeptember még a hiteligények befogadásáról szólt, októberben viszont már a szerződéskötések is felpörögtek, ekkor egy hónap alatt közel 5000 szerződés köttetett csaknem 170 milliárd forint összegben. Ez nagyjából megfelel a bankok utolsó negyedéves havi várakozásának, ugyanakkor még részben a nyárról elhalasztott keresletet tükrözi, és az első keresleti hullám lecsengésével elképzelhető, hogy nem lesz sokáig fenntartható. Cikkünkben bemutatjuk az MNB friss hitel- és betéti piaci statisztikáit is, amelyekből kiderült: szeptember végén most először átlépte a 12 ezermilliárd forintot a háztartások banki hiteltartozása.
A Portfolio piaci értesülései szerint így áll az október végi adatok szerint az Otthon Start Program:

  • több mint 5500 aláírt hitelszerződés,
  • mintegy 190 milliárd forintnyi szerződéses volumen,
  • átlagosan 34 millió forintot meghaladó hitelösszeg.

Érdemes ezt összevetni az MNB friss, most még csak szeptemberre vonatkozó adataival, amelyek szerint a program keretében kötött lakáscélú hitelek új szerződéses összege 21,7 milliárd forint volt szeptember hónapban. Ez még viszonylag alacsony, 600 és 700 közötti szerződésszámot jelenthetett a szeptember 1-jén induló program első hónapjában, amit a hitelfolyamatok több hetes időigénye indokol.

Otthon Start határidők a bankok számára
Az Otthon Startról szóló rendelet azt mondja ki, hogy „a hitelintézet a kölcsönkérelmet a)otthon vásárlása esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 30 napon belül, b)otthon építése esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 60 napon belül bírálja el – bele nem számítva az ügyfél részére szükség esetén biztosított, legalább 10 napos hiánypótlási időt – és ha a szerződéskötésnek nincs akadálya, akkor a bírálatot követő 10. naptól a kölcsönszerződés megkötését a hitelintézet lehetővé teszi.”

A fenti adatok mindenesetre azt jelzik, hogy

októberben már közel 5000 szerződés született csaknem 170 milliárd forint összegben,

ami nagyjából annyi, mint amekkora volument a bankok az utolsó negyedév egy-egy hónapjára előre jeleztek (itt és itt írtunk erről), így a teljes lakáshitelezés októberben már bőven meghaladhatta a 6000 szerződést és a 200 milliárd forintos volument. Összehasonlításképp: az év első 9 hónapjában havi átlagban 130 milliárd forintot helyeztek ki a bankok havi 6630 darabos átlagos szerződésszám mellett.

Bár az MNB által közölt 21,7 milliárd forintos volumen még nem olyan jelentős, a jegybank hétfőn közzétett adatain szeptemberben már éreztette hatását az Otthon Start:

2022 júniusa óta nem látott szintre, 42,8 milliárd forintra emelkedett a támogatott hitelek összege, ami a megszokott 20%-kal szemben 38 milliárd forintot jelent.

Emellett mintha még az Otthon Start miatt nyáron elhalasztott kereslet is éreztetni a hatását, ugyanis a lakáshitelek új kihelyezése szeptemberben 112,6 milliárd forint volt, ami csak kicsit múlja felül az augusztusit, és 1,2%-kal elmarad az egy évvel korábbitól (idén kumuláltan 17%-os pluszban van a piac). Eközben a személyi kölcsön kihelyezése szeptemberben és az év eddigi részében egyaránt 39%-os bővülést mutat.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
  Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen
2025 első 9 hónapja 16,6% 39,1% -9,7% 46,8% 24,5%
2025. szeptember -1,2% 39,0% 10,4% -32,1% 4,9%
Forrás: MNB, Portfolio          

A lakáshitelek kamatperiódus szerinti eloszlásán is látszódik az Otthon Start hatása, hiszen ezek a kamattámogatásuk működésmódja miatt 5 éves kamatperiódusú lakáshiteleknek számítanak.  

Szeptemberben, mint láttuk, még a piaci kamatozású lakáshitelek tették ki a kihelyezett lakáshitelek többségét, ezek átlagkamata ugyanúgy 6,5% volt, mint az elmúlt másfél évben szinte minden hónapban.

Jó hír a lakossági ügyfeleknek, hogy a személyi kölcsönök hitelköltsége tovább csökken: egy év alatti most már 17,2%-ról 15,4%-ra apadt az átlagos THM a megkötött szerződéseknél.

Az idén elindult kamatmentes munkáshitel iránt szeptemberben kissé nőtt a kereslet, de nem éri el a kezdeti lendület során tapasztaltat.

A magyar háztartások banki hiteltartozása most először átlépte a 12 ezermilliárd forintot, miután egy év alatt 11,4%-kal nőtt. Ezen belül a lakáshitelek állománya 13,8%-kal, a személyi kölcsönöké 17,6%-kal emelkedett.

Ami lakossági betéteket illeti, nem hozott kiugró tranzakciós számokat a szeptember hónap, a háztartási betétállomány egy év alatt 6,9%-kal 16 629 milliárd forintra emelkedett.

A vállalati hitelezésben erősödött a forinthitelek iránti kereslet, összességében a cégek 89 milliárd forinttal több hitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek. Az október-november talán még erősebb lesz a Széchenyi Kártya hitelek kamatszintjének 3%-os egységesítésének és a Minősített Vállalati Hitelek terjedésének köszönhetően. 2024 szeptemberének végétől 2025 szeptemberének végéig egyébként a vállalatok teljes banki hitelállománya mindössze 2,7%-kal, 13 084 milliárd forintra emelkedett.

